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Causa Vacunas: la Justicia fijó una nueva fecha para que Hugo Sigman declare

Es por la causa de presuntas irregularidades en la adquisición de dosis contra el Covid. El empresario evitó dos audiencias. Ahora se presentaría de manera virtual desde España

19 de agosto 2026 · 09:21hs
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Hugo Sigman

Hugo Sigman, empresario.

La Justicia ha establecido una nueva fecha para que el empresario farmacéutico Hugo Sigman preste declaración indagatoria en la causa que investiga presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas contra el Covid durante el gobierno de Alberto Fernández.

El empresario deberá declarar el próximo 4 de septiembre de forma virtual ya que reside en el exterior, formato que habilitó el juzgado liderado por Ariel Lijo. Esta audiencia estaba prevista inicialmente para el 19 de mayo, pero fue reprogramada y posteriormente suspendida tres veces.

Hace unas semanas volvió a evadir, por segunda vez, su declaración en el juzgado federal de Ariel Lijo por la Causa Vacunas del Covid-19 al presentar un recurso ante la Cámara. En rigor, la la audiencia inicial fue primero reprogramada y luego suspendida.

Vale recordar que el empresario fue citado junto a exfuncionarios del gobierno anterior en la causa en la que se investiga si hubo un plan deliberado del Estado para favorecer a determinados intereses económicos en la producción de vacunas contra el Covid en detrimento de la salud de la población por sus demoras.

>>> Leer más: El antídoto de Hugo Sigman para salir ileso de los problemas

El fiscal del caso, Carlos Stornelli, sostiene que el gobierno de Fernández durante la pandemia rechazó una primera propuesta de la firma Pfizer, que en agosto de 2020 garantizaba el suministro. En cambio, avanzó con las contrataciones de las vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.

Según la acusación, el denominador común de esa red es el empresario farmacéutico Sigman, asociado a la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

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