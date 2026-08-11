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Cómo hacer los mejores huevos revueltos

Hay varias formas de preparar uno de los desayunos más elegidos. Una receta para potenciar su sabor

11 de agosto 2026 · 17:14hs
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Los huevos revueltos son uno de los platos favoritos para el desayuno

Los huevos revueltos son uno de los platos favoritos para el desayuno

Los huevos revueltos son uno de los platos favoritos para desayunar o merendar. Por ser proteicos y nutritivos, rápidos y prácticos, se han convertido en una opción ideal. Y lo cierto es que no hay mucha ciencia detrás de unos huevos revueltos pero sí hay algunos tips que pocos conocen y pueden transformar un plato común en uno exquisito.

Si hay una cocinera que sabe cómo potenciar recetas es Paulina Cocina. En su página web, comparte un paso a paso para cocinar huevos revueltos de modo que se parezcan a los que se sirven en bares y restaurantes.

>>Leer más: Cuál es la mejor forma de cocinar los huevos para aprovechar sus ventajas

Ingredientes

Para 1 porción:

  • 2 huevos
  • 1 cda. de manteca (mantequilla)
  • 1 chorro de leche (opcional)
  • Sal y pimienta

>>Leer más: Cinco alimentos con más proteína que los huevos

Cómo hacer huevos revueltos: paso a paso

  1. El batido de los huevos: cascar los huevos en un cuenco y batirlos junto con la sal y la leche. No conformarse batiendo los huevos hasta que se hayan unido la clara y la yema, batirlos más tiempo, haciendo movimientos grandes con el tenedor o batidor para que se llenen de aire.
  2. La manteca: colocar en una sartén a fuego medio un buen trozo de manteca, no escasear, le dará sabor a los huevos. Dejar que se derrita.
  3. La técnica para hacer los huevos revueltos: Dos tips: 1- No dejar que la manteca esté demasiado al fuego antes de poner los huevos. Ni bien la manteca esté derretida, agregar los huevos batidos. 2- No dejar reposar los huevos antes de ponerlos: batir mucho e instantáneamente poner los huevos en la sartén con la manteca.
  4. Momento huevos revueltos 1: los primeros segundos (unos 20-30 segundos) no tocarlos, dejarlos como están, al fuego.
  5. Momento huevos revueltos 2: lo siguiente es, con una espátula idealmente, o con una cuchara de madera, despegar los huevos desde los bordes hacia el centro. Pasar por cada borde y dejarlos así unos 10-15 segundos, como se ve en el video.
  6. Momento huevos revueltos 3: repetir la operación, siempre despegando desde el borde hacia el centro, una o 2 veces más, dejando 10-15 segundos entre una y otra vez.
  7. Cuándo sacar los huevos revueltos: siempre que se cocinen huevos, sean revueltos o no, se debe tener en cuenta que los huevos seguirán cocinándose una vez los saques. El huevo es muy sensible al calor, se hace muy rápido, entonces tener en cuenta el tiempo es importante.
  8. La regla es sacarlos un rato antes de que estén como gustan, de modo que ese resto de cocción los deje exactamente como se desea. Por ejemplo, si se desean “babé”, se tienen que sacar los huevos revueltos cuando estén demasiado “babé”, así quedarán como se desea 5 minutos después de haberlos sacado.

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