La provincia empezó a devolver bicicletas robadas: hay 600 para identificar en Rosario

Seis rosarinos ya recuperaron sus rodados mediante un sistema que cruza denuncias, fotografías y números de cuadro con las bicicletas acumuladas en dependencias policiales.

El gobierno de Santa Fe comenzó a devolver bicicletas robadas que permanecían abandonadas en comisarías de Rosario y la capital provincial. La primera entrega se concretó esta semana, cuando seis personas recuperaron sus rodados a través del programa “Recuperá tu bici”.

La iniciativa, impulsada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), permite cruzar la información aportada por las víctimas con el inventario de bicicletas almacenadas en dependencias policiales.

En esta primera etapa también fueron restituidas 21 unidades pertenecientes al sistema público rosarino “Mi bici, tu bici” . Los rodados habían sido secuestrados después de ser utilizados para cometer distintos delitos.

Es la primera vez que la Provincia realiza este cruce sistemático de datos para identificar bicicletas encontradas o secuestradas y vincularlas con sus propietarios. Más de 1.300 personas ya se inscribieron en el formulario digital habilitado por el gobierno santafesino.

Más de 600 bicicletas podrían volver a sus dueños

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, explicó que el programa surgió a partir del relevamiento realizado en las comisarías.

“Estamos cumpliendo lo que nos pidió el gobernador Maximiliano Pullaro, que es ordenar el Estado. Gracias a eso, ordenamos las comisarías y pudimos empezar a encontrar un montón de bicicletas que estaban en depósitos policiales, que no tenían trazabilidad ni datos”, señaló.

A partir de ese trabajo, la Aprad confeccionó un inventario y comenzó a comparar las características de los rodados con la documentación y las imágenes aportadas por quienes denunciaron un robo.

“Gracias a las más de 1.300 personas que se inscribieron, cruzamos la información y empezamos a devolver las primeras bicicletas que pudimos identificar”, sostuvo el funcionario.

En las 24 comisarías relevadas en Rosario fueron encontradas unas 600 bicicletas en buen estado y con posibilidades de ser identificadas. El inventario general de la Aprad ya supera las mil unidades.

El número de cuadro, un dato clave

Desde la Provincia recomendaron realizar siempre la denuncia después del robo, ya sea mediante el 911 o en alguno de los Centros Territoriales de Denuncias.

También remarcaron la importancia de conservar el número de cuadro de la bicicleta. Se trata de una identificación única, generalmente grabada en la parte inferior del rodado, que funciona de manera similar a la patente de un vehículo.

“Al tener ese número, sabemos a quién devolverle la bicicleta”, explicó Figueroa Escauriza.

La denuncia y el número de cuadro facilitan el cruce de información, pero no son requisitos excluyentes. Quienes no cuenten con ese dato también pueden inscribirse y presentar otros elementos que permitan reconocer el rodado.

Entre las pruebas admitidas figuran fotografías, facturas de compra, calcomanías, marcas particulares, accesorios o cualquier otra característica distintiva.

“Cualquier indicio nos puede servir para dar con esa bicicleta, puesto que de muchas no se tiene ningún tipo de registro ni datos”, precisó el secretario.

Coordinación entre la Provincia, el MPA y Rosario

Belén Torossi, representante del Ministerio Público de la Acusación, destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial para identificar los rodados.

“Necesitamos información certera para poder actuar y reparar a las víctimas. Esperamos que esta iniciativa tenga difusión para que la ciudadanía reclame lo que le corresponde”, afirmó.

El secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, valoró la recuperación de las 21 bicicletas pertenecientes a “Mi bici, tu bici”.

“Estas bicicletas recuperadas nos van a permitir mejorar la dotación que hoy tenemos. El sistema tarde o temprano identifica al responsable del robo”, señaló.

“Nos costó mucho comprarla”

Natalia Lugo fue una de las primeras beneficiarias del programa. Esta semana recuperó la bicicleta que le habían robado a su hijo.

“Nos costó mucho comprarla y cuando se la robaron nos pusimos muy tristes. Me sorprendió cuando me llamaron para avisarme que la habían encontrado”, relató.

La mujer presentó la documentación solicitada y pudo retirar el rodado. “Les pido a las personas que, si les roban la bicicleta, denuncien y se anoten para poder recuperarla”, agregó.

Cómo inscribirse en “Recuperá tu bici”

Las personas que hayan sufrido el robo de una bicicleta deben completar el formulario disponible en el sitio oficial de la Provincia de Santa Fe.

Allí deberán cargar sus datos personales, la fecha y el lugar del robo y toda la información disponible sobre el rodado. También pueden adjuntar fotografías, comprobantes de compra u otros elementos que permitan identificarlo.

La Aprad compara esos datos con las bicicletas inventariadas en comisarías de Rosario y Santa Fe. Cuando encuentra una coincidencia, se comunica con la persona inscripta para solicitarle la documentación necesaria y avanzar con la restitución.