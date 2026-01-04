La Capital | Zoom | Fito Páez

Fito Páez, más rosarino que nunca: del Honoris Causa a cuatro shows en una semana

El músico siempre enalteció su pertenencia a la ciudad, pero en el último tiempo ese vínculo parece estar en un momento particularmente intenso

Morena Pardo

Por Morena Pardo

4 de enero 2026 · 08:00hs
Foto: La Capital / Leonardo Vincenti.

Fito Páez y Rosario siempre estuvieron cerca. A pesar de que el músico no vive en la ciudad desde hace décadas, su sentido de pertenencia parece haber permanecido intacto a través del tiempo. Su ser rosarino, con toda su historia y su idiosincrasia, sus luces y sus sombras, está en muchas de sus canciones y algunos de sus mayores hits como “Mariposa Tecknicolor”, “Tema de Piluso” o “Ciudad de pobres corazones”.

Pero el vínculo de Páez con sus raíces está en un momento particularmente estrecho. En el último tiempo, varios acontecimientos reforzaron la presencia del músico en la ciudad. A comienzos de diciembre, recibió el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario y dio un show gratuito en el ECU. Poco después, anunció “Casa Páez”, una serie de tres conciertos especiales en los teatros Astengo y El Círculo. Como si fuera poco, el último día de 2025 compartió la noticia de un show gratuito en el Monumento, en continuado con la trilogía anterior.

De esta manera, Fito se presentará cuatro veces en una misma semana y en distintos escenarios emblemáticos de Rosario, algo inédito en la historia del músico y de la ciudad.

Embed

La serie comenzará el 10 de marzo en el Teatro El Círculo junto a la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, y continuará el 11 de ese mes con un show de Piano Solo en el Teatro Astengo, donde repasará sus canciones más emblemáticas (“hits y no tanto”) y también obras de los autores que lo formaron como artista y que integran el cancionero popular argentino.

El 13 de marzo, en el día de su cumpleaños número 63, Fito presentará por primera vez “Novela”, su más reciente disco, de manera completa en El Círculo. Según adelantaron en la producción, el show contará con una puesta en escena especialmente diseñada para esta función. La obra, que Páez tenía pendiente desde la década del 80, retrata recuerdos de su infancia en Villa Constitución, a través de una historia mágica sobre artistas de circo y brujas de una universidad perdida en el cosmos.

Esta seguidilla ocurrirá de manera exclusiva en la ciudad y el broche de oro será el 14 de marzo, con la presentación gratuita frente al Monumento, para que todo el pueblo rosarino pueda disfrutar de la música de Páez. Un gesto que el artista repite cada cierta cantidad de años, como señal de amor a sus coterráneos.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por GAUCHO (@gaucho.uy)

Los shows gratuitos de Fito Páez en Rosario

La primera vez que Fito dio un show sin costo en la ciudad fue el 5 de febrero de 2000, en el Hipódromo del parque Independencia. Se dio en el marco del ciclo Argentina en vivo, auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Nación, con transmisión simultánea en la TV Pública. Según las crónicas de la época, asistieron unas 50 mil personas.

En 2012, se presentó, al igual que lo hará el próximo marzo, frente al Monumento a la Bandera. Esa vez fue en el marco de los festejos del Bicentenario de la creación de la bandera. Páez estuvo acompañado por Jorge Fandermole, Liliana Herrero y Monchito Merlo, entre otros músicos, y convocó a unas 60 mil personas.

En 2017, el rosarino dio un recital gratuito y sorpresa en la plaza San Martín, a la vuelta de su casa natal de Balcarce al 600. Fue un día antes del lanzamiento de su disco “La ciudad liberada” y asistieron alrededor de 15 mil personas. Esa noche, tuvo lugar otro evento muy especial en la carrera de Páez: celebró los 30 años de “Ciudad de pobres corazones” en La Sala de las Artes.

Vale recordar que, a diferencia de los aniversarios de “Giros”, “Del 63”, “El amor después del amor” o “Circo Beat”, el de “Ciudad de pobres corazones” no tuvo gira especial. Sólo ese show íntimo en Rosario.

Embed - Rosario Central 114 años | Fito Paez, Silvina Luna, Vilma Palma, Negro Fontanarrosa

Además de las presentaciones gratuitas para toda la ciudad, Fito también dio varios shows vinculados a uno de sus grandes amores locales: Rosario Central. Páez se presentó en uno de los grandes festivales que tuvieron lugar en el Gigante de Arroyito para festejar el cumpleaños del club. En 2003, tocó en la “La gran fiesta de Central”, en la que también estuvieron Juan Carlos Baglietto y Lito Nebbia. Para los canallas nostálgicos o jóvenes, el evento se puede ver entero en YouTube. Esa vez fue la segunda de Páez en la cancha de Central. La primera había sido una década antes: el 15 de abril de 1993 tocó en el Gigante como parte de la gira de presentación de “El amor después del amor” .

Este repaso da cuenta de ese lazo eterno entre Fito y Rosario. Aunque la intensidad haya tenido sus altibajos, el músico históricamente le ha dado un lugar especial a su ciudad y su gente. En ese recorrido, el último mes fue de mucha cercanía y empezó el 5 de diciembre con el evento de entrega del título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Rosario. La ceremonia de reconocimiento tuvo lugar en el ECU (Espacio Cultural Universitario) y fue encabezada por el rector Franco Bartolacci.

"Esto es un reconocimiento grupal. Tiene mi cara, pero es una invitación a recordar la valentía de esos chicos encerrándose en salas de ensayo a hacer música en plena dictadura. No se negocia estar adentro de tu habitación, solo, escribiendo o cantando. Quienes se dejan intervenir no pueden pertenecer a causas nobles", dijo Páez en su discurso de aceptación.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Mundo Paez (@mundopaez)

Fito aprovechó la oportunidad para acordarse también de su tía Charito, una mujer que era catequista en Villa Constitución y que en pleno auge de la carrera del artista le pidió que termine la secundaria. "Me hubiese encantado darle este regalo, porque no pude darle el título de la secundaria. A ella y a mi padre", afirmó el músico en el evento, que culminó con un show de Páez, en el que interpretó temas propios pero también de Baglietto, Fandermole, Carlos Vandera y Coki Debernardi.

Páez volvió a agradecer ese gesto de la comunidad universitaria local en el mensaje de fin de año en el que anunció su show gratuito en el Monumento. “Me lo acaban de confirmar hace minutos y me parece alucinante. A veces las estrellas y la suerte se alinean”, dijo después de contar la fecha del 14 de marzo.

En ese video, Fito hizo un repaso por el último año, como se suele hacer en estas fechas, y repartió agradecimientos. “Me dieron una de las cosas más ansiadas que es el reconocimiento de la gente de tu barrio, de tu ciudad. Gracias al rector y a toda la gente que forma parte de la universidad por esta mención tan especial que aprecio tanto, de verdad”, apuntó sobre el Honoris Causa.

