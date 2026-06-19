Día de la Bandera: colectivos y bicicletas públicas, gratis para ir a los festejos en Rosario

La gratuidad regirá durante el sábado 20 de junio y alcanzará al transporte urbano y al sistema Mi bici tu bici. También habrá refuerzos en las líneas que llegan al Monumento

Se viene un gran festejo por el Día de la Bandera, con Monumento renovado

Quienes planeen participar de los festejos por el Día de la Bandera este sábado 20 de junio tendrán una ayuda extra para llegar al Monumento Nacional a la Bandera. La Municipalidad de Rosario confirmó que tanto el Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) como el sistema de bicicletas públicas Mi bici tu bici serán gratuitos durante toda la jornada.

La medida apunta a facilitar el traslado de miles de rosarinos y visitantes que se acercarán a las actividades organizadas en el emblemático espacio público, que este año tendrá un atractivo adicional: será la primera celebración masiva tras la finalización de las obras de restauración y puesta en valor del Monumento.

En el caso de los colectivos, la gratuidad regirá entre las 7 y las 20, en el marco de lo establecido por la ordenanza Nº 9.566 y una resolución del Ente de la Movilidad de Rosario.

Además del viaje gratuito, el municipio dispuso refuerzos especiales entre las 12 y las 20 en las líneas que circulan por el área céntrica y el entorno del Monumento Nacional a la Bandera.

Entre los servicios que tendrán más frecuencia figuran las líneas:

102 Roja

106 Negra y Roja

112 Negra y Roja

116

121

123

127

131

132

101 Negra

110

122 Verde y Roja

126 Negra y Roja

128 Negra y Roja

130

140

142 Negra y Roja

143/136/137 Negra y Roja

145/133 C9 y Soldini

146 Negra y Roja

Desde la Municipalidad señalaron que el objetivo es garantizar una mayor capacidad de transporte durante las horas de mayor concurrencia al evento.

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Bicicletas públicas gratis durante todo el día

La gratuidad también alcanzará al sistema Mi bici tu bici. En este caso, el beneficio se extenderá desde las 0 hasta las 24 del 20 de junio.

Para utilizar las bicicletas será necesario estar previamente registrado en el sistema.

Las estaciones más cercanas al Monumento son:

Estación 77: Monumento a la Bandera

Estación 15: Plaza 25 de Mayo

Estación 24: Barrio Martin

Estación 14: Plaza Montenegro

Estación 18: Parque España

Una fiesta popular con Abel Pintos como cierre

Los beneficios en el transporte acompañarán una jornada que se extenderá durante gran parte del día en el Parque Nacional a la Bandera.

Además de los actos protocolares y la tradicional promesa de lealtad a la bandera, el predio contará con espectáculos musicales, ferias de emprendedores, propuestas gastronómicas, concurso de asadores y actividades para toda la familia.

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El cierre estará a cargo de Abel Pintos, quien ofrecerá un recital gratuito frente al Monumento restaurado, en una celebración que se perfila como una de las más convocantes de los últimos años en Rosario.