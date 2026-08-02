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Turismo Carretera: la estrella en San Juan fue Tobías Martínez, en la primera del RUS Med Team de acá

En San Juan Villicum se corrió el Desafío de las Estrellas, que coronó a Tobías Martínez y al RUS Med Team por primera vez. El 25 de octubre llega a Rosario

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

2 de agosto 2026 · 15:03hs
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Tobías Martínez celebra con todo en su tierra

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Tobías Martínez celebra con todo en su tierra, San Juan. Fue el primer triunfo del RUS Med Team en el Turismo Carretera.

El Turismo Carretera brindó una competencia espectacular con el Desafío de las Estrellas, que tuvo de todo y un piloto que obtuvo su segunda victoria de local en San Juan. Tobías Martínez, y un equipo ganador por primera vez: el RUS Med Team de raíces rosarinas. Ese gran espectáculo llegará a Rosario el 25 de octubre.

El RUS Med Team es conducido por Mauro Medina, que aunque tiene sus talleres en Arrecifes, siempre se encargó de remarcar que es bien de Rosario, su ciudad de adopción ya que es de Capitán Bermúdez. Y después de ganar en todas las categorías teloneras del TC, le faltaba la frutilla del postre por la que venía peleando desde hace apenas unos años.

Sin dudas que la competencia exigió al máximo todas las variables del automovilismo: la resistencia mecánica, la resistencia física y la estrategia, además de la seguridad en donde sin dudas quedaron situaciones en el debe. Fueron dos horas de acelerador a pleno y máxima tensión.

La carrera fue tremenda, impredecible y premió finalmente a los que habitualmente no pelean adelante, ya que el sorteo determinó que primero larguen los de atrás y viceversa. En otras ocasiones eso no alteró la habitualidad, en esta ocasión sí.

No por nada, fue la carrera más larga del TC en la historia desde que se corre en autódromos, con el mismo piloto al mando. Porque hubo competencias de larga duración, pero con cambios de conductores.

Por supuesto, el inicio fue un poco de ver qué pasa para todos y después cada uno iría orejeando sus cartas, ganando en definitiva los que optaron por una parada de recarga de combustible por sobre los que optaron por dos. Aunque el principal representante de estos últimos, Otto Fritzler, rompió diferencial a poco menos de 20 vueltas del final cuando venía para adelante.

Una carrera con muchos líderes y gran final

Pese a lo largo de la carrera y la cantidad de autos, hubo solo tres pace car. Uno por el incendio en el box de Lambiris y a diez vueltas del final porque se quedó José Manuel Urcera, con el Mercedes atendido en el Maquin Parts, que de venir de festejar en la prueba anterior, tuvo problemas con los tres pilotos. Luego habría un breve tercero.

El primero perjudicó notablemente a Matías Canapino, que venía ganando y con buena diferencia y estaba a punto de entrar a boxes. Pero el segundo lo benefició, porque estaba cuarto y se apiñó con los líderes.

Sebastán Abella, que tuvo el "1" del sorteo, apenas pudo mantener la punta unas curvas, fue superado por Marcos Castro y abandonó al toque. El pibe que debutó este año dominó hasta la 22 cuando debió desertar y Canapino tomó la posta.

Durante pocas vueltas, al parar Canapino, lideraron Fritzler, Catalán Magni y Gastón Ferrante, que al estirar la parada en boxes se quedó sin nafta.

Pero cuando todo se estabilizó y quedó claro que los que pararon una vez tenían todas las chances de ganar, Tobías Martínez se adueñó de la punta y la mantenía con uñas y dientes ante Juan Pablo Gianini y el gran Norberto Fontana, hasta que entró el segundo pace car por Urcera.

Al relanzarse, Fontana empezó a quedarse con una goma pinchada y nuevamente hubo diferencias a cero por un toque entre Augusto Carinelli y Nicolás Bonelli, que enfureció al entrerriano. Y después quedaron apenas 5 minutos de carrera y 5 vueltas, por lo que se acabó por tiempo.

Tobías Martínez pudo contener a Gianini y a Canapino, que se quedó sin nafta al final y lo superó Gastón Todino para completar el podio. Y festejó con gran emoción por el fallecimiento reciente de su abuela.

No hubo champán en el podio por el accidente que hubo hace poco en las rutas argentinas, donde perdió la vida una familia sanjuanina.

De los pilotos de la región, gran carrera del de Villa Minetti, Ignacio Faín, que finalizó cuarto. El parejense Facundo Ardusso, que penó por una mala estrategia de su box que lo hizo esperar demasiado a que repostaron a su compañero, debió abandonar, lo mismo que el de Reconquista Gaspar Chansard.

Jonatan Castellano se fue más líder que nunca con el 13° lugar con la Dodge del Galarza Racing de Acebal, mientras su compañero, el pibe Marcos Dianda de Guatimozín, finalizó en el top ten.

La peligrosa recarga de combustible

La obligatoriedad de la recarga combustible le dio la emoción necesaria a la carrera, pero dejó en claro que es una variante muy peligrosa. El ejemplo de la parada de Mauricio Lambiris fue contundente.

Hubo mucho desparramo de combustible en varias paradas, pero la del uruguayo fue la peor porque tomó fuego al tomar en contacto con los discos de freno. Y las llamas se metieron hasta dentro del box. Fue un momento de gran tensión, que por fortuna no pasó a mayores.

Hubo bidones que salieron con el auto, como en el caso de Diego De Carlo, muchos derrames de nafta que no pasaron a mayores y varios pilotos no se bancaron el trajín. De hecho, la ambulancia debió parar delante del box de Julián Santero porque el mendocino se sentía mal. Y Friztler también cuando abandonó se tiró por el piso y debió ser asistido por un bombero.

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