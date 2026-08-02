El uno x uno de Newell's: el oficio de Franco Escobar que contagió al resto

El marcador de punta tenía una tarea brava ante Villa y no se la dejó tocar. Defendió bien y empujó al equipo, que sumó un punto ante Boca

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Los once de Newell's que enfrentaron a Boca en el Coloso del Parque.

Franco Escobar dijo presente en el Coloso. El lateral derecho tuvo autoridad y carácter para sostener un nivel parejo durante todo el partido. Nunca flaqueó y fue el mejor de Newell's en la igualdad 2 a 2 con Boca.

Josué Reinatti 6: una gran salvada en el inicio del partido a un tiro de Merentiel. Seguro para interceptar centros.

Franco Escobar 7: el oficio para interponerse a los ataques de Villa y para progresar por el lateral.

Nicolás Goitea 5: no desentonó en la cobertura de su zona. Merentiel se movió más por el sector de Giannetti.

Lautaro Giannetti 4,5: tuvo dificultades para encontrar la marca de Merentiel. Perdió la referencia de Ascacíbar en el gol

Jéronimo Russo 3,5: padeció a Flores, figura del partido. Las jugadas más peligrosas y los goles nacieron por su lateral.

Luca Regiardo 6: corrigió la obstrucción durante los mejores pasajes de la Lepra. Su golazo nació y finalizó en él.

David Sotelo 4: pocas pases hacia adelante que lleven juego a los de ataque. Una mala cesión atrás casi cuesta un gol de Boca.

Walter Mazzantti 4,5: discontinuo. No anduvo cómodo con la pelota y la perdió con cierta facilidad.

Facundo Guch 6: la reacción de la Lepra lo tuvo entre los responsables. Enfiló hacia adelante con decisión. Casi convierte de afuera del área.

Thomás Ríos 5: desniveló de a ratos en la segunda etapa con atrevimiento. En el primer tiempo no pesó.

Matías Cóccaro 6: no incidió en el primer tiempo. Gran definición en el 1 a 1. El resto del tiempo que pudo estar en la cancha, exigió la zaga rival.

Ingresaron:

Ignacio Ramírez 4,5: entró poco en contacto con la pelota y no le quedó ninguna de frente al arco.

Blas Benedetto -: ingresó en el cierre, para tratar de sostener la pelota.

Valentino Acuña -: casi sin tiempo para mostrar algo.

Lucas Gómez -: saltó a la cancha para desdoblarse en la recuperación y el manejo de la pelota

Bruno Cabrera -: apareció para tratar de fortalecerse en defensa.

El DT Frank Kudelka 5,5: se valora el punto conseguido por su equipo, teniendo en cuenta el rival y los inconvenientes que tiene el entrenador para el armado del equipo. El primer tiempo de la Lepra fue malo. Se destaca la reacción, para revertir el resultado, equilibrar el juego y de a ratos fue superior. Se lo igualaron y al final casi lo pierde. El empate es positivo.