La ilusión de Central levantó vuelo: el plantel viajó a San Pablo por un paso más en la Libertadores

Tras el entrenamiento matutino, el Canalla emprendió el viaje a Brasil para el partido revancha contra Corinthians. Los 24 futbolistas que llevó Almirón

Los futbolistas de Central en el aeropuerto de Fisherton, antes de emprender viaje rumbo a Brasil.

Central está cada vez más cerca del trascendental partido ante Corinthians, en el que buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores , instancia en la que ya espera rival Estudiantes de La Plata, que dejó en el camino a Universidad Católica de Chile.

Como era de esperar, un grupo de hinchas auriazules aguardaba en el aeropuerto por los futbolistas y el cuerpo técnico para brindarles una muestra de apoyo antes del viaje. Hubo pedidos de fotos y de autógrafos para la gran mayoría.

La ilusión canalla ya se puso en movimiento con el viaje a Brasil que emprendió la delegación auriazul en la tarde de este miércoles, desde el aeropuerto internacional de Fisherton.

El plantel arribó a la estación aeroportuaria alrededor de las 15.30 y luego de los trámites de rigor aguardó por el vuelo hacia San Pablo, que partió a las 17. Lo hará en forma directa, con un vuelo chárter.

El plantel de Central ingresa a la sala de preembarque en el aeropuerto internacional de Fisherton. Leonardo Vincenti / La Capital

El Canalla arrancó temprano

La jornada comenzó muy temprano para el equipo canalla, con el entrenamiento matutino en el predio de Arroyo Seco, el último antes del crucial encuentro frente a Corinthians. Después de eso llegó el almuerzo, un breve descanso en el hotel del predio y la partida del micro hacia el aeropuerto.

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Ya en San Pablo, el Canalla se alojará en la zona de Guarulhos, cercano al aeropuerto más grande de la ciudad, y allí aguardará hasta el día del partido.

Marco Ruben fue uno de los más requeridos por los hinchas canallas que aguardaban en el aeropuerto. Leonardo Vincenti / La Capital

Ganar en los 90 o por penales

Central debe ganar si pretende avanzar a los cuartos de final, aunque el pasaporte a cuartos de final podría alcanzarlo aun empatando e imponiéndose por la vía de los penales. El encuentro de ida fue 0 a 0 en el Gigante de Arroyito.

Después del partido está previsto el regreso inmediato para comenzar a preparar el choque ante Talleres del próximo lunes por la noche en el Mario Alberto Kempes, por la sexta fecha del torneo Clausura.

Central va en busca de los cuartos de final de la Libertadores y con esa expectativa partió rumbo a Brasil, con la firme intención de que el regreso sea con la clasificación bajo el brazo.

Facundo Mallo, dos veces campeón con Central, firmó autógrafos antes de ingresar a la aeroestación. Leonardo Vincenti / La Capital

Los 24 que viajaron

El técnico Almirón convocó a 24 jugadores para el viaje a Brasil. Ellos son Jeremías Ledesma, Axel Werner, Damián Fernández, Emanuel Coronel, Elías Verón, Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Avila, Juan Giménez, Sebastián Zaracho, Agustín Sández, Alexis Soto, Franco Ibarra, Federico Navarro, Vicente Pizarro, Guillermo Fernández, Alan Rodríguez, Julián Fernández, Giovanni Cantizano, Angel Di María, Jaminton Campaz, Tomás Badaloni, Enzo Copetti y Marco Ruben.