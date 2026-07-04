Luz verde del Concejo para un nuevo plan estratégico de movilidad en Rosario

La ordenanza contempla la creación de una mesa de trabajo con organismos municipales y una encuesta de origen y destino que comenzará por el área central

El Concejo aprobó por unanimidad un proyecto para comenzar a diseñar un nuevo Plan Integral de Movilidad (PIM) en función de las transformaciones de los modos de desplazamiento de la población local en los últimos 15 años.

Al tratar la iniciativa en el recinto durante la sesión de este jueves, se tomó como antecedente el decreto de la presidenta de la comisión de Servicios Públicos, la concejala radical Anahí Schibelbein , que había sido aprobado el año pasado pero que aún no se puso en marcha en la ciudad.

La propuesta ingresó hace algunas semanas por medio del concejal del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), Leonardo Caruana, quien propuso elaborar un nuevo instrumento que contemple los actuales hábitos de movilidad, la incorporación de plataformas digitales y las nuevas modalidades de transporte, con especial énfasis en el fortalecimiento de los sistemas públicos del municipio.

"Quiero jerarquizar la aprobación de este proyecto para destacar que todos los bloques hicieron aportes a la construcción de esta propuesta. Cuando uno trabaja con esa colaboración, el resultado es mucho más integral , justamente cuando se priorizan todas las voces y se toman en cuenta los antecedentes de un decreto que se sancionó hace un año y aún no está en funcionamiento", valoró Caruana sobre la iniciativa aprobada por unanimidad.

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El proyecto establece que el nuevo plan de movilidad deberá elaborarse con la participación de los organismos competentes en la materia, entre ellos el Ecom, la Secretaría de Movilidad, el Ente de la Movilidad y la Comisión de Seguimiento del Transporte. A su vez, toma como antecedente la mesa de trabajo creada mediante el decreto 67.304 para formular propuestas de mejora en la movilidad urbana.

El mismo consiste en generar una mesa de trabajo para la revisión participativa de la movilidad en Rosario, tomando como punto de partida el área central. Luego, por sugerencia de Schibelbein, se incorporó el Ente de Coordinación Metropolitana (Ecom) como el órgano encargado de articular y llevar adelante estas acciones, junto con la Secretaría de Movilidad y el Ente de la Movilidad.

Encuesta de origen y destino

Además, se solicita la realización de una encuesta de origen y destino de los viajes del transporte urbano de pasajeros y la publicación de sus resultados en un portal de datos abiertos de la Municipalidad. Caruana llevó el proyecto a la comisión de Servicios Públicos para sugerir una actualización del diseño de movilidad, que ya cuenta con una antigüedad de 15 años y la última encuesta pública de origen y destino data desde 2008.

"Tenemos que avanzar en una forma de gobernar y tomar decisiones de manera que no evite las intervenciones fragmentadas, es decir, iniciativas parciales en relación a una mirada de un plan integral. Por eso planteamos hacer una nueva encuesta de origen y destino y, fundamentalmente, poder incorporar esa información a la mesa de trabajo, con la colaboración de las universidades, usuarios y organizaciones podamos ir hacia un nuevo plan", propuso.

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Es por eso que resaltó que la ordenanza aprobada "tiene dos dimensiones: una que propone una discusión técnica, y otra que involucra el componente humano a la hora de escuchar todas las voces para construir un plan estratégico con vistas a los próximos 20 años".

La propuesta ingresó a la comisión a través del decreto 67.304, que dispone la constitución de una mesa de trabajo conjunta para mejorar la movilidad de la ciudad y tiene como punto de partida el área central. Para tal fin hubo acuerdo de la mayoría de los concejales integrantes de la comisión de Servicios Públicos.

El edil reconoció que hay iniciativas "bien intencionadas" por parte del municipio, pero "no hay información clara y precisa" de flujos, tiempos y modos de desplazamiento respecto a la circulación en las calles de Rosario.

"Nuestra idea es presentar una propuesta al Plan Integral de Movilidad, que no se hace desde 2010 y se basó en una encuesta de origen-destino de 2008. Hoy no contamos con información fehaciente sobre movilidad ciudadana, sin la cual resulta casi imposible proponer cambios o validar definiciones actuales", planteó Caruana en declaraciones a La Capital, al argumentar el proyecto presentado en la comisión de Servicios Públicos del Palacio Vasallo.

"Estamos hablando de más de 15 años. En ese lapso la ciudad modificó la manera de viajar, de trabajar y de estudiar y lo mismo ocurrió con la producción y el consumo. Es decir, muchos aspectos complejos que deben rediseñarse y giran en torno a la movilidad, tales como el ciclismo y el modo de vida sustentable. Por eso solicitamos el cumplimiento de ordenanzas y decretos vigentes, que afectan a miles de rosarinos y pone al Concejo como protagonista", agregó el edil.

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El concejal también pidió incluir en la mesa de discusión información actualizada y sujeta a los nuevos modelos de movilidad, a partir del avance de las plataformas digitales y sistemas de transporte para fortalecer el sistema público con una mirada sustentable en cuanto al medio ambiente y el uso del suelo. El puntapié inicial será el área central.

"La ciudad promueve el uso de energías limpias y fundamentalmente el uso del transporte público, las bicicletas y la circulación peatonal. Eso conlleva a mejorar la calidad del aire, ya que se trata de dar respuesta a los desafíos propios de la ciudad en lo que respecta a la movilidad urbana y la protección ambiental", señaló el ex secretario de Salud.

Un tema sensible y transversal

"Es un tema sensible, estratégico y transversal", apuntó Caruana respecto a la discusión por una nuevo plan de movilidad, a partir de decretos tales como modificación de carriles exclusivos y revisión integral de ciclovías, que aún no sufrieron modificaciones sustanciales al respecto.

En ese contexto, el concejal expuso que según el último informe sobre siniestralidad de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), peatones, ciclistas y motociclistas conforman el grupo de usuarios más vulnerables de la vía pública.

"Los motociclistas representan el 41% del total de víctimas y el 62,3% de estos hechos fatales ocurrieron en zonas urbanas. El 66% de los motociclistas fallecidos tenía entre 20 y 49 años y 6 de cada 10 no usaban casco", precisa el proyecto presentado por Caruana.

En ese marco, se indica que los peatones y ciclistas representan el 19,2% del total de fallecidos. En 2024 se registraron 65 muertes por atropellos: 36 peatones (55,4%) y 29 ciclistas (44,6%).

Factores centrales

Para Caruana, los sistemas de transporte público se encuentran bajo asedio por diversos factores: drástica disminución en el volumen de pasajeros desde la pandemia, incrementos de costos que están atados principalmente a insumos con precios en constante aumento, quita de subsidios del gobierno nacional y crecimiento exponencial del uso de plataformas que promueven el uso del vehículo particular.

Otro de los motivos a tener en cuenta es que en el Plan Local de Acción Climática Rosario 2030 se manifiesta que las políticas locales de movilidad desarrolladas a través del tiempo abordan el asunto desde un enfoque integral.

"Concibe a la movilidad como un sistema conformado por distintos modos de transporte integrados entre sí para optimizar las ventajas competitivas y reducir los impactos negativos sobre el ambiente y las emisiones de gases de efecto invernadero", repasa el proyecto presentado.

En tanto, apunta que a nivel municipal, el transporte es responsable del 32% de las emisiones del inventario de los gases de efecto invernadero de Rosario.