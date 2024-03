Rosario bajo amenaza: escuelas vacías y zonas rigurosamente vigiladas por la policía

"Señora, ¿usted sabe si el colectivo amarillo está pasando?", la pregunta de un hombre a la quiosquera de San Luis y Moreno, frente a la Maternidad Martin, decía mucho más que la información que pedía. La respuesta, apurada, "no sé, no lo ví, creo que no"; también. Rosario despertó este lunes por la mañana con las calles prácticamente vacías, incluso las del centro, sin actividad en el transporte público, las escuelas públicas y privadas y los centros de salud. Y, aunque sea un poco menos tangible, amaneció también envuelta en un halo de malestar y desconcierto, difícil de ahuyentar incluso para las cuadrillas policiales que, motorizadas, transitaban por las peatonales.