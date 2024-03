Nueve de cada diez escuelas privadas decidieron no abrir sus puertas este lunes en Rosario

La ola de violencia que se cobró cuatro vidas en menos de una semana en Rosario impacta fuerte en las rutinas locales, más aún si se tiene en cuenta el paro de colectivos vigente. Este lunes, la gran mayoría de las escuelas rosarinas no dictaron clases. Amsafé Rosario definió un cese de actividades este lunes "ante la escalada de violencia criminal". Sadop, por su parte, decretó un estado de alerta permanente y sugirió a los colegios privados que permanezcan cerrados, pero dejó la decisión a las autoridades de cada establecimiento educativo. El mismo gremio analizó a primera hora de este lunes que n ueve de cada diez escuelas privadas decidieron no abrir sus puertas.

Las notificaciones de las escuelas privadas fueron llegando a última hora del domingo, tras una intensa actividad en grupos de madres y padres de Whatsapp, donde intentaban definir si mandar o no a los chicos este lunes a clases. Algunos ya sabían que no los enviaban debido al paro de colectivos. Pero, para cuando llegaron las comunicaciones oficiales, otros ya habían decidido no mandarlos por miedo. También estaban los que consideraban que había que sostener las rutinas para "no frenar ante la amenaza criminal".