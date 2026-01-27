Cultura: en un año se realizaron 3 mil actividades en la ciudad

El balance del área municipal arroja que 4,5 millones de personas participaron en Rosario de las propuestas públicas culturales, incluyendo grandes eventos y festivales

El Día de Rosario, el 7 de octubre de 2025, la ciudad vivió una celebración de la cultura que congregó a 250 mil personas frente al Monumento a la Bandera.

Después de un año marcado por una intensa agenda de eventos privados que eligieron a Rosario como sede, el balance cultural se completa con un dato central: la masividad y diversidad de las propuestas públicas que, a lo largo de 2025, consolidaron al espacio público como escenario privilegiado del encuentro, la celebración y la producción cultural, con 4.5 millones de participantes en 3 mil actividades culturales en la ciudad.

Festivales, conmemoraciones históricas, ferias, vacaciones culturales y grandes hitos urbanos convocaron a millones de personas en parques, plazas, predios y espacios culturales de toda la ciudad, reafirmando el rol del Estado municipal , como garante del acceso democrático a la cultura .

Del 31 de enero al 2 de febrero, durante tres noches, FARO convocó a 120 mil personas en el Parque Urquiza . En una nueva apuesta e inversión del municipio a la gestión cultural, la iniciativa ofreció una nutrida agenda con opciones para todos los gustos .

La programación incluyó destacados nombres como Indios, Bulldog, Kevin Johansen, Natalie Pérez, Farolitos y Música para Volar, Chanchi, Brapis, Flor Croci y La Vanidosa. Tres escenarios simultáneos ofrecieron una amplia variedad de estilos, como cumbia, rock, indie, trap, rap, música urbana, electrónica y pop, enmarcados por el verde del Parque Urquiza y el río Paraná.

FARO reafirmó el compromiso de la gestión municipal con la cultura, destacando el talento local: más del 90% de las y los artistas son de Rosario, lo que convierte al festival en una celebración única de la creatividad y diversidad local, proyectándola a nivel nacional.

Carnaval

Desde el sábado 1° al lunes 3 de marzo, en el Predio Ferial Parque de la Independencia, se llevó adelante una de las celebraciones más esperadas por rosarinas y rosarinos.

Durante tres días, el predio se convirtó en un enorme corsódromo por el que pasaron las comparsas Innova, El sueño del Rey Momo, Imperio del Sur, Zafiro, Rekebra, Los Herederos y Andorinhas do verão. Además del tradicional desfile de comparsas, se podrá disfrutar de un espacio para las infancias, patio de comidas, bailes de carnaval (los días sábado y domingo), taller de máscaras, intervenciones artísticas y otros atractivos pensados para toda la familia. De la actividad participaron 40 mil personas, consolidando una propuesta de fuerte arraigo popular.

La patria

Enmarcado en los festejos por los 300 años de la ciudad y el aniversario de la creación de la Bandera, el festival «De la Patria Mía» convocó a más de 25.000 asistentes en el Predio Ferial Parque Independencia, ratificando la vigencia de un festival símbolo de identidad y pertenencia, un espacio donde la tradición se fusiona con las nuevas corrientes del folclore y punto de encuentro para todas las generaciones.

A eso se suma la Fiesta del Pastelito, que como es tradición, formó parte de las celebraciones por el 25 de mayo que se realizaron en el Parque Alem y contaron con la participación de 25 mil personas. En tanto, el 20 de junio, por el Día de la Bandera, Rosario vivió una celebración histórica que convocó a 350 mil personas. Música, gastronomía y un despliegue sin precedentes reunieron a cientos de miles de rosarinos en el Parque a la Bandera para rendirle homenaje a la enseña patria en su día.

Durante las vacaciones de invierno, más de 350.000 personas se sumaron a las propuestas culturales, lúdicas y recreativa organizadas por la Municipalidad de Rosario que durante dos semanas le dieron vida a cada rincón de la ciudad.

Jugar

En agosto llegó REDI, el festival para las infancias más grande del país, del que formaron parte 40 mil personas. La actividad se realizó el domingo 17 de agosto en la ex-Rural con entrada gratuita. Hubo shows en vivo, espacios de juego, talleres creativos y el cierre musical de Pim Pau.

