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Presentan un libro que reconstruye la lucha obrera en el Gran Rosario durante la última dictadura

La obra del historiador Andrés Carminati se presenta este jueves a las 18 en la Facultad de Humanidades de la UNR

19 de agosto 2026 · 14:47hs
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El libro aborda la resistencia obrera durante la última dictadura.

Foto: portada "Prensa Obrera", diciembre 1982.

El libro aborda la resistencia obrera durante la última dictadura.

El próximo jueves 20 de agosto, a las 18, el salón de actos de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (Entre Ríos 758) será sede de la presentación del libro "La resistencia invisible. Conflictividad obrera y represión durante la dictadura en el Gran Rosario (1976-1983)", una reciente publicación del historiador e investigador Andrés Carminati (Ishir/Conicet-UNR).

La actividad, organizada por el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas (CEHTI), contará con la participación del autor junto a las destacadas historiadoras y docentes Gabriela Águila y Silvia Simonassi, especialistas en la temática. El encuentro cuenta además con el aval del Instituto de Investigaciones Socio Históricas Regionales (Ishir) y las escuelas de Historia y Antropología de esta facultad.

Dictadura y resistencia

El libro de Carminati se propone realizar una reconstrucción minuciosa de la conflictividad laboral y la represión sistemática ejercida contra la clase trabajadora durante los años más oscuros de la historia argentina reciente. A través de un abordaje relacional, el autor articula diversas escalas de análisis: regional, nacional y micro.

El texto no solo pone el foco en el Gran Rosario, sino que expande su mirada hacia la perspectiva nacional en los momentos en que la conflictividad tendió a extenderse. En sentido inverso, incluye estudios de caso focalizados en las particularidades de lo ocurrido en establecimientos emblemáticos de la región como la metalúrgica Daneri, la textil Estexa y la papelera Celulosa Argentina.

En diálogo y polémica con otras interpretaciones del período, la obra se inscribe en la historia social de la clase trabajadora, buscando devolverle el protagonismo a la acción de los obreros y obreras durante la dictadura. El título, "la resistencia invisible", alude tanto a las formas menos abiertas de confrontación obrera que predominaron durante el primer trienio de la dictadura, como a la "invisibilidad" de esta resistencia en el debate público y en el campo historiográfico.

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