Información para turistas: cómo moverse en Rosario y cómo pagar en los diferentes medios de transporte

La ciudad se puede transitar en distintos medios de transporte, con alternativas para distintas preferencias y tarifas para todo tipo de bolsillo

Rosario , distinguida como la Cuna de la Bandera, es una ciudad visitada constantemente por cientos de turistas nacionales e internacionales. Con una estética moderna y vibrante, paisajes inolvidables y una historia que vale la pena conocer, la ciudad del Río Paraná y de la Bandera se puede conocer a pie o sobre ruedas, combinando diferentes medios de transporte.

Conocer cómo moverse por la ciudad es fundamental a la hora de planificar una visita a Rosario. Afortunadamente, sus calles son fáciles de caminar, llenas de espacios verdes y caminos pensados para turistas y locales que decidan ir