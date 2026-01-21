La Capital | La Ciudad | ciclovía

Proponen eliminar un tramo de la ciclovía de calle Rioja por el caos de tránsito en el microcentro

La concejala radical Anahí Schibelbein aseguró que la medida se enmarca en un proyecto de revisión del plan de movilidad, presentado en enero de 2025

21 de enero 2026 · 06:10hs
Espacio para pedalear. Una iniciativa de la concejala Schibelbein plantea eliminar un tramo de la ciclovía de Rioja.

Héctor Rio

Espacio para pedalear. Una iniciativa de la concejala Schibelbein plantea eliminar un tramo de la ciclovía de Rioja.

La concejala radical Anahí Schibelbein propuso la eliminación de la ciclovía de calle Rioja, entre Buenos Aires y Corrientes, con el objetivo de descomprimir el caos de tránsito presente en ese sector mencionado. La medida se enmarca en un proyecto de revisión que la edila había presentado hace un año para rever el proyecto de movilidad.

Para intentar aportar una solución al respecto, Schibelbein presentó un proyecto a través del cual le pide al Ejecutivo la eliminación del tramo de ciclovía desde Buenos Aires hasta Corrientes, con el objetivo de recuperar la fluidez del tránsito en esa arteria del microcentro y hacer mas segura la circulación incluso para los propios ciclistas.

Rioja, una de las más congestionadas

Según aseguró, Rioja es una de las tres arterias que presentan más congestión en el área central según una encuesta realizada en enero de 2025 entre taxistas, colectiveros, conductores particulares, ciclistas, peatones y usuarios del transporte urbano de pasajeros (TUP).

“En calles tan angostas como Rioja, la presencia de un carril exclusivo para bicicletas no sólo favorece la ralentización del tráfico en el centro sino que la invasión diaria de dicho carril por parte de automovilistas y motociclistas pone en riesgo la integridad física de los ciclistas. Estoy convencida que la presencia de infraestructura ciclista en el área central es una condición necesaria para promover el uso de la bicicleta en forma segura pero no es suficiente”, argumentó Schibelbein a la hora de proponer la modificación de la ciclovía.

ciclovía rioja

El mencionado relevamiento propio realizado hace un año también expuso que en el tramo mencionado, el 70% de la calle tiene un ancho promedio menor a 7 metros (según el Plan de Movilidad Integral de Rosario el ancho de calle debe ser superior a 7 metros para incorporar ciclovía).

Además, el 85% de la calzada tiene un ancho útil menor a 6 metros, si se considera el espacio ocupado por los contenedores, el estacionamiento de autos que no está permitido.

Tiempo de demora y doble fila

“El tiempo de demora por congestión vehicular en calle Rioja en el tramo que tiene ciclovía es el doble que en otros tramos de esa calle que carecen de ella, sumado a esto, notamos que los vehículos particulares incumplen a diario la Ordenanza Nº 9.238/2014, la cual establece la prohibición del estacionamiento de calle Rioja desde Buenos Aires hasta Bv. Oroño”, aportó la edil y sumó que la erradicación de la ciclovía de calle Rioja desde Buenos Aires hasta Corrientes, mejoraría sustancialmente la fluidez del tránsito en el área central.

El proyecto presentado tiene en cuenta otro ítem que agrava la situación en la arteria: la presencia de numerosos locales comerciales que venden electrodomésticos, lo cual redunda en camiones y autos particulares que realizan la carga y descarga de mercadería.

“Es importante señalar la necesidad de reservar en la vía pública espacios exclusivos para tareas de logística y para ascenso y descenso de pasajeros, para evitar el estacionamiento en doble fila y su congestión vehicular asociada”, sostuvo la edil radical y consideró que dicha iniciativa es factible dado que las veredas norte de calle Rioja en el microcentro tienen un ancho promedio de 4 metros según un relevamiento propio realizado recientemente.

>>Leer más: La red de ciclovías de Rosario entra en revisión: hay tres tramos bajo la lupa

Es por eso que, una vez ejecutada la eliminación de la ciclovía de calle Rioja, la iniciativa presentada le pide al Ejecutivo que proceda a la realización de un estudio de factibilidad para reservar en la vía pública espacios exclusivos para tareas de logística y para ascenso y descenso de pasajeros, en el tramo que se extiende desde Buenos Aires hasta Corrientes.

“En resumen, la propuesta que presentamos busca con dos medidas de simple aplicación recuperar la fluidez vehicular de calle Rioja y por ende, su calidad de vida urbana que tendrá un impacto ampliamente positivo para los vecinos y vecinas de la ciudad”, concluyó.

Noticias relacionadas
En marzo comenzarán a colocar las vacunas contra la gripe, empezando por los grupos de riesgo 

Gripe H3N2 en Rosario: tras los primeros casos, ya se reservan vacunas en farmacias de la ciudad

Obras de restauración. Recuperarán todos los techos y fachadas del Normal 1.

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario

Beber agua, una de las principales recomendaciones para hacer frente a los días de calor que se vienen en Rosario.

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Personal de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público municipal se presentó en el lugar.

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano

Ver comentarios

Las más leídas

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Uno más para la dupla: Newells cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Uno más para la dupla: Newell's cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Lo último

Ansés aumenta 2,8% jubilaciones y pensiones: cuánto se cobra y qué pasa con el bono

Ansés aumenta 2,8% jubilaciones y pensiones: cuánto se cobra y qué pasa con el bono

Estados Unidos afirma que la relación con la Argentina está en su punto más fuerte de la historia

Estados Unidos afirma que la relación con la Argentina está "en su punto más fuerte de la historia"

Campaña agrícola: el calor y la falta de lluvias encienden las alarmas en la región

Campaña agrícola: el calor y la falta de lluvias encienden las alarmas en la región

Campaña agrícola: el calor y la falta de lluvias encienden las alarmas en la región

Pese a que se sostienen los pronósticos de una buena cosecha, el desmejoramiento de cultivos en zonas clave genera incertidumbre

Campaña agrícola: el calor y la falta de lluvias encienden las alarmas en la región
Gripe H3N2 en Rosario: tras los primeros casos, ya se reservan vacunas en farmacias de la ciudad
La Ciudad

Gripe H3N2 en Rosario: tras los primeros casos, ya se reservan vacunas en farmacias de la ciudad

Estados Unidos afirma que la relación con la Argentina está en su punto más fuerte de la historia
El Mundo

Estados Unidos afirma que la relación con la Argentina está "en su punto más fuerte de la historia"

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta
POLICIALES

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Santa Fe analiza prohibir los celulares en las escuelas por el impacto en la salud mental

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Santa Fe analiza prohibir los celulares en las escuelas por el impacto en la salud mental

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario
La Ciudad

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Uno más para la dupla: Newells cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Uno más para la dupla: Newell's cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Central preguntó por él, la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

"Central preguntó por él", la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

Ovación
Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

Policiales
Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta
POLICIALES

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

La Ciudad
El tiempo en Rosario: este miércoles sube la temperatura y se espera una máxima de 31 grados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: este miércoles sube la temperatura y se espera una máxima de 31 grados

Gripe H3N2 en Rosario: tras los primeros casos, ya se reservan vacunas en farmacias de la ciudad

Gripe H3N2 en Rosario: tras los primeros casos, ya se reservan vacunas en farmacias de la ciudad

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores
Policiales

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios
LA CIUDAD

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín
Policiales

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados
Economía

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

Estamos podridos: el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos
La Región

"Estamos podridos": el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
La Ciudad

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases van a empezar en tiempo y forma
La Ciudad

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"