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El tenista Nick Kyrgios dio positivo por cocaína: "Cometí un enorme error"

El australiano, exfinalista de Wimbledon, fue suspendido provisionalmente

19 de agosto 2026 · 19:26hs
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El tenista Nick Kyrgios dio positivo por cocaína: Cometí un enorme error

El exfinalista de Wimbledon Nick Kyrgios reveló que dio positivo por cocaína y dijo que el caso de dopaje fue una llamada de atención después de sentirse “impotente y solo” mientras las lesiones asediaban su carrera.

El australiano, de 31 años, con un errático historial disciplinario, fue suspendido provisionalmente después de disputar 10 partidos individuales en el circuito ATP, de los cuales solamente ganó dos desde su temporada cumbre de 2022, cuando perdió la final de Wimbledon ante Novak Djokovic.

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Kyrgios ahora ocupa el puesto 919 del ranking. Dio positivo en junio durante un evento de menor categoría sobre césped en España. “Hace poco no superé un control antidopaje en Mallorca tras dar positivo por cocaína”, escribió en su cuenta de Instagram, y añadió: “Cometí un enorme error y asumo toda la responsabilidad”.

El tenista se enfrenta a una sanción de hasta cuatro años, aunque se puede esperar un castigo más leve. La cocaína está prohibida como sustancia dopante durante las competiciones , con sanciones más bajas cuando se consume fuera de los eventos. En un caso similar en 2017, el jugador británico Dan Evans cumplió una suspensión de un año impuesta por la Federación Internacional de Tenis por dar positivo por cocaína en el Abierto de Barcelona.

"Nada justifica lo que hice"

Kyrgios afirmó que le costaba asimilar que estaba cerca del final de su carrera después de dos años de lesiones. “A veces me he sentido impotente y solo. Nada de eso justifica lo que hice”, manifestó, y añadió que las lesiones le pasaron una enorme factura física como mental. “Mi cuerpo no ha podido hacer lo que mi mente espera que haga”, dijo.

El australiano tiene un récord de 1-3 en individuales este año y recibió una invitación para jugar dobles en Wimbledon el mes pasado. Perdió en primera ronda junto a su compañero Alexander Bublik.

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) procesará el caso y dijo que la muestra del jugador fue tomada el 22 de junio y que el resultado positivo se confirmó el 17 de julio. Añadió que se le aplicó una suspensión provisional obligatoria el 4 de agosto y que Kyrgios no apeló.

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