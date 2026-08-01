El colectivero imputado por la muerte de un hombre que vivía en la calle quedó libre

La Justicia rosarina ordenó este viernes la liberación del colectivero que atropelló y mató a un hombre que vivía en la calle . Si bien quedó descartado que permanezca tras las rejas en esta instancia, el imputado quedó inhabilitado para trabajar y deberá respetar otras restricciones durante el proceso penal.

En el marco de la primera audiencia sobre la muerte de José Francisco Melgar Deublando , la fiscal Valeria Piazza Iglesias pidió la prisión preventiva efectiva por seis meses . La funcionaria propuso la medida cautelar a tres días del deceso de la víctima arrollada en La Siberia , donde el conductor de 28 años se fue sin dar aviso ni asistirla.

El juez Rodrigo Santana rechazó la solicitud del Ministerio Público de la Acusación (MPA), pero fijó una serie de reglas de conducta para los próximos seis meses. En ese plazo, Agustín G. no puede manejar y tiene prohibido salir de la provincia de Santa Fe .

De acuerdo a la evidencia reunida en el transcurso de la semana, el chofer de la línea 102 llegó a la dársena del Centro Universitario Rosario (CUR) alrededor de las 20 del último martes. A la hora de reanudar la marcha en la Estación Siberia , el conductor embistió a un hombre de 66 años que estaba detrás del ómnibus de la empresa estatal Movi .

Piazza Iglesias afirmó que el colectivero salió sin verificar que no había personas mediante los espejores retrovisores. De esta manera arrolló a la víctima con la rueda trasera izquierda del coche.

>> Leer más: Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años

A pesar de la gravedad del episodio, el conductor se fue sin prestar ayuda. Poco después le avisaron lo que había ocurrido y recién se puso a disposición de las autoridades a las 15 del día siguiente, cuando ya había sido identificado por la Municipalidad de Rosario a pedido de la Fiscalía Regional Segunda.

Según fuentes oficiales, el hombre de nacionalidad uruguaya sufrió lesiones de extrema consideración en el barrio República de la Sexta. Luego del traslado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), le amputaron la pierna izquierda y falleció a última hora de la jornada.

Un siniestro vial con un muerto en La Siberia

El siniestro vial trascendió inicialmente por una llamada a la Central de Emergencias 911. El primer aviso corresponde a María Belén P., una encargada del refugio Sol de Noche.

La mujer advirtió que dos chicos desconocidos se habían acercado para decirle un colectivo había atropellado a uno de los visitantes habituales del centro asistencial. Tras constatar que era uno de los huéspedes, la testigo se comunicó con la policía y con el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) a través de la línea 107.

Melgar Deublando fue trasladado al Heca bajo código rojo porque su vida corría serio riesgo. El primer diagnóstico indicaba que también había sufrido una fractura expuesta en la pierna derecha. Al día siguiente, el colectivero se entregó en la comisaría 2ª y este viernes lo imputaron por homicidio culposo en accidente de tránsito, agravado por darse a la fuga.