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Impulsan la peatonalización de calle Jujuy para consolidar el circuito creativo de Pichincha

Rosario Diseña pidió en el Concejo habilitar cortes en el tramo entre Oroño y Alvear el segundo y tercer domingo de cada mes e incorporar la propuesta a la agenda cultural de la ciudad

26 de marzo 2026 · 17:54hs
Rosario Diseña y otras experiencias de peatonalización de calle Jujuy 

Rosario Diseña y otras experiencias de peatonalización de calle Jujuy 

El Concejo Municipal de Rosario avanza en el análisis de un proyecto que propone la peatonalización de calle Jujuy, entre Oroño y Alvear, una iniciativa impulsada por el colectivo Rosario Diseña que busca consolidar a la zona como un polo estratégico de cultura, arte y economía creativa.

La propuesta apunta a transformar ese corredor urbano en un espacio de encuentro para actividades culturales, ferias de diseño y expresiones artísticas, reforzando la identidad del barrio y potenciando su desarrollo económico.

En el marco del tratamiento en comisión, se resolvió solicitar al Ejecutivo municipal la formalización de un convenio público-privado que establezca reglas claras para la implementación del proyecto.

El acuerdo deberá definir aspectos clave como fechas, horarios, formato y condiciones de uso del espacio público, con el objetivo de brindar previsibilidad y respaldo a quienes participan de la iniciativa.

Según lo planteado, la peatonalización se realizaría el segundo y tercer domingo de cada mes, generando una agenda estable que permita consolidar la propuesta en el tiempo.

Integración a la agenda cultural de Rosario

Otro de los puntos destacados es la intención de incorporar la actividad a la agenda cultural semanal del municipio, lo que permitiría aumentar su visibilidad y fortalecer el acompañamiento institucional.

Desde la organización consideran que esta medida no solo favorecerá la circulación de vecinos y visitantes, sino que también contribuirá al desarrollo urbano y a la dinamización de las economías creativas locales.

En ese sentido, el proyecto se inscribe en una estrategia más amplia que busca potenciar espacios públicos como escenarios de producción cultural, integración social y crecimiento económico en distintos barrios de la ciudad.

Una experiencia que ya tiene trayectoria

Desde hace más de una década, Rosario Diseña organiza encuentros que reúnen a más de 80 marcas locales por edición, seleccionadas por su originalidad y calidad. En esos espacios se pueden encontrar productos de distintos rubros como indumentaria, marroquinería, deco-hogar, gráfica, accesorios, propuestas para bebés y niños, además de iniciativas vinculadas a la salud y el bienestar.

Cada feria también suma intervenciones artísticas y actividades pensadas para disfrutar en familia, consolidando una propuesta que trasciende lo comercial y apuesta a la experiencia cultural.

Actualmente, el colectivo ya desarrolla este tipo de eventos en calles de Pichincha, donde el corte de tránsito permite recorrer con tranquilidad, descubrir talentos locales y promover el encuentro entre vecinos, emprendedores y visitantes.

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