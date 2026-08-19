Tras otro femicidio, en plaza 25 de Mayo reclamaron la emergencia nacional y provincial

Organizaciones sociales y feministas se manifestaron en la plaza 25 de Mayo este miércoles, luego del femicidio de Carina Candelas en una farmacia céntrica, que elevó a trece el número de femicidios en Rosario en lo que va del año, tres de ellos en las últimas dos semanas.

Bajo la consigna “Basta de matarnos”, la convocatoria fue lanzada por la Asamblea Feminista Rosario. “No queremos seguir contando muertas. Frente a la violencia machista y el abandono de las políticas de género, el Estado es responsable”, planteó la organización.

"Nos matan en la calle, en nuestras casas y en nuestros lugares de trabajo", sostuvo una de las manifestantes, quien aseguró que "los pocos programas que había se fueron cerrando".

Desde la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) pidieron declarar "la emergencia nacional y provincial en violencia de género ante el desmantelamiento de políticas públicas de contención”.

Leonardo Vincenti / La Capital

Más casos

Días atrás, Mumalá alertaba sobre un aumento de los casos de femicidio y ataques en tentativa respecto del mismo lapso del año pasado en la provincia. El registro estadístico detectaba desde el 1º de enero y hasta el 18 de agosto 32 asesinatos por razones de género en Santa Fe. Entre esos casos se distinguen quince femicidios directos, un travesticidio, cuatro femicidios vinculados, tres en contexto de narcotráfico y crimen organizado y otros nueve en investigación.

De ese total, doce fueron cometidos en Rosario y otros dos en Santa Fe, en tanto que la capital provincial concentraba seis casos. El 44 % de las víctimas tenía entre 18 y 39 años, el 41 %, entre 40 y 69 años, tres víctimas eran menores de 18 años y una era una adulta mayor de 80 años. A estos datos se suman 60 intentos de femicidio en los primeros ocho meses del año.

Dos femicidios en dos semanas

A la cabeza de casos a nivel provincial, la ciudad de Rosario fue escenario de otros dos femicidios en dos semanas. El 4 de agosto se registró el asesinato de Débora Guiliana Bordón, de 31 años, en barrio Agote. Por ese hecho está detenido Axel Alejandro Mendoza, de 23 años, quien quedó en prisión preventiva por el plazo de ley luego de ser imputado por homicidio calificado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer y mediando violencia de género, es decir, el encuadre legal de femicidio.

Según la acusación de la Fiscalía, Bordón había concurrido al departamento de Crespo al 500 para un encuentro íntimo en el marco de su trabajo sexual. El acusado la atacó con un hacha de cocina y un cuchillo. La autopsia determinó que recibió 21 lesiones de arma blanca y murió como consecuencia de heridas cervicales graves. La fiscal Anabel Cerutti describió un contexto de ”dominación, cosificación y violencia machista sobre el cuerpo de la mujer”.

El segundo caso ocurrió apenas unos días después. Gabriela Denisse Banach, una mujer trans de 47 años y referente de la comunidad LGBTIQ+, fue encontrada muerta en su departamento de Cerrito al 600, en barrio La Sexta. La autopsia estableció que murió como consecuencia de un traumatismo de cráneo y que presentaba golpes.

La Fiscalía investiga el caso como un posible femicidio, aunque hasta el momento no hay personas identificadas como sospechosas. La muerte de Banach generó además una movilización de organizaciones y compañeras de la comunidad trans, que reclamaron justicia y pusieron el foco en las condiciones de vulnerabilidad que atraviesa ese colectivo.