Bajo el lema "Celebrando las mujeres en acción" se realizará en Baigorria una feria popular en el marco del 8M

Para la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, la Municipalidad realizará una jornada de visibilización y emprendedurismo

6 de marzo 2026 · 14:09hs
El predio estará ambientado para la ocasión con gazebos institucionales y banderines violetas

El predio estará ambientado para la ocasión con gazebos institucionales y banderines violetas, simbolizando la lucha y los logros de las mujeres. Se invita a vecinos y vecinas a acercarse para apoyar la producción local y compartir una tarde de reflexión y celebración. 

Con el objetivo de visibilizar y celebrar la labor de las mujeres independientes, emprendedoras y autogestivas de la ciudad de Granadero Baigorria, el Área de Género y la Oficina de Empleo municipal tiene prevista para este sábado 7 un evento en el predio de la Feria Popular Municipal (Plaza de calle Silvestre Begnis y calle 9), de 17 a 19.

“La elección del espacio no es casual: la Feria Popular Municipal se ha consolidado como un núcleo representativo del esfuerzo local. Gracias al acompañamiento técnico de la Oficina de Empleo, hoy son aproximadamente 90 emprendedoras las que cuentan con un lugar de encuentro, herramientas de reventa popular y proyectos propios que sustentan a numerosas familias de la región”, indicaron desde las áreas organizadoras.

Actividades en la feria

La jornada contará con una variada agenda cultural y recreativa para toda la familia. La bienvenida estará a cargo de Gisela Acosta y palabras de la Coordinadora del Área de Género Patricia Molina. Se incluyó la invitación a realizar actividad física con una propuesta conjunta liderada por personal del Área de Deportes.

La tarde también ofrecerá música en vivo con la actuación de la cantante Candela Parasole, acompañada por Gisela Acosta.

Finalmente, la jornada tendrá un cierre cultural con la participación especial de la Academia «Sol en Movimiento», bajo la dirección de las profesoras Abigail Trinidad y Micaela Sarmiento. Tras una exhibición de danza, se invitará a los presentes a una gran ronda de chacarera para cerrar el evento en comunidad.

Mujeres empoderadas

El predio estará ambientado para la ocasión con gazebos institucionales y banderines violetas, simbolizando la lucha y los logros de las mujeres. Se invita a vecinos y vecinas a acercarse para apoyar la producción local y compartir una tarde de reflexión y celebración.

El intendente destacó el esfuerzo cotidiano de las pymes locales. “Nuestras pymes están muy lejos de ser privilegiadas o prebendarias. Se esfuerzan todos los días sin ningún trato preferencial y con el riesgo permanente de perderlo todo”, afirmó. 

Berti inauguró las sesiones del Concejo de Villa Constitución con mensajes de apoyo al trabajo y la industria

Desde el ámbito provincial, la iniciativa es impulsada por la senadora por General López, Leticia Di Gregorio, quien subrayó la necesidad de garantizar el acceso y la permanencia educativa en la propia localidad.

Miguel Torres avanza hacia la creación de su primera escuela secundaria y la apertura de una sala de 3 años

El choque ocurrió este miércoles entre Zavalla y Pérez.

Choque fatal en Zavalla y corte de la ruta 33: ¿cómo está el camionero rescatado?

Durante el discurso, el intendente aseguró que la ciudad atraviesa un proceso de crecimiento sostenido y destacó que Venado Tuerto está ejecutando “el plan de obra pública más importante de los últimos 30 años”. 

Leonel Chiarella abrió el año legislativo con anuncios de obras y proyectos estratégicos para Venado Tuerto

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario ¿quiénes pueden vacunarse?

El Colegio de Farmacéuticos confirmó que arribaron vacunas para el sector privado. ¿Cuál es el precio? El 10 de marzo empieza la campaña gratuita

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario ¿quiénes pueden vacunarse?

