Odontólogos denuncian a falsos profesionales que ofrecen servicios en redes sociales

El Colegio de Odontólogos de la 2ª Circunscripción, que abarca a Rosario y toda la zona sur de la provincia, presentó una denuncia penal ante la proliferación de personas que ejercen ilegalmente la profesión, sin contar con título universitario habilitante y ofreciendo sus servicios a través de las redes sociales . La presentación fue realizada en el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El secretario de la entidad, Raúl Allín, señaló este miércoles que aparición de odontólogos “truchos” ocurre desde hace mucho tiempo . “Hay gente que ofrece, en las redes sociales, tratamientos de odontología. Tratamientos, realización de aparatos para modificar o corrientes dientes, todo como si fuera una práctica de ortodoncia” , explicó Allín.

En declaraciones a LT8 , el representante de los dentistas expresó que en los últimos tiempos “ se presentaron varias personas ante la entidad para plantear reclamos por una atención mal hecha y se encontraron con que el supuesto profesional no está matriculado, no figuraba en nuestros registros. Ese ciudadano está cometiendo un delito que es usurpar un título, algo que no corresponde”.

“Hace mucho tiempo que se viene dando esto. El Colegio ha promovido muchos procedimientos. El Código Penal cambió. Antes se hacían allanamientos de inmediato. Ahora se hace un trabajo con el MPA, al que les presentamos las denuncias y después queda todo en menos de la Justicia”, destacó Allín.

Sin llegar a mencionar exactamente en qué lugar de la provincia proliferan los consultorios “truchos”, el secretario del Colegio remarcó que “hay regiones en las que se han montado locales que están tan expuestos que parecen tener impunidad. Como Colegio llevamos las denuncias al MPA. Luego queda todo en manos de la Justicia y entonces la Policía de Investigaciones hace las averiguaciones. Al Colegio nos van informando cuando ya tienen algo detectado”.

En ese sentido recordó un caso conocido hace pocos días en Venado Tuerto que terminó, mediante un proceso abreviado, con la persona involucrada en el delito sancionada.

“Ante esa situación, se hizo una denuncia, que la tomó Fiscalía; se detectó a la persona que ejercía ilegalmente la profesión y al final del proceso judicial tuvo que cumplir con una probation. El Colegio participó en todo ese proceso como una parte del estado, ya que por delegación del estado tenemos la función de control de la profesión”, dijo Allín.

Y subrayó: “El problema (con los odontólogos truchos) es el daño que pueden hacer con una prótesis o un tratamiento mal hechos. En Argentina, tenemos la tendencia de buscar siempre lo más barato. Y lamentablemente, en salud eso no aplica, porque no hay retorno por el daño que te pueden causar procedimiento dental mal realizado. Por ejemplo, la joyería dental, que está tan de moda, no la puede hacer cualquiera, en cualquier lugar, como un local de estética. Ese procedimiento lo tiene que hacer un odontólogo, en un consultorio con todas las condiciones que corresponda. Y esto que es grave hoy, se aumenta con la difusión en las redes sociales”.

Cómo detectar a odontólogos trucho

Cualquier persona que tenga dudas sobre la idoneidad del profesional tiene un solo y sencillo paso que dar, dijo Allín: “En la página web del Colegio de Odontólogos figuran todos los profesionales con la matrícula activa y allí figura también si está recertificada. El Colegio exige a sus afiliados que cada cuatro años sigan tomando cursos y que lo tengan que demostrar. Es decir, en la página se podrá encontrar a los odontólogos con matrícula certificada o recertificadas, es decir que de gente que muy actualizada”.

“Si alguien encuentra a un profesional que está en esa lista igualmente puede comunicarse con el Colegio y preguntar. La entidad tiene la obligación de informar los profesionales que están habilitados y también los consultorios autorizados para funcionar. Cuando alguien acude a un consultorio deberá ver un sticker, parecido a las obleas del GNC, que es una habilitación, cuya renovación se efectúa cada cuatro años. El Colegio se encarga de hacer la campaña de rehabilitación de los consultorios para confirmar que todo esté en regla y en funcionamiento”, indicó.

Allín fue consultado sobre cuáles son los pasos que debe seguir el Colegio cuando recibe a una persona que sufrió un problema grave por el trabajo de un falso odontólogo. “Primero, se las asesora para que consulten, ya sea en la salud pública o en la privada, con un profesional matriculado. La intención es que resuelva rápido el problema. Hay que actuar con celeridad, porque a veces hay lesiones por el mal funcionamiento de una prótesis, por ejemplo, que pueden ser muy grave. Tiene que restablecer su salud y después que haga la denuncia penal. El Colegio tiene las puertas abiertas para asesorar”, destacó el representante de la institución.