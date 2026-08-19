La Capital | Información General | Quini 6

Con el Quini 6 vacante, dos santafesinos celebraron en el Siempre Sale

El domingo habrá en juego ocho mil millones de pesos, de los cuales $4.300 millones corresponden al Revancha

19 de agosto 2026 · 21:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
Con el Quini 6 vacante, dos santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Dos santafesinos celebraron en el Siempre Sale del Quini 6, entre los 30 apostadores de todo el país que acertaron cinco números en esta modalidad. Cada uno se llevó algo más de 11 millones de pesos.

El sorteo 3.401, realizado este miércoles 19 de agosto, dejó vacantes las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo 23 de agosto, que tendrá un pozo acumulado de $8.000.000.000.

►Tradicional

Números sorteados: 01 - 02 - 06 - 10 - 17 - 25

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.100.000.000

Con cinco aciertos: 71 ganadores, que recibirán $550.212

Con cuatro aciertos: 2.845 ganadores, que recibirán $4.119

►La Segunda

Números sorteados: 03 - 10 - 12 - 16 - 26 - 33

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.100.000.000

Con cinco aciertos: 47 ganadores, que recibirán $831.171

Con cuatro aciertos: 2.258 ganadores, que recibirán $5.190

►Revancha

Números sorteados: 02 - 12 - 14 - 24 - 29 - 40

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $4.324.127.587

►Siempre Sale

Números sorteados: 07 - 21 - 27 - 30 - 32 - 37

Con cinco aciertos: 30 ganadores, que recibirán $11.676.992

►Pozo extra

961 ganadores, que recibirán $208.116

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>> Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>> Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
Resultados del Quini 6 de este miércoles 12 de agosto

Quini 6: de qué localidad son los ganadores que se repartieron casi $1.500 millones

Nuevos ganadores con el Quini 6

Un apostador ganó más de $1.100 millones y otro se llevó un pozo récord: de dónde son

hubo dos grandes ganadores en el quini 6: se repartiran casi $1.500 millones

Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones

Los resultados del sorteo del Quini 6 de este domingo: muchos nuevos millonarios.

Quini 6 aniversario: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale millonario

Ver comentarios

Las más leídas

Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Lo último

ChatGPT tendrá versión para adolescentes, con filtros de seguridad y controles parentales

ChatGPT tendrá versión para adolescentes, con filtros de seguridad y controles parentales

Pedirán seis meses de prisión preventiva para Cerimedo por el ataque a su expareja

Pedirán seis meses de prisión preventiva para Cerimedo por el ataque a su expareja

Ley electoral: Unidos y la oposición negocian hasta último momento los cambios

Ley electoral: Unidos y la oposición negocian hasta último momento los cambios

Tras otro femicidio, en plaza 25 de Mayo reclamaron la emergencia nacional y provincial

“No queremos seguir contando muertas”, fue una de las consignas de la convocatoria lanzada por la Asamblea Feminista Rosario

Tras otro femicidio, en plaza 25 de Mayo reclamaron la emergencia nacional y provincial
Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas
Policiales

Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas

El Gran Rosario busca ser un hub logístico que acompañe el salto del agro y la minería

Por Patricia Martino
Economía

El Gran Rosario busca ser un hub logístico que acompañe el salto del agro y la minería

Con el Quini 6 vacante, dos santafesinos celebraron en el Siempre Sale
Información General

Con el Quini 6 vacante, dos santafesinos celebraron en el Siempre Sale

Un policía fuera de servicio murió tras un siniestro vial en la zona sur de Rosario
Policiales

Un policía fuera de servicio murió tras un siniestro vial en la zona sur de Rosario

El triángulo perfecto: una trieja de santafesinos se casó en Uruguay
La Región

"El triángulo perfecto": una "trieja" de santafesinos se casó en Uruguay

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: Tenía signos de defensa

La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: "Tenía signos de defensa"

Ovación
¿Central o Corinthians?: el técnico de Estudiantes dijo contra quién prefiere jugar en cuartos de final

¿Central o Corinthians?: el técnico de Estudiantes dijo contra quién prefiere jugar en cuartos de final

¿Central o Corinthians?: el técnico de Estudiantes dijo contra quién prefiere jugar en cuartos de final

¿Central o Corinthians?: el técnico de Estudiantes dijo contra quién prefiere jugar en cuartos de final

La ilusión de Central levantó vuelo: viajó a San Pablo por un paso más en la Libertadores

La ilusión de Central levantó vuelo: viajó a San Pablo por un paso más en la Libertadores

El rosarino que juega en el ascenso y se destaca por golazos a equipos de primera

