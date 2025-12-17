La Capital | Zoom | Fito Páez

Fito Páez regresa en marzo a Rosario con tres conciertos históricos

Con "Casa Paez", tres shows consecutivos pero únicos, el músico celebra su cumpleaños en la ciudad que lo vio nacer, para luego volver a salir al mundo

17 de diciembre 2025 · 10:06hs
Fito Páez estrenó su concierto en el famoso ciclo de Tiny Desk con varios clásicos y un tema del su último disco

Fito Páez estrenó su concierto en el famoso ciclo de "Tiny Desk" con varios clásicos y un tema del su último disco

Fito Páez eligió Rosario para presentar "Casa Paez", por única vez en el mundo. Serán tres shows consecutivos, con conceptos diferentes, y en dos lugares muy representativos en su historia personal. Así, el artista rosarino volverá a sus orígenes, antes de salir de gira, una vez más. La emotiva ceremonia de entrega de su Doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario fue el impulso necesario para concretar una vieja idea de Fito, presentar en su querida ciudad, gran parte de su obra, en sus diferentes formatos.

Al calor de ese sentimiento se gestó ‘Casa Paez’, escogiendo meticulosamente qué y cómo presentar cada pieza, pero también, y fundamentalmente, dónde. En el teatro El Círculo de Rosario, Fito presentó por primera vez ‘Del 63’, el álbum que dio inicio a su carrera solista. En tanto que fue en el Teatro Astengo donde Paez vió por primera vez un concierto de La Máquina de hacer pájaros, evento que cambió su cabeza para siempre y que lo decidió a convertirse en músico.

Leer más: Fito Páez, doctor honoris causa de la UNR: "La irracionalidad debe expresarse y no se puede monetizar"

Todas las fechas de Fito

El 10 de Marzo será el concierto sinfónico en el Teatro El Círculo. Para el concierto sinfónico Fito quiso, y así será, que se realice con la Orquesta Sinfónica de la ciudad.

En tanto que el 11 de Marzo será la propuesta de Piano Solo en el Teatro Astengo. Esta noche se centrará en sus canciones más emblemáticas (hits y no tanto), pero también en obras de aquellos autores que lo formaron como artista y que son parte del cancionero popular argentino.

Finalmente, el 13 de Marzo llegará Novela al Teatro El Círculo. Novela se presentará por única vez, y el día de su cumpleaños, de forma completa, tal y como fue concebida en el álbum, siendo esta la exclusiva oportunidad de escuchar en vivo su última obra, que retrata sentidos y sentimientos de su propia infancia en Villa Constitución, a través de un relato mágico que narra las vidas de un grupo de artistas de circo provincial y de unas brujas oriundas de universidad mágica perdida en alguna galaxia del universo. Para dar vida a esta novela, el concierto dispondrá de una puesta en escena espacial concebida específicamente para esta noche.

Habrá preventa exclusiva BBVA Visa el jueves 18 de diciembre a las 10.. La venta general con todos los medios de pago será a partir del viernes 19 de diciembre a las 10 en ticketeck.

El emotivo tatuaje de Nico Vázquez en homenaje a su hermano Santiago

Gran Mercadito Navideño de la Usina Social: feria, música y comunidad en una edición especial en la calle

Homero Pettinato sobre el escándalo con Sofia Gonet: "En privado me pidió disculpas. Se las acepté"

Quién es Rocío Robles, la joven rosarina y de Central que conquistó a Adrián Suar

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

El aula volvió a unirlos: la promoción 1955 del Superior de Comercio hizo historia

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe

José Luis Daza, el segundo de Caputo, confirmó que Kast le ofreció un cargo en Chile

Paro de aceiteros contra la reforma laboral: "Nos quieren llevar al siglo XIX"

Messi aterrizó en la ciudad de Santa Fe para disfrutar sus vacaciones en el país

Desarrollarán departamentos con servicios de lujo para viajeros, en un complejo que incluirá además otros atractivos. Toda la información
La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin
Por Javier Felcaro
Por Carina Bazzoni

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

El aula volvió a unirlos: la promoción 1955 del Superior de Comercio hizo historia

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Por Luis Castro
El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

El verdugo de Central sobre el pasillo de Estudiantes: "Al título lo tenés que luchar"

Expectativa por el arribo de Messi al país: lo esperan en el Aeropuerto de Sauce Viejo

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína

Santa Fe: Imputan a nueve personas por comprar armas legalmente y desviarlas al mercado ilegal

Ciberestafa: desbaratan banda que perjudicó a empresas agropecuarias

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Misión Papá Noel: un grupo de amigas se organiza para que 350 chicos tengan su regalo

Rosario reclamó justicia por las víctimas de fentanilo contaminado

Por Mariano D'Arrigo
