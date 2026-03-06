La Capital | Información General | Pami

Pami: cuáles son las credenciales válidas durante 2026

Pami definió las credenciales que serán válidas durante este 2026. Cuáles son y para qué funcionan. El listado de las credenciales que ya no están vigentes este año

6 de marzo 2026 · 15:19hs
Las credenciales de Pami facilitan el acceso a los servicios y prestaciones de la obra social

Las credenciales de Pami facilitan el acceso a los servicios y prestaciones de la obra social

Transitando los primeros meses del nuevo año, los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (Pami) se preguntan por la vigencia de sus documentos importantes. Para su tranquilidad, la obra social compartió la lista actualizada de credenciales vigentes durante 2026 y recomienda a sus afiliados chequear la información para asegurarse de contar con los documentos en forma.

Las credenciales de Pami son el documento que facilita el acceso a las prestaciones de la institución, desde cualquier tipo de atención en los centros de salud hasta el retiro de medicamentos en las farmacias.

Contando con una credencial vigente, es posible para el afiliado validar turnos con especialistas, retirar medicamentos en farmacias, realizar trámites web y presenciales, obtener turnos para atención en agencias y llevar adelante cualquier gestión sin necesidad de portar otro documento. Terminar el año con la credencial en regla permite a los afiliados mantener sus beneficios y trámites sin ningún tipo de complicación.

>>Leer más: "Mi Pami" para jubilados: todas las gestiones que se pueden realizar desde la app

Cuáles son las credenciales de Pami vigentes este 2025

Son varios los documentos que el afiliado puede presentar con el objetivo de obtener cualquier atención y prestación por parte de Pami. A lo largo de 2026 las credenciales vigentes son:

  • Credencial digital

Este documento se encuentra disponible desde la aplicación Pami. Se encuentra siempre activo y se puede consultar y presentar directamente desde el teléfono celular, sin necesidad de imprimirla.

  • Credencial plástica

Esta credencial ya no se encuentra en distribución, es decir, actualmente no es ofrecida por Pami. Sin embargo, aquellos afiliados que ya cuenten con ella, podrán utilizarla con total validez.

  • Credencial provisoria con QR

Este tipo de documento se puede descargar desde la página web oficial de Pami. En esta credencial figura un código QR que se genera al momento de la descarga y que luego debe ser impreso para presentarse. Se puede descargar en: “www.pami.org.ar/credencial-provisoria

  • Credencial provisoria con ticket

Esta credencial se genera e imprime directamente en las terminales de autogestión de Pami, disponibles en las Unidades de Gestión Local.

>>Leer más: Pami: qué medicamentos siguen siendo gratuitos en 2026

Cuáles credenciales ya no están vigentes y deben ser reemplazadas

Existen dos credenciales que dejaron de ser válidas este año y es importante que cualquier afiliado que cuente con ellas proceda a actualizarlas por cualquiera de las credenciales vigentes.

Las credencias que no son válidas en 2026:

  • Credencial provisoria sin QR

Este tipo de credencial ya no es válida si no cuenta con el código QR. Si se cuenta con esta, es preciso descargar la versión con QR en “www.pami.org.ar/credencial-provisoria

  • Credencial anterior

Esta credencial ya caducó pero se habilitó una nueva versión para descargar desde la página web oficial de Pami. Se puede acceder directamente desde “www.pami.org.ar/credencial-provisoria

Contar con alguno de estos documentos es importante para acceder a los servicios y prestaciones de Pami, tanto en centros de salud como en farmacias, y se recomiendan por su facilidad y practicidad. Sin embargo, en caso de que el afiliado no cuente con alguna credencial, puede presentar su documento de identidad e igual así acceder a la atención requerida.

