Fito Páez regresa en marzo a Rosario con tres conciertos históricos

Con "Casa Paez", tres shows consecutivos pero únicos, el músico celebra su cumpleaños en la ciudad que lo vio nacer, para luego volver a salir al mundo

Fito Páez eligió Rosario para presentar "Casa Paez", por única vez en el mundo. Serán tres shows consecutivos, con conceptos diferentes, y en dos lugares muy representativos en su historia personal. Así, el artista rosarino volverá a sus orígenes, antes de salir de gira, una vez más. La emotiva ceremonia de entrega de su Doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario fue el impulso necesario para concretar una vieja idea de Fito, presentar en su querida ciudad, gran parte de su obra, en sus diferentes formatos.

Al calor de ese sentimiento se gestó ‘Casa Paez’, escogiendo meticulosamente qué y cómo presentar cada pieza, pero también, y fundamentalmente, dónde. En el teatro El Círculo de Rosario, Fito presentó por primera vez ‘Del 63’, el álbum que dio inicio a su carrera solista. En tanto que fue en el Teatro Astengo donde Paez vió por primera vez un concierto de La Máquina de hacer pájaros, evento que cambió su cabeza para siempre y que lo decidió a convertirse en músico.

El 10 de Marzo será el concierto sinfónico en el Teatro El Círculo. Para el concierto sinfónico Fito quiso, y así será, que se realice con la Orquesta Sinfónica de la ciudad.

En tanto que el 11 de Marzo será la propuesta de Piano Solo en el Teatro Astengo. Esta noche se centrará en sus canciones más emblemáticas (hits y no tanto), pero también en obras de aquellos autores que lo formaron como artista y que son parte del cancionero popular argentino.

Finalmente, el 13 de Marzo llegará Novela al Teatro El Círculo. Novela se presentará por única vez, y el día de su cumpleaños, de forma completa, tal y como fue concebida en el álbum, siendo esta la exclusiva oportunidad de escuchar en vivo su última obra, que retrata sentidos y sentimientos de su propia infancia en Villa Constitución, a través de un relato mágico que narra las vidas de un grupo de artistas de circo provincial y de unas brujas oriundas de universidad mágica perdida en alguna galaxia del universo. Para dar vida a esta novela, el concierto dispondrá de una puesta en escena espacial concebida específicamente para esta noche.

Habrá preventa exclusiva BBVA Visa el jueves 18 de diciembre a las 10.. La venta general con todos los medios de pago será a partir del viernes 19 de diciembre a las 10 en ticketeck.