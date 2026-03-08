Récord histórico: las mujeres ya son el 12 % de los choferes de colectivos

Hay 191 conductoras. En el último año se registró un crecimiento del 75%. Casi 500 inscriptas en el registro de postulantes

En Rosario se observa un crecimiento notable de mujeres que se desempeñan como choferes de colectivos . Es cada vez más común subir a una unidad del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) y encontrar una conductora. Así, se llegó al máximo histórico de 191, un 12% del total de la plantilla , en un trabajo que hace pocos años atrás era realizado solo por hombres.

Entre las causas, se cuentan la militancia de las conductoras para lograr cambios normativos, el apoyo gremial y las distintas políticas desarrolladas por la Municipalidad , en especial la creación del registro de mujeres conductoras. "Antes, al subir al colectivo, no era habitual encontrar mujeres al volante en el transporte urbano. Hoy, el número es cada vez mayor y trabajamos junto a las empresas para continuar con este proceso", expresó la secretaría de movilidad del municipio, Nerina Manganelli.

Según cifras del Ente de la Movilidad de Rosario (EMR), actualmente del total del personal de conducción, el 12% corresponde al cupo femenino, el mayor número en la historia del transporte público . En 2019 , antes de la implementación del registro, representaban el 0,17 % . Desde allí a la actualidad, en una evolución constante, hubo cada vez más mujeres realizando este trabajo.

La serie muestra cómo con el correr de los años se fue incrementando el número de mujeres que estuvieron activas: en enero de 2020 había 31 conductoras; en 2021 fueron 32; en 2022 eran 15, y en el 2023 hubo 65. En 2024 subió a 91, en 2025 a 109, hasta llegar a 191 a comienzos de 2026.

En cuanto a las proporciones, en enero de 2023 representaban el 4 % del total. En 2024 creció al 6 %. En 2025 hubo otro salto al 7 %. Y este año se llegó al pico máximo, con 12%. Si se compara sólo el último año, se incrementó en un 75 % la cantidad de mujeres a cargo de la conducción, logrando así una mayor participación. En cuanto a la distribución por empresas, es relativamente equitativa: Movi Rosario tiene el 53 %, y Rosario Bus el 47 %.

El registro hoy cuenta con un total de 499 inscriptas, lo que genera que los ingresos se dan en forma permanente a las empresas y, en muchas ocasiones, para realizar reemplazos ante licencias de conductores. La Municipalidad efectúa tareas de control sobre las altas en las empresas, por lo que garantiza el cumplimiento de la normativa.

Visión gremial

El gremio ve con buenos ojos este crecimiento. "Se está observando en la realidad, en el día a día, y entendemos que va a ser continuo. Ese número seguramente va a seguir subiendo", dijo a La Capital Sergio Mancini, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Rosario.

"Desde que asumí en la secretaría general, en julio de 2024, los ingresos han sido constantes, siempre en función de la necesidad del sistema. No es que al transporte le sobre personal, el número está muy ajustado. Pero también hay muchos trabajadores del sistema que se están retirando, lo que abre la posibilidad de crecimiento a partir de la ordenanza", indicó.

Es que actualmente hay muchos choferes que están en condiciones de jubilarse y están optando por hacerlo, "lo cual abre las puertas al crecimiento del número de compañeras, ya que se dan en partes iguales: cada 10 que se jubilan, entran cinco varones y cinco mujeres", insistió Mancini.

En tanto, pronosticó que "no hay ninguna limitante para que ese número siga creciendo. Nos pone contentos, porque cada una de las que va ingresando va haciendo el camino para las próximas que lleguen. En la comisión directiva del gremio está la Secretaría de la Mujer desde 2023", señaló, como una muestra de que el avance de las mujeres también se refleja hacia adentro del sindicato.

Historia de una lucha

Rosario fue pionera en sumar legislación para promover la incorporación de mujeres en el servicio de ómnibus urbanos. A partir del pedido de un grupo de mujeres que aspiraba a ingresar al servicio, en 2006 se aprobó la ordenanza Nº 7.981 que creó un Registro de Mujeres Postulantes a la conducción de unidades del transporte urbano, y estableció la obligatoriedad de cubrir en forma igualitaria las vacantes que se produjeran en la antigua empresa estatal Semtur.

Sin embargo, en los años siguientes se avanzó poco en la contratación de conductoras. Trece años después de esa primera ordenanza, en mayo de 2019, el Concejo Municipal sancionó otra norma (la Nº 9.979) que creó el Programa Mujeres Choferes del Transporte Urbano de Pasajeros. La puesta en marcha del programa ha permitido garantizar su progresiva incorporación como conductoras del servicio público en la ciudad de Rosario.

Entre otros puntos, extendió la obligatoriedad de sumar mujeres a todo el sistema, incluyendo a las concesionarias privadas, y establece que el municipio debe controlar en forma trimestral la nómina de empleados que ingresan y egresan a dichas empresas para desempeñarse como choferes y establece sanciones para las firmas que no cumplan con la norma.

Registro

Pocos meses después de sancionada la ordenanza, la normativa se puso en práctica con la implementación del Registro de Mujeres Postulantes, que ordena el proceso de selección del personal cuando se presentan búsquedas de choferes en el sistema.

Las incorporaciones que se producen en estos puestos deben cubrirse de manera igualitaria entre mujeres y varones, en proporción del 50 % y 50 %, siempre y cuando cumplan con los criterios de idoneidad para el desempeño en el cargo. Las empresas de transporte están obligadas, ante cada contratación que prevean realizar, a consultar al EMR el Registro de Mujeres Postulantes, que se encuentra debidamente actualizado.

Para la inscripción es necesario presentar DNI, Registro de Conducir D2 en vigencia y Currículum Vitae, de forma presencial en el Ente de la Movilidad de Rosario (Cafferata 702, piso 1), de lunes a viernes de 9 a 15. Los legajos se archivan y conservan por 24 meses a partir de la inscripción. Vencido este plazo, en caso de no solicitar reinscripción, se procederá a dar de baja.

El Ente de la Movilidad visibiliza el registro en su página web. Los legajos se archivan en el orden cronológico de la fecha de recepción.