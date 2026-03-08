La Capital | La Ciudad | Mujeres

Récord histórico: las mujeres ya son el 12 % de los choferes de colectivos

Hay 191 conductoras. En el último año se registró un crecimiento del 75%. Casi 500 inscriptas en el registro de postulantes

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

8 de marzo 2026 · 06:30hs
Récord histórico: las mujeres ya son el 12 % de los choferes de colectivos

En Rosario se observa un crecimiento notable de mujeres que se desempeñan como choferes de colectivos. Es cada vez más común subir a una unidad del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) y encontrar una conductora. Así, se llegó al máximo histórico de 191, un 12% del total de la plantilla, en un trabajo que hace pocos años atrás era realizado solo por hombres.

Entre las causas, se cuentan la militancia de las conductoras para lograr cambios normativos, el apoyo gremial y las distintas políticas desarrolladas por la Municipalidad, en especial la creación del registro de mujeres conductoras. "Antes, al subir al colectivo, no era habitual encontrar mujeres al volante en el transporte urbano. Hoy, el número es cada vez mayor y trabajamos junto a las empresas para continuar con este proceso", expresó la secretaría de movilidad del municipio, Nerina Manganelli.

>> Leer más: Mujeres al poder: Son cada vez más las mujeres que gobiernan pueblos y ciudades en Santa Fe

En los colectivos

Según cifras del Ente de la Movilidad de Rosario (EMR), actualmente del total del personal de conducción, el 12% corresponde al cupo femenino, el mayor número en la historia del transporte público. En 2019, antes de la implementación del registro, representaban el 0,17 %. Desde allí a la actualidad, en una evolución constante, hubo cada vez más mujeres realizando este trabajo.

La serie muestra cómo con el correr de los años se fue incrementando el número de mujeres que estuvieron activas: en enero de 2020 había 31 conductoras; en 2021 fueron 32; en 2022 eran 15, y en el 2023 hubo 65. En 2024 subió a 91, en 2025 a 109, hasta llegar a 191 a comienzos de 2026.

En cuanto a las proporciones, en enero de 2023 representaban el 4 % del total. En 2024 creció al 6 %. En 2025 hubo otro salto al 7 %. Y este año se llegó al pico máximo, con 12%. Si se compara sólo el último año, se incrementó en un 75 % la cantidad de mujeres a cargo de la conducción, logrando así una mayor participación. En cuanto a la distribución por empresas, es relativamente equitativa: Movi Rosario tiene el 53 %, y Rosario Bus el 47 %.

El registro hoy cuenta con un total de 499 inscriptas, lo que genera que los ingresos se dan en forma permanente a las empresas y, en muchas ocasiones, para realizar reemplazos ante licencias de conductores. La Municipalidad efectúa tareas de control sobre las altas en las empresas, por lo que garantiza el cumplimiento de la normativa.

>> Leer más: El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

Visión gremial

El gremio ve con buenos ojos este crecimiento. "Se está observando en la realidad, en el día a día, y entendemos que va a ser continuo. Ese número seguramente va a seguir subiendo", dijo a La Capital Sergio Mancini, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Rosario.

"Desde que asumí en la secretaría general, en julio de 2024, los ingresos han sido constantes, siempre en función de la necesidad del sistema. No es que al transporte le sobre personal, el número está muy ajustado. Pero también hay muchos trabajadores del sistema que se están retirando, lo que abre la posibilidad de crecimiento a partir de la ordenanza", indicó.

Es que actualmente hay muchos choferes que están en condiciones de jubilarse y están optando por hacerlo, "lo cual abre las puertas al crecimiento del número de compañeras, ya que se dan en partes iguales: cada 10 que se jubilan, entran cinco varones y cinco mujeres", insistió Mancini.

En tanto, pronosticó que "no hay ninguna limitante para que ese número siga creciendo. Nos pone contentos, porque cada una de las que va ingresando va haciendo el camino para las próximas que lleguen. En la comisión directiva del gremio está la Secretaría de la Mujer desde 2023", señaló, como una muestra de que el avance de las mujeres también se refleja hacia adentro del sindicato.

>> Leer más: Aumentó el boleto de colectivo en Rosario después de seis meses

Historia de una lucha

Rosario fue pionera en sumar legislación para promover la incorporación de mujeres en el servicio de ómnibus urbanos. A partir del pedido de un grupo de mujeres que aspiraba a ingresar al servicio, en 2006 se aprobó la ordenanza Nº 7.981 que creó un Registro de Mujeres Postulantes a la conducción de unidades del transporte urbano, y estableció la obligatoriedad de cubrir en forma igualitaria las vacantes que se produjeran en la antigua empresa estatal Semtur.

Sin embargo, en los años siguientes se avanzó poco en la contratación de conductoras. Trece años después de esa primera ordenanza, en mayo de 2019, el Concejo Municipal sancionó otra norma (la Nº 9.979) que creó el Programa Mujeres Choferes del Transporte Urbano de Pasajeros. La puesta en marcha del programa ha permitido garantizar su progresiva incorporación como conductoras del servicio público en la ciudad de Rosario.

Entre otros puntos, extendió la obligatoriedad de sumar mujeres a todo el sistema, incluyendo a las concesionarias privadas, y establece que el municipio debe controlar en forma trimestral la nómina de empleados que ingresan y egresan a dichas empresas para desempeñarse como choferes y establece sanciones para las firmas que no cumplan con la norma.

Registro

Pocos meses después de sancionada la ordenanza, la normativa se puso en práctica con la implementación del Registro de Mujeres Postulantes, que ordena el proceso de selección del personal cuando se presentan búsquedas de choferes en el sistema.