El rosarino que juega en el ascenso y se destaca por golazos a equipos de primera

Policiales
Un policía fuera de servicio murió tras un siniestro vial en la zona sur de Rosario
Policiales

Un policía fuera de servicio murió tras un siniestro vial en la zona sur de Rosario

Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas

Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas

Baleó a un policía que se salvó y lo condenaron a 16 años de prisión

Baleó a un policía que se salvó y lo condenaron a 16 años de prisión

La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: Tenía signos de defensa

La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: "Tenía signos de defensa"

La Ciudad
Tras otro femicidio, en plaza 25 de Mayo reclamaron la emergencia nacional y provincial
La Ciudad

Tras otro femicidio, en plaza 25 de Mayo reclamaron la emergencia nacional y provincial

Según la UCA, 5 de cada 10 menores de edad son pobres o indigentes: No sorprende

Según la UCA, 5 de cada 10 menores de edad son pobres o indigentes: "No sorprende"

Información para turistas: cómo moverse en Rosario y cómo pagar en los diferentes medios de transporte

Información para turistas: cómo moverse en Rosario y cómo pagar en los diferentes medios de transporte

Presentan un libro sobre la lucha obrera en el Gran Rosario en la dictadura

Presentan un libro sobre la lucha obrera en el Gran Rosario en la dictadura

El Galpón 11 celebra el Día del Folclore y anuncia la convocatoria al Pre Cosquín
Zoom

El Galpón 11 celebra el Día del Folclore y anuncia la convocatoria al Pre Cosquín

El tenista Nick Kyrgios dio positivo por cocaína: Cometí un enorme error
Ovación

El tenista Nick Kyrgios dio positivo por cocaína: "Cometí un enorme error"

Estados Unidos tiene una deuda nacional superior a los 40 billones de dólares
El Mundo

Estados Unidos tiene una deuda nacional superior a los 40 billones de dólares

Trabajadores de prensa de Rosario cuentan cómo cubrieron el Mundial 2026
La Ciudad

Trabajadores de prensa de Rosario cuentan cómo cubrieron el Mundial 2026

Baja de imputabilidad: la provincia dice que está lista y le apunta a la Justicia
Política

Baja de imputabilidad: la provincia dice que está lista y le apunta a la Justicia

Financiamiento: docentes de la UNR protestan por 300 días sin cumplir la ley
La Ciudad

Financiamiento: docentes de la UNR protestan por 300 días sin cumplir la ley

Pymes de Santa Fe, en una movida frente a Casa Rosada para visibilizar la crisis
Economía

Pymes de Santa Fe, en una movida frente a Casa Rosada para visibilizar la crisis

Sindicatos rosarinos, contra la desregulación de la marina mercante
Economía

Sindicatos rosarinos, contra la desregulación de la marina mercante

El plan de la provincia para que León XIV pase por Rosario en su visita al país
La Ciudad

El plan de la provincia para que León XIV pase por Rosario en su visita al país

Amenazas en el microcentro: arrestaron a un sospechoso armado en una pensión
Policiales

Amenazas en el microcentro: arrestaron a un sospechoso armado en una pensión

Presentan un libro sobre la lucha obrera en el Gran Rosario en la dictadura
La Ciudad

Presentan un libro sobre la lucha obrera en el Gran Rosario en la dictadura

Los nuevos muelles de la Terminal Fluvial se inauguran el 27 de este mes

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Los nuevos muelles de la Terminal Fluvial se inauguran el 27 de este mes

Balacera cerca del Parque Oeste: un hombre fue atacado a tiros en un pasillo
Policiales

Balacera cerca del Parque Oeste: un hombre fue atacado a tiros en un pasillo

Quién es la abogada baleada en un hotel y expareja de Fernando Cerimedo
Información General

Quién es la abogada baleada en un hotel y expareja de Fernando Cerimedo

Cadetes penitenciarios, imputados por abuso sexual de un compañero
Policiales

Cadetes penitenciarios, imputados por abuso sexual de un compañero

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera
La región

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera

Santa Fe pone en marcha una herramienta inédita para financiar pymes
Economía

Santa Fe pone en marcha una herramienta inédita para financiar pymes

Causa Vacunas: la Justicia fijó una nueva fecha para que Hugo Sigman declare
Política

Causa Vacunas: la Justicia fijó una nueva fecha para que Hugo Sigman declare

La inflación mayorista quedó debajo del 1 % en julio y Milei celebró el resultado
Economía

La inflación mayorista quedó debajo del 1 % en julio y Milei celebró el resultado

Rosario será sede de una gran exposición del puerto y la logística
La Ciudad

Rosario será sede de una gran exposición del puerto y la logística