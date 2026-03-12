Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención a afiliados de Pami en Rosario

Aseguran que dejaron de recibir los pagos sin previo aviso y que les deben prestaciones de octubre y noviembre pasados. "Nos dicen que no hay plata", afirman

Los odontólogos que prestan servicios para Pami en Rosario decidieron cortar el servicio tras no recibir los pagos por prestaciones realizadas en octubre y noviembre del año pasado , además de cápitas correspondientes a enero . Aseguran que la única respuesta que les dieron es que "no hay plata".

Los pagos, indicó el odontólogo Cristian Jacques en diálogo con LT8 , se venían haciendo de manera regular y sin inconvenientes. Pero ahora se encontraron "de repente y sin previo aviso, sin los respectivos depósitos" de las prestaciones de octubre y noviembre, además de las cápitas de enero.

Respecto al sistema capitado de Pami , Jacques explicó que las prestaciones se abonan tres meses después de que se emite la autorización o la terminación de los trabajos y que las cápitas se cobran a mes vencido. Por ello, remarcó que en febrero debían cobrar las cápitas de enero y que todavía tienen que cobrar prestaciones de octubre y noviembre , que deberían haberse abonado por parte de Pami, teniendo en cuenta los plazos marcados por el odontólogo, en enero y febrero, respectivamente.

Pagos irrisorios

Respecto a los montos que cobran los odontólogos en Rosario que prestan servicios para Pami, Jacques explicó: "El valor de la cápita hoy es de 376 pesos, menos que el valor de un alfajor. Una prótesis, que es la orden de prestación, se abona 122.000 pesos. Nos están abonando a los odontólogos tres meses después, o más, las prestaciones realizadas. Se cobra de otra manera pero siempre fue así. Pero ahora estamos viviendo otra situación económica y en este momento no lo podemos financiar".

Este sistema, actualmente, resulta irrisorio para un odontólogo. "Uno tiene determinado número de pacientes, pero si las prótesis, que se cobran aparte, no me las pagan, tengo que subvencionar eso con las cápitas que me pagan por paciente. Es un sistema que ha dejado de funcionar a nivel económico del lado del odontólogo", detalló.

Sin respuestas desde Pami

Actualmente, explicó Jacques, los odontólogos no cuentan con representación gremial en Rosario y resaltó que "una persona (del sector) se acercó al director (de Pami) y ni siquiera sabía que no habíamos cobrado. El director tiene muy buena predisposición para la charla, pero no se ejecuta desde Rosario, todo es de Buenos Aires".

"Los odontólogos en Rosario hace añares que venimos con los mismos reclamos y, lamentablemente, son contados con los dedos de las manos las veces que nos hemos plantado en la UGL (Unidad de Gestión Local de Pami) novena de Rosario para hacer un poquito de ruido y siempre somos los malos, los que dejan a los jubilados sin su atención. Puede tener razón el afiliado, pero ¿cuántos de nosotros tienen que estar contándole a un jubilado cuál es la situación? Uno tiene que hacer su trabajo. Es una situación triste tener que explicarle a los jubilados que esto no nos conviene", manifestó.

Y agregó: "Hay una falta de respuesta y desconocimiento, y no es sólo en Rosario: también en Santa Fe, Mar del Plata, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires o Mendoza. Todas las UGL tuvieron inconvenientes con los odontólogos, entonces algo está pasando y la respuesta no puede ser «no hay plata», como se dijo", expresó el profesional.

"El trabajo se realiza todos los meses y uno tiene que cobrar una remuneración. La población, en este momento, asiste más al sector público. Hoy hay pensionadas que tienen hijos y el jubilado de hoy es otro jubilado, como la odontología de hoy también es otra odontología que también se la merece la población de diferentes maneras en diferentes sectores", concluyó.