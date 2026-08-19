El Galpón 11 celebra el Día del Folclore y anuncia la convocatoria al Pre Cosquín 2027

El sábado 22 y domingo 23 de agosto los rosarinos podrán disfrutar de música, danza y propuestas artísticas con entrada libre y gratuita

Cada 22 de agosto se celebra el Día Mundial y Nacional del Folclore . Para conmemorar esta fecha, el Galpón 11 se viste de fiesta durante todo el fin de semana con una programación especial dedicada a la música y la danza folclórica . Además, se anunciará la convocatoria para participar del Certamen Pre Cosquín 2027 .

La cita será este sábado 22 y domingo 23 de agosto, en el Galpón 11 (Estévez Boero 980) . Desde las 15 hasta las 20, durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de espectáculos, clases abiertas y propuestas artísticas que recuperan y celebran distintas expresiones del folclore nacional. Con entrada libre y gratuita, la programación contará con la participación de artistas y agrupaciones de la ciudad.

El Día Mundial y Nacional del Folclore se celebrará a pura música y danza con una programación especial durante todo el fin de semana.

Las actividades comenzarán el sábado 22 con las propuestas Soy Malambo y Dos Orillas, que combinarán música en vivo, danza folclórica y participación del público.

El domingo 23 será el turno de una clase abierta y presentación artística de Andanzas, junto con la presentación del dúo folclórico Ñaupa Cunan, integrado por los hermanos Lisandro y Nahuel Ruiz.

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Rosario vuelve a ser sede del Pre Cosquín

Las jornadas serán también la oportunidad para anunciar oficialmente la convocatoria a participar de la sede Rosario del certamen Pre Cosquín 2027. Las y los artistas seleccionados en las clasificatorias tendrán la posibilidad de avanzar al 55º Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, que se desarrollará en la Plaza Próspero Molina, en la ciudad de Cosquín, Córdoba.

Las inscripciones abrirán el lunes 24 de agosto y se realizarán en línea. La convocatoria está dirigida a artistas de todo el país que desarrollen propuestas de raíz folclórica en las disciplinas de música y danza.

Una vez finalizado el período de inscripción, las instancias clasificatorias de la sede Rosario se llevarán a cabo los días 23, 24 y 25 de octubre, en el Galpón 11.