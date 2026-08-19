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Rosario será sede de una gran exposición del puerto y la logística

ExportLog 2026 reunirá en La Fluvial a actores de la agroexportación, el transporte fluvial, la industria naval, los parques industriales, Oil & Gas y minería para hacer vínculos de negocios

19 de agosto 2026 · 06:30hs
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ExportLog reunirá durante dos jornadas a referentes de la agroexportación

ExportLog reunirá durante dos jornadas a referentes de la agroexportación, los puertos de contenedores, la industria naval, el transporte fluvial, los parques industriales y los sectores de Oil & Gas y minería.

Este miércoles 19 y jueves 20 de agosto, la Terminal Fluvial de Rosario será sede de ExportLog 2026, un nuevo espacio de encuentro que reunirá a empresas, organismos públicos, cámaras sectoriales e instituciones académicas vinculadas al ecosistema del puerto, logístico y productivo de las regiones Centro y Litoral de la Argentina.

El evento es organizado por el Instituto de Desarrollo Regional (IDR) y GlobalPorts, con el auspicio y apoyo del Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario. Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a través del sitio oficial del evento.

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Sector productivo

ExportLog reunirá durante dos jornadas a referentes de la agroexportación, los puertos de contenedores, la industria naval, el transporte fluvial, los parques industriales y los sectores de Oil & Gas y minería.

La propuesta busca generar un espacio para que los distintos actores de estas cadenas productivas puedan establecer vínculos, analizar las tendencias del comercio exterior y detectar nuevas oportunidades de negocios.

La agenda incluirá paneles y conferencias sobre algunos de los principales desafíos que enfrenta el comercio exterior regional. Entre ellos estarán el futuro de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la infraestructura logística de las terminales agroindustriales y de contenedores y la logística vinculada a la exportación minera.

También se abordarán el desarrollo de parques industriales y productivos, la innovación tecnológica, la sostenibilidad en las vías navegables y el contexto macroeconómico y geopolítico que atraviesa al sector. Además, se realizará un workshop sobre la relación entre las ciudades y sus puertos, con participación de universidades de la región.

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Rondas de negocios

Uno de los ejes centrales de ExportLog serán las Rondas de Negocios Inversas, un formato en el que se modifica la dinámica habitual de este tipo de encuentros.

En lugar de que los proveedores recorran los stands en busca de compradores, son los grandes compradores los que se ubican en mesas y reciben a las empresas proveedoras, que rotan frente a ellos y realizan presentaciones breves, de entre tres y cinco minutos.

Las rondas estarán organizadas en mesas temáticas, con compradores y proveedores vinculados a un mismo ecosistema productivo. La actividad será exclusiva para sponsors y expositores de ExportLog.

El encuentro contará además con la participación de autoridades provinciales y municipales, organismos nacionales vinculados a la navegación y los puertos, cámaras empresariales, terminales portuarias, operadores logísticos y especialistas en economía y geopolítica.

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Nodo agroexportador

La elección de Rosario como sede se da en un contexto de fuerte peso de la región en el comercio exterior argentino. El Gran Rosario volvió a ubicarse en 2025 como el principal nodo portuario agroexportador del mundo, de acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Durante el año pasado, por las terminales del Up-River se embarcaron 75,7 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos, superando a Nueva Orleans, en Estados Unidos, que registró 74,8 millones de toneladas, y a Santos, en Brasil, con alrededor de 60 millones.

De esta manera, el Gran Rosario recuperó el primer lugar mundial después de seis años. Además, la tendencia de 2026 mantiene a la región con un elevado nivel de actividad. Durante el primer cuatrimestre de este año, la Argentina embarcó 34,6 millones de toneladas y 25,2 millones salieron por los puertos del Up-River, un récord para ese período.

Nuevas conexiones

En este contexto, desde la organización plantean que ExportLog busca aprovechar la concentración de actores vinculados al comercio exterior en la región para generar nuevas conexiones entre empresas, analizar los cambios que atraviesa la logística y abrir oportunidades de negocios.

"Este evento es importante porque, en primer lugar, Santa Fe volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo con más de 75 millones de toneladas. Por eso es fundamental que tengamos en cuenta que está dirigido a las agroexportadoras, los puertos, la industria naval, el transporte fluvial, los parques industriales y el sector del gas, oil y minería", señaló Leandro Lopérgolo, secretario de Desarrollo Económico y Empleo de Rosario.

Por último, el funcionario destacó que se trata de un encuentro destinado a "generar vínculos, conocer las tendencias del comercio exterior y generar nuevas oportunidades", y sostuvo que "la realización de este tipo de eventos reafirma el posicionamiento de Rosario como sede de encuentros vinculados a la actividad productiva".

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