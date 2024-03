Efecto miedo: fin de semana con poco movimiento en la gastronomía rosarina

"Es el miedo real, concreto, bien palpable, y una economía que se reduce día a día. Me quedo en casa", comentó una usuaria en la red social X (ex Twitter). "Ni loca me siento en una vereda a comer en estos días", agregó una segunda. "Para mi es por ambas razones. La economía está muy mal, y el miedo de salir y no saber si vas a volver a tu casa", subrayó otra. "Yo no salí y varios amigos me dijeron que tampoco por miedo", admitió un cuarto. "Poca plata y asumir que cualquiera puede ser la próxima víctima", insistió otro más.