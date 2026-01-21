Proponen eliminar un tramo de la ciclovía de calle Rioja por el caos de tránsito en el microcentro

La concejala radical Anahí Schibelbein aseguró que la medida se enmarca en un proyecto de revisión del plan de movilidad, presentado en enero de 2025

Espacio para pedalear. Una iniciativa de la concejala Schibelbein plantea eliminar un tramo de la ciclovía de Rioja.

La concejala radical Anahí Schibelbein propuso la eliminación de la ciclovía de calle Rioja, entre Buenos Aires y Corrientes, con el objetivo de descomprimir el caos de tránsito presente en ese sector mencionado . La medida se enmarca en un proyecto de revisión que la edila había presentado hace un año para rever el proyecto de movilidad.

Para intentar aportar una solución al respecto, Schibelbein presentó un proyecto a través del cual le pide al Ejecutivo la eliminación del tramo de ciclovía desde Buenos Aires hasta Corrientes , con el objetivo de recuperar la fluidez del tránsito en esa arteria del microcentro y hacer mas segura la circulación incluso para los propios ciclistas.

Según aseguró, Rioja es una de las tres arterias que presentan más congestión en el área central según una encuesta realizada en enero de 2025 entre taxistas, colectiveros, conductores particulares, ciclistas, peatones y usuarios del transporte urbano de pasajeros (TUP).

“En calles tan angostas como Rioja, la presencia de un carril exclusivo para bicicletas no sólo favorece la ralentización del tráfico en el centro sino que la invasión diaria de dicho carril por parte de automovilistas y motociclistas pone en riesgo la integridad física de los ciclistas. Estoy convencida que la presencia de infraestructura ciclista en el área central es una condición necesaria para promover el uso de la bicicleta en forma segura pero no es suficiente”, argumentó Schibelbein a la hora de proponer la modificación de la ciclovía.

ciclovía rioja

El mencionado relevamiento propio realizado hace un año también expuso que en el tramo mencionado, el 70% de la calle tiene un ancho promedio menor a 7 metros (según el Plan de Movilidad Integral de Rosario el ancho de calle debe ser superior a 7 metros para incorporar ciclovía).

Además, el 85% de la calzada tiene un ancho útil menor a 6 metros, si se considera el espacio ocupado por los contenedores, el estacionamiento de autos que no está permitido.

Tiempo de demora y doble fila

“El tiempo de demora por congestión vehicular en calle Rioja en el tramo que tiene ciclovía es el doble que en otros tramos de esa calle que carecen de ella, sumado a esto, notamos que los vehículos particulares incumplen a diario la Ordenanza Nº 9.238/2014, la cual establece la prohibición del estacionamiento de calle Rioja desde Buenos Aires hasta Bv. Oroño”, aportó la edil y sumó que la erradicación de la ciclovía de calle Rioja desde Buenos Aires hasta Corrientes, mejoraría sustancialmente la fluidez del tránsito en el área central.

El proyecto presentado tiene en cuenta otro ítem que agrava la situación en la arteria: la presencia de numerosos locales comerciales que venden electrodomésticos, lo cual redunda en camiones y autos particulares que realizan la carga y descarga de mercadería.

“Es importante señalar la necesidad de reservar en la vía pública espacios exclusivos para tareas de logística y para ascenso y descenso de pasajeros, para evitar el estacionamiento en doble fila y su congestión vehicular asociada”, sostuvo la edil radical y consideró que dicha iniciativa es factible dado que las veredas norte de calle Rioja en el microcentro tienen un ancho promedio de 4 metros según un relevamiento propio realizado recientemente.

Es por eso que, una vez ejecutada la eliminación de la ciclovía de calle Rioja, la iniciativa presentada le pide al Ejecutivo que proceda a la realización de un estudio de factibilidad para reservar en la vía pública espacios exclusivos para tareas de logística y para ascenso y descenso de pasajeros, en el tramo que se extiende desde Buenos Aires hasta Corrientes.

“En resumen, la propuesta que presentamos busca con dos medidas de simple aplicación recuperar la fluidez vehicular de calle Rioja y por ende, su calidad de vida urbana que tendrá un impacto ampliamente positivo para los vecinos y vecinas de la ciudad”, concluyó.