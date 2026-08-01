Los clubes de autos antiguos apuestan a preservar el patrimonio

Con el rally que unirá Rosario, Coronel Arnold y Piñero, las siete entidades de la provincia impulsan una agenda de eventos deportivos, culturales y solidarios

La reconstrucción de antecedentes, la identificación de modelos originales y la recuperación de piezas permiten rescatar una parte significativa del patrimonio tecnológico argentino.

Este domingo, Rosario será punto de partida de una nueva fecha del Campeonato de Regularidad que recorrerá Coronel Arnold y culminará en Piñero con una exposición abierta al público. La competencia vuelve a poner en escena el trabajo que realizan los siete clubes de vehículos históricos de Santa Fe para preservar el patrimonio automotor, promover actividades familiares y desarrollar campañas de bien público en distintas localidades de la provincia.

Lejos de ser simples agrupaciones de coleccionistas, estas instituciones cumplen un rol cultural, turístico y social cada vez más importante. A través de encuentros, exhibiciones, recorridos por rutas provinciales y acciones solidarias, mantienen viva una parte de la historia automotriz argentina y generan un fuerte movimiento económico y comunitario en cada localidad que visitan.

La entrevista realizada a integrantes de Rosario Autos Sport permitió conocer ese trabajo cotidiano , pero también reflejó una construcción colectiva que involucra a los siete clubes santafesinos, organismos provinciales y decenas de voluntarios comprometidos con la preservación de este patrimonio.

La conservación de vehículos históricos tiene una larga tradición en Argentina y particularmente en Santa Fe, donde desde hace décadas distintas agrupaciones impulsan la recuperación y conservación de automóviles, motocicletas y utilitarios que marcaron etapas fundamentales del desarrollo productivo y social del país. Muchos de estos vehículos representan mucho más que una pieza mecánica: son testimonios de épocas, tecnologías y costumbres que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Clubes especializados

A lo largo de los años, los clubes especializados lograron consolidar una red de trabajo que trasciende las fronteras de cada localidad. Mediante calendarios compartidos, reglamentos comunes y encuentros periódicos construyeron un esquema de cooperación que fortaleció la actividad y le otorgó mayor visibilidad. Esa articulación permitió consolidar competencias de regularidad, exposiciones y muestras itinerantes que hoy convocan a participantes de distintas regiones del país.

El crecimiento de los eventos vinculados a los vehículos clásicos también tuvo un impacto positivo en el turismo regional. Cada rally o exhibición moviliza propietarios, acompañantes y visitantes que recorren pueblos y ciudades, conocen su historia, consumen en comercios locales y participan de propuestas gastronómicas y culturales. En numerosos casos, las actividades se transformaron en un atractivo destacado dentro del calendario anual de cada localidad.

Preservar el patrimonio

Otro aspecto relevante es la tarea de investigación y documentación que desarrollan los clubes. La reconstrucción de antecedentes, la identificación de modelos originales y la recuperación de piezas permiten rescatar una parte significativa del patrimonio tecnológico argentino. Muchas unidades fueron restauradas durante años para devolverles las características originales convirtiéndose en verdaderos documentos históricos en movimiento.

Esa combinación de historia, cultura, turismo y participación comunitaria explica por qué estas entidades fueron ampliando su presencia pública. Lejos de limitarse a organizar actividades recreativas, funcionan como espacios de encuentro intergeneracional donde conviven la pasión por los motores, la preservación patrimonial y el compromiso con las instituciones.

Mucho más que un rally

A diferencia de una competencia de velocidad, el rally de regularidad premia la precisión. Los participantes deben cumplir promedios horarios previamente establecidos y el ganador es quien registra el menor margen de error.

Los siete clubes de Santa Fe trabajan de manera coordinada para aplicar la patente histórica provincial. Rosario Autos Sport integra esa mesa junto a las restantes entidades y a la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Además, remarcaron que no es necesario ser socio de ningún club para iniciar el trámite de una patente histórica.

Las actividades incluyen campañas de concientización como RAS de Rosa, destinada a la prevención del cáncer de mama, y la participación en el Distinguished Gentleman’s Drive, que promueve el cuidado de la salud masculina. Además, cada rally y exposición suele beneficiar a escuelas, bomberos, hospitales o instituciones de las localidades anfitrionas.

Los dirigentes destacaron que el objetivo es sacar los autos de los garajes y compartirlos con la comunidad. Recientemente, Rosario Autos Sport obtuvo el registro oficial de su marca ante el INPI, un nuevo paso institucional que acompaña el crecimiento del club dentro de la red provincial.

Las entidades ya proyectan un gran rally que recorra Santa Fe de norte a sur, uniendo a los siete clubes en una travesía que combine turismo, historia, cultura y pasión por los vehículos clásicos, reafirmando que el patrimonio automotor también forma parte de la identidad provincial.

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