Noticias relacionadas
Los lentes de contacto no contaban con el registro sanitario exigido por Anmat y fueron coniderados un riesgo para la salud

Anmat prohibió una marca de lentes de contacto y un líquido para limpiarlos

Las marcas de yerba más consumidas

Ranking nacional de yerba 2025: las marcas más elegidas por los argentinos

La autopista Rosario Buenos AIres colapso por dos accidentes de tránsito a la altura Baradero

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito

Las Becas Estratégicas Manuel Belgrano tendrán 36.000 cupos durante esta convocatoria

Se abrió la inscripción para las Becas Manuel Belgrano: plazo cupos y las carreras habilitadas

Ver comentarios

Las más leídas

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Javier Milei: Después del año 2031, no me ven más el pelo

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Lo último

Estafas en la venta de entradas para el Mundial 2026: cómo operan y recomendaciones para evitarlas

Estafas en la venta de entradas para el Mundial 2026: cómo operan y recomendaciones para evitarlas

Puerto San Martín dio inicio al ciclo lectivo 2026 de los centros de Desarrollo Infantil y del Jardín Maternal

Puerto San Martín dio inicio al ciclo lectivo 2026 de los centros de Desarrollo Infantil y del Jardín Maternal

Pami: cuáles son las credenciales válidas durante 2026

Pami: cuáles son las credenciales válidas durante 2026

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario ¿quiénes pueden vacunarse?

El Colegio de Farmacéuticos confirmó que arribaron vacunas para el sector privado. ¿Cuál es el precio? El 10 de marzo empieza la campaña gratuita

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa
Policiales

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: La vas a pagar
Política

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: "La vas a pagar"

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización
La Ciudad

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas
Policiales

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Javier Milei: Después del año 2031, no me ven más el pelo

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua

Ovación
Franco Ibarra, el motor del mediocampo de Central y uno de los mejores del Apertura

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Franco Ibarra, el motor del mediocampo de Central y uno de los mejores del Apertura

Franco Ibarra, el motor del mediocampo de Central y uno de los mejores del Apertura

Franco Ibarra, el motor del mediocampo de Central y uno de los mejores del Apertura

Milei recordó un video donde elogia a Messi en 2018: Sus números son impresionantes

Milei recordó un video donde elogia a Messi en 2018: "Sus números son impresionantes"

Kudelka habló de todo: el presente de Newells, los refuerzos que faltan y la foto Messi-Trump

Kudelka habló de todo: el presente de Newell's, los refuerzos que faltan y la foto Messi-Trump

Policiales
El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Por Martín Stoianovich

Policiales

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

La Ciudad
Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario ¿quiénes pueden vacunarse?

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Qué es el Plan 1000+65 que anunció Javkin: la lupa en los primeros días de vida y la vejez en Rosario
La Ciudad

Qué es el "Plan 1000+65" que anunció Javkin: la lupa en los primeros días de vida y la vejez en Rosario

En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

Tras la reforma laboral, los gremios marítimos alertan sobre embate empresarial
Economía

Tras la reforma laboral, los gremios marítimos alertan sobre embate empresarial

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %
Economía

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos
Economía

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca
Economía

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca

El programa espacial de la UE resaltó a Rosario por la sequía que vive la región
la ciudad

El programa espacial de la UE resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

Javkin en el Concejo: Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos
La ciudad

Javkin en el Concejo: "Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos"

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina
La Ciudad

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización
La Ciudad

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

La Nasa ahora dice que no hay posibilidades de que un asteroide choque con la Luna
Información General

La Nasa ahora dice que no hay posibilidades de que un asteroide choque con la Luna

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional
El Mundo

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad
La Ciudad

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito
Información General

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores
Policiales

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario
La Ciudad

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario
Policiales

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario

Cómo está la causa a dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores
Policiales

Cómo está la causa a dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores

Choque fatal en Zavalla y corte de la ruta 33: ¿cómo está el camionero rescatado?
La Región

Choque fatal en Zavalla y corte de la ruta 33: ¿cómo está el camionero rescatado?

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico súper cerca de la Terminal
La Ciudad

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico súper cerca de la Terminal