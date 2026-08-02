El golf de Rosario despide a una leyenda: último adiós a Jorge Nicolosi

Fue 14 veces campeón del torneo Abierto de Rosario, lo que lo ubica como el máximo ganador histórico de la competencia. Falleció el sábado pasado, a los 78 años

El mundo del golf se tiñó de luto. El sábado pasado falleció Jorge Nicolosi, una leyenda de la actividad. Entre otros logros, obtuvo 14 títulos del Abierto de Rosario, siendo el máximo ganador histórico de la competencia. Además, fue 8 veces campeón del Abierto Ciudad de Pérez, 3 veces campeón del Abierto del Litoral, 2 veces ganador del Abierto del Jockey Club de Rosario y representó al país en varias competencias internacionales.

Nicolosi falleció a los 78 en la localidad de Pérez, donde vivía con su familia . Esa ciudad fue también la cuna donde se inició en el golf, actividad en la que no sólo se destacó en la competencia sino también en el campo dirigencial: fue uno de los fundadores de la Federación de Golf del Sur del Litoral.

Entre tantos reconocimientos, obtuvo el Premio Federación 2012, por parte de la Federación de Golf, diversos homenajes en el Club Mitre de Pérez y, el año pasado, fue distinguido como Perecino Destacado 2025, por parte del Concejo Municipal de Pérez .

El deportista se formó en el club Bartolomé Mitre de Pérez. La institución despidió con pesar a quien fue "un verdadero embajador, llevando su amor y pasión por el golf a lo más alto", según se publicó en las redes sociales de la entidad.

En tanto, la Federación de Golf del Sur del Litoral, recordó los primeros pasos del deportista nacido a metros de los hoyos del Mitre. "El club lo cobijó, mientras Sebastián su padre, daba clases y recorría las canchas demostrando talento a la par de Roberto De Vicenzo". Así, Nicolosi se transformó en uno de los grandes aficionados de Argentina. "Nunca dejó su Club Mitre de Pérez natal. Incluso, diseñó y construyó, tal como lo soñó, los hoyos «faltantes» hasta completar el recorrido de 18", se destacó desde la federación.

La entidad recordó también sus méritos deportivos. Nicolosi fue el máximo ganador del Campeonato Abierto “Ciudad De Rosario” en 14 ocasiones, 17 veces campeón del torneo del Club Mitre De Perez, ocho veces del torneo abierto de esa ciudad, tres veces del Campeonato Abierto del Litoral y participó del Campeonato Argentino-Copa Kenneth Gordon Davis (Ranelagh Golf), en 1981, y del Campeonato Sudamericano Copa Andes, de 1984. También fue representante Del Equipo Argentino En El Mundial De Hong Kong, en 1984 y representante del país en distintas competencias internacionales desarrolladas en Bolivia, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Paraguay, Brasil y Perú.

Su último logro deportivo fue el Campeonato Argentino De Seniors (Individual), desarrollado en 2002.