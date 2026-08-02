Un conductor resultó herido tras volcar con su auto en la autopista Rosario-Córdoba El siniestro vial se produjo este domingo a la madrugada, a la altura del acceso a calle El Mangrullo, en la ciudad de Funes. 2 de agosto 2026 · 10:29hs

Un hombre sufrió un traumatismo de cráneo luego de protagonizar un vuelco con su automóvil durante la madrugada de este domingo en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura del acceso a calle El Mangrullo, en la ciudad de Funes.

El siniestro ocurrió alrededor de las 0.45, cuando, por causas que se investigan, un Renault Clio terminó volcado en el zanjón ubicado junto a la colectora. Al llegar al lugar, personal del Comando Radioeléctrico encontró al conductor atrapado en el interior del vehículo e inconsciente.

Ante la situación, se solicitó la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y de los Bomberos Voluntarios. Los efectivos estabilizaron el automóvil y rompieron uno de los vidrios para verificar el estado de la víctima, mientras que los bomberos realizaron la apertura del vehículo, colocaron un collar inmovilizador y lograron rescatar al conductor.

Tras ser asistido en el lugar, el personal médico diagnosticó un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento recuperada y determinó su traslado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Según el parte oficial, el hombre se encontraba fuera de peligro.

En el lugar trabajó además el Gabinete Criminalístico, que realizó las pericias para determinar la mecánica del accidente. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 23ª de Funes por razones de jurisdicción.