Las incorporaciones que se producen en estos puestos deben cubrirse de manera igualitaria entre mujeres y varones, en proporción del 50 % y 50 %, siempre y cuando cumplan con los criterios de idoneidad para el desempeño en el cargo. Las empresas de transporte están obligadas, ante cada contratación que prevean realizar, a consultar al EMR el Registro de Mujeres Postulantes, que se encuentra debidamente actualizado.

Para la inscripción es necesario presentar DNI, Registro de Conducir D2 en vigencia y Currículum Vitae, de forma presencial en el Ente de la Movilidad de Rosario (Cafferata 702, piso 1), de lunes a viernes de 9 a 15. Los legajos se archivan y conservan por 24 meses a partir de la inscripción. Vencido este plazo, en caso de no solicitar reinscripción, se procederá a dar de baja.

El Ente de la Movilidad visibiliza el registro en su página web. Los legajos se archivan en el orden cronológico de la fecha de recepción.

Noticias relacionadas
El predio estará ambientado para la ocasión con gazebos institucionales y banderines violetas, simbolizando la lucha y los logros de las mujeres. Se invita a vecinos y vecinas a acercarse para apoyar la producción local y compartir una tarde de reflexión y celebración. 

Bajo el lema "Celebrando las mujeres en acción" se realizará en Baigorria una feria popular en el marco del 8M

Las mujeres volverán a salir en la calle en Rosario por el 8M, pero la movilización será ele lunes 9 de marzo

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Autogestión. “La tecnología debe utilizarse como complemento de la atención humana y no como un reemplazo absoluto, aseguran especialistas.

La autogestión digital de trámites recarga de tareas a los consumidores

Jorgito, el Potro, se robó el corazón del barrio Abasto. 

Barrio Abasto: la memoria intacta de El Potro en el almacén Jorgito

Ver comentarios

Las más leídas

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

El desafío de la educación en la era de la IA: El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico

El desafío de la educación en la era de la IA: "El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico"

Lo último

Central y el puntal de una buena campaña: se siente como pez en el agua jugando como visitante

Central y el puntal de una buena campaña: se siente como pez en el agua jugando como visitante

Luciano Pereyra se reinventa con la cumbia: La música me sigue formando como artista y persona

Luciano Pereyra se reinventa con la cumbia: "La música me sigue formando como artista y persona"

La autogestión digital de trámites recarga de tareas a los consumidores

La autogestión digital de trámites recarga de tareas a los consumidores

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Cuatro personas fueron aprehendidas y también se incautaron balanzas de precisión, dinero en efectivo, celulares y motos

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos
Viaje al centro de la tierra: Vaca Muerta, la ruta de la energía que le quiere pelear al agro

Por Gonzalo Santamaría
Economía

Viaje al centro de la tierra: Vaca Muerta, la ruta de la energía que le quiere pelear al agro

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias
La ciudad

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés
Política

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer
La Ciudad

Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

El desafío de la educación en la era de la IA: El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico

El desafío de la educación en la era de la IA: "El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico"

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial en Rosario

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial en Rosario

Ovación
Walter Mazzanti a Newells: el aval de su pasado con Kudelka y un presente a mejorar
Ovación

Walter Mazzanti a Newell's: el aval de su pasado con Kudelka y un presente a mejorar

Walter Mazzanti a Newells: el aval de su pasado con Kudelka y un presente a mejorar

Walter Mazzanti a Newell's: el aval de su pasado con Kudelka y un presente a mejorar

Franco Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA y la FIA se lo pagó con una desmedida sancion

Franco Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA y la FIA se lo pagó con una desmedida sancion

Franco Colapinto penó por un error de Alpine en una largada tremenda pero dejó buena imagen final

Franco Colapinto penó por un error de Alpine en una largada tremenda pero dejó buena imagen final

Policiales
Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos
Policiales

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

La Ciudad
La autogestión digital de trámites recarga de tareas a los consumidores

Por Alicia Salinas
La Ciudad

La autogestión digital de trámites recarga de tareas a los consumidores

Barrio Abasto: la memoria intacta de El Potro en el almacén Jorgito

Barrio Abasto: la memoria intacta de El Potro en el almacén Jorgito

Barrio Abasto, un lugar de inmigrantes y conventillos de Rosario convertido en zona de gran demanda

Barrio Abasto, un lugar de inmigrantes y conventillos de Rosario convertido en zona de gran demanda

Récord histórico: las mujeres ya son el 12 % de los choferes de colectivos

Récord histórico: las mujeres ya son el 12 % de los choferes de colectivos

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes
La Ciudad

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado
Policiales

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Apuntamos a duplicar el número de empresas santafesinas en la región

Por Gonzalo Santamaría
Economía

"Apuntamos a duplicar el número de empresas santafesinas en la región"

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario, pero borra a la provincia de la foto
Politica

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario, pero borra a la provincia de la foto

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa
Policiales

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: La vas a pagar
Política

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: "La vas a pagar"

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización
La Ciudad

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas
Policiales

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

La CGT presentó un amparo ante la Justicia para frenar la aplicación de la reforma laboral
Política

La CGT presentó un amparo ante la Justicia para frenar la aplicación de la reforma laboral

El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos
Política

El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca
Ovación

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Javier Milei: Después del año 2031, no me ven más el pelo
Política

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Por Walter Palena

Ovación

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi
POLICIALES

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos
Economía

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año
Policiales

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: Donde había balas, ahora hay máquinas
La Ciudad

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: "Donde había balas, ahora hay máquinas"