En tanto, la 14º edición de la Convención Internacional de Historieta Crack Bang Boom tuvo lugar del jueves 14 al domingo 17 de agosto en espacios emblemáticos de la ciudad como el CEC, Puerto Joven y Galpón 11 y participaron 80 mil personas.

Por el Día de Rosario, el 7 de octubre de 2025 la ciudad vivió una jornada inolvidable y una celebración tricentenaria, que congregó a unas 250 mil personas frente al Monumento Nacional a la Bandera. El espectáculo fue de talla internacional, protagonizado por Nicki Nicole y Juan Carlos Baglietto, junto a la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario. El evento fue también un hito cultural y un gesto solidario, con donaciones voluntarias para la Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Libros y museos

La Feria Internacional del Libro Rosario concluyó su edición 2025 con más de 350 mil personas participantes, resultado del trabajo articulado entre instituciones públicas y privadas. El encuentro se desarrolló durante once días en el renovado Cultural Fontanarrosa, del 15 al 25 de octubre.

Todos los museos municipales ampliaron sus públicos y propuestas en 2025. El Museo Castagnino recibió 230 mil personas, con exposiciones como Berni Infinito y Argentina, del grupo Mondongo, marcando un hito que lo posiciona entre los museos más importantes del país.

Territorio

Entre las actividades y programas territoriales, estuvieron los puntos de aprendizaje y más de 180 talleres culturales en todos los distritos, además del Triciclo colectivo y más de 300 funciones de circo y teatro para 2.800 chicas y chicos en bibliotecas populares, centros Cuidar y vecinales, consolidando el alcance en los barrios.

En 2025, 651 personas integraron proyectos musicales barriales como la Orquesta Escuela de Barrio Ludueña y bandas infanto juveniles. Las agrupaciones realizaron 52 conciertos y 20 intervenciones educativas, fortaleciendo el vínculo entre cultura y territorio.

Por otro lado, 180 personas participaron del Circuito Interbarrial de Teatro, realizando más de 70 funciones en distintos espacios. El programa, vigente desde 2004, consolidó su impacto artístico y social, fortaleciendo la comunidad a través del teatro.

Por su parte, 3.500 alumnos y alumnas participaron del Programa Municipal de Ajedrez, que funciona en más de 90 instituciones de los seis distritos de la ciudad.

Cabe mencionar que 13 ferias se desarrollaron durante 2025, con 948 feriantes, consolidando estos espacios como parte central del circuito cultural y productivo de Rosario.

Obras y restauraciones

El muralista Martín Ron plasmó un mural de Manuel Belgrano detrás del Monumento, una obra que reafirma la identidad de la ciudad en el año del Tricentenario y en el mes de la Bandera, con apoyo de empresas privadas.

En tanto, el martes 14 de octubre quedó inaugurada la obra «Luz y Trama. Geometría de nuestra bandera», de David Petroni, concebida como un nuevo ícono del paisaje rosarino, fruto del trabajo conjunto entre artistas locales y nacionales.

La materialización del proyecto fue posible gracias a una articulación público-privada con siete firmas locales, reflejando el compromiso conjunto con la cultura y el espacio público, y consolidando estas obras como patrimonio colectivo.

Por otra parte, en 2025 se realizaron 28 murales en distintos puntos de la ciudad, con participación activa de vecinos, escuelas y clubes, fortaleciendo los procesos creativos comunitarios.

Aperturas

El 26 de junio se inauguró el Museo Experimental de Ciencias, un nuevo espacio de 1.000 m2 en el Complejo Astronómico Municipal que pasó de 62.711 visitantes en 2024 a 181.344 en 2025.

Tras su renovación y ampliación, la Isla de los Inventos reabrió el 9 de octubre, triplicando la asistencia y sumando nuevas modalidades de funcionamiento, como la apertura nocturna.

El Cultural Fontanarrosa abrió sus puertas completamente renovado con la Feria Internacional del Libro 2025, con una transformación integral de su fachada e interiores, incluyendo mejoras en iluminación, climatización y accesibilidad, y la puesta en valor de su patrimonio artístico.