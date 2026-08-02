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Nueva vida: liberaron al aguará guazú rescatado en una casa abandona de Puerto General San Martín

sEl animal, declarado Monumento Natural Provincial, fue rehabilitado en el Centro de Rescate La Esmeralda

2 de agosto 2026 · 08:56hs
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Nueva vida: liberaron al aguará guazú rescatado en una casa abandona de Puerto General San Martín

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Nueva vida: liberaron al aguará guazú rescatado en una casa abandona de Puerto General San Martín

Después de casi un mes de rehabilitación, el aguará guazú rescatado en Puerto General San Martín volvió a su hábitat natural. El ejemplar, declarado Monumento Natural Provincial, completó el proceso de evaluación en el Centro de Rescate La Esmeralda antes de ser liberado en la Reserva Natural El Fisco, en el departamento San Cristóbal.

Un equipo del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Santa Fe liberó en su hábitat natural al aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) que había sido rescatado días atrás en un inmueble abandonado de Puerto General San Martín. Tras completar el protocolo de evaluación y rehabilitación en el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de la Fauna (Criif) “La Esmeralda”, en la ciudad de Santa Fe, el ejemplar fue reintroducido esta semana en la Reserva Natural El Fisco, en el departamento San Cristóbal.

La liberación se realizó una vez que el equipo de veterinarios y técnicos del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático confirmó que el animal se encontraba en óptimas condiciones anatómicas y sanitarias para regresar a la vida silvestre.

El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, destacó la importancia de este tipo de intervenciones: “Cada rescate es una oportunidad. Pero el objetivo por el que trabajamos siempre será el mismo: que nuestra fauna vuelva a donde pertenece”.

Una especie en riesgo

El ejemplar había sido hallado en una zona urbana de Puerto General San Martín, donde se activó el protocolo provincial para el rescate de fauna silvestre. Personal de la Policía Ecológica, junto con efectivos policiales y agentes de la Municipalidad, logró capturarlo mediante maniobras no invasivas y trasladarlo inicialmente a la Sede Ribera, el espacio de tránsito de fauna silvestre que el Ministerio posee en Rosario.

Posteriormente, fue derivado al Centro La Esmeralda, en la ciudad de Santa Fe, donde permaneció bajo observación mientras se realizaban los estudios clínicos y sanitarios correspondientes. Tras comprobarse que no presentaba lesiones ni afecciones que comprometieran su supervivencia, se autorizó su liberación en un área protegida adecuada para la especie.

El aguará guazú está declarado Monumento Natural Provincial por la Ley N.º 12.182, la máxima categoría de protección para la fauna silvestre en Santa Fe. Su conservación es prioritaria debido a la pérdida de hábitat, los atropellamientos en rutas y la persecución que todavía sufre por desconocimiento.

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático recordaron que, ante el avistamiento de un aguará guazú en zonas urbanas o periurbanas, no se debe intentar capturarlo, alimentarlo ni acorralarlo. Se trata de un animal esquivo que no representa un peligro para las personas y que puede sufrir graves cuadros de estrés si es hostigado.

Las autoridades solicitaron que, ante cualquier situación similar, la ciudadanía dé aviso al 911 o se comunique con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático para garantizar una intervención segura que proteja tanto al ejemplar como a la comunidad.

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