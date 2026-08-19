Insólita explicación de Francisco Adorni sobre su declaración jurada

El diputado bonaerense y hermano del exjefe de Gabinete de la Nación dijo haberse confundido al agregar un "cero de más" en ese documento

El diputado bonaerense Francisco Adorni , hermano del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y quién está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, argumentó haber cometido un error en su declaración jurada de 2024 . Y sorprendió al aseverar que puso “un cero de más" en una deuda , al tiempo que negó haber intentado ocultar información.

El legislador de La Libertad Avanza (LLA) presentó un escrito ante el juez federal Daniel Rafecas para evitar ser llamado a indagatoria y explicó una de las principales diferencias detectadas en sus declaraciones juradas.

Aseguró que, por "un error involuntario", declaró 130 millones de pesos en lugar de 13 millones en la cifra de una deuda hipotecaria relacionada a un crédito que había pedido al Banco Provincia para la compra de la casa en City Bell .

De ese modo, el hermano del también exvocero presidencial aseguró que no hubo intención de ocultar información ni de engañar a la Justicia.

El futuro de Francisco Adorni

No obstante, ahora se deberá determinar si esa versión resulta suficiente para despejar las dudas que dieron origen a la investigación.

El fiscal Guillermo Marijuan, quien hace dos meses había pedido que se tome declaración indagatoria al diputado por las irregularidades, dedujo de esos números que el funcionario redujo su deuda en unos 70 millones de pesos, un monto que no estaba explicado.