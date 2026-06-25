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Rosario Diseña se muda a nueva locación para seguir creciendo

Tras un conflicto vecinal, la feria celebra sus 13 años en un nuevo lugar sobre avenida Illia. Aseguran que el traslado abre una etapa con mejores condiciones

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

25 de junio 2026 · 18:31hs
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Rosario Diseña dejará su emplazamiento habitual y comenzará a realizarse sobre avenida Arturo Illia

Rosario Diseña dejará su emplazamiento habitual y comenzará a realizarse sobre avenida Arturo Illia, entre bulevar Oroño y Balcarce (render).
Rosario Diseña se muda a nueva locación para seguir creciendo

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Rosario Diseña se muda a nueva locación para seguir creciendo

Rosario Diseña se muda a nueva locación para seguir creciendo

Rosario Diseña cumplirá 13 años con un cambio importante. Luego de un conflicto vecinal y una mesa de diálogo con el municipio, la feria de arte y diseño independiente dejará su emplazamiento habitual y comenzará a realizarse sobre avenida Arturo Illia, entre bulevar Oroño y Balcarce, en el espacio donde funcionó durante años el BioMercado.

La mudanza comenzará a concretarse durante la edición aniversario, prevista para el domingo 12 de julio. La jornada reunirá alrededor de 100 marcas expositoras y contará con actividades culturales, intervenciones artísticas, propuestas gastronómicas y talleres abiertos al público.

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Solución salomónica

El traslado surge después de tensiones por los reclamos de algunos vecinos de la antigua locación, vinculados principalmente con los cortes de tránsito, el movimiento de personas y la utilización periódica del espacio público, ya que se realizaba en las calles de Pichincha. Fue como respuesta a un pedido de formalización de la actividad que habían hecho las mismas organizadoras de la feria ante el Palacio Vasallo.

Sin embargo, las responsables de Rosario Diseña sostienen que el desenlace terminó siendo favorable. El conflicto derivó en reuniones con autoridades municipales en las que se exploró la posibilidad de conocer una locación que, según explicaron, ofrece mejores condiciones para el crecimiento de la propuesta.

“Esto nos permitió sentarnos a conversar con el municipio. Pudimos mostrar nuestro trabajo, sentir que valoran la trayectoria del proyecto, conocer otro espacio y encontrar una alternativa que nos cerró por todos lados”, contó Gala Rota Nodari, una de las fundadoras junto a María Emilia Milesi.

El reclamo vecinal había alcanzado visibilidad pública durante las últimas semanas, cuando algunos residentes llevaron sus planteos al Concejo Municipal. Pero lejos de perjudicar a la feria, las organizadoras consideran que esa exposición ayudó a formalizar la discusión y obligó a todas las partes a buscar una respuesta concreta.

“No lo vemos como una batalla perdida con los vecinos. Todo lo que pasó nos permitió acelerar una solución que probablemente habría resultado difícil alcanzar por otros caminos, y permitió poner en valor el impacto cultural y comercial generado por la feria", señaló.

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Límites

Con 13 años a cuestas, Rosario Diseña se había consolidado como una de las ferias independientes más reconocidas de la ciudad. Pero con el crecimiento de la convocatoria también comenzaron a quedar expuestas las limitaciones del espacio en el que se realizaba.

Cada edición requería organizar cortes de tránsito, coordinar permisos especiales y responder a las objeciones de los residentes de la zona. Esa situación impedía aumentar la cantidad de encuentros y complicaba las reprogramaciones en caso de lluvia o mal tiempo.

“En el lugar anterior habíamos llegado a un techo. No podíamos hacer dos ediciones por mes por la oposición de los vecinos y por toda la logística que implicaba cortar la calle”, explicó la gestora cultural.

La nueva sede permitirá desarrollar los encuentros el segundo y el tercer domingo de cada mes. Las organizadoras destacan que esa frecuencia les dará mayor estabilidad y previsibilidad tanto a las marcas participantes como al público.

El predio sobre avenida Illia cuenta además con una superficie más amplia y con distintos sectores verdes. La intención es distribuir los puestos en diferentes rubros y sumar actividades culturales, recreativas y educativas al aire libre.

La propuesta mantendrá su perfil familiar y promoverá la circulación peatonal por el espacio. También buscará articularse con otros emprendimientos gastronómicos y comerciales de la zona.

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Alianza con el municipio

El cambio de locación también estará acompañado por una mayor articulación institucional. La Municipalidad incorporará a Rosario Diseña dentro de su agenda cultural y turística como una propuesta de interés para rosarinos y visitantes.

El objetivo será posicionar el espacio de avenida Illia como un corredor asociado con el diseño local, la producción independiente y las actividades culturales. Desde el municipio reconocieron el recorrido de la feria y valoraron su capacidad para reunir a diseñadores, artistas, ilustradores, productores culturales y marcas de distintas ciudades.

“Desde la Municipalidad nos dijeron que conocían nuestro trabajo, que querían que siguiéramos haciéndolo y que ellos nos iban a acompañar”, contó Gala.

Para las organizadoras, ese respaldo constituye uno de los principales resultados de la negociación. Rosario Diseña dejará de depender de autorizaciones excepcionales para cada encuentro y pasará a formar parte de una planificación más estable.

La feria también podrá ampliar su calendario y mejorar la organización de los expositores. Cada edición recibe proyectos de Rosario y de otras localidades de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y distintos puntos del país.

Esa convocatoria regional convirtió al evento en una plataforma de comercialización, difusión y encuentro para pequeños emprendimientos que muchas veces no cuentan con locales propios.

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Edición especial

La inauguración de la nueva sede coincidirá con el festejo por el 13º aniversario de Rosario Diseña. La edición reunirá alrededor de 100 marcas vinculadas con el diseño, el arte, la ilustración, la indumentaria, la decoración, los accesorios, los objetos y la producción local. También habrá artistas invitados, exposiciones, intervenciones en vivo y propuestas gastronómicas de autor.

La programación incluirá una clase abierta de yoga, un taller de costura e intervención de prendas, actividades de pintura y stencil, un show de títeres y una jornada de intercambio de figuritas del Mundial. Durante las próximas semanas se anunciarán nuevas experiencias a través de los canales oficiales del evento.

Para las organizadoras, la mudanza marca el comienzo de una etapa que permitirá sostener el crecimiento alcanzado durante más de una década. “En definitiva, era la movida que necesitábamos. El nuevo espacio nos da más posibilidades y nos ayuda a dejar atrás un conflicto que ya estaba limitando el desarrollo de la feria”, resumió Rota Nodari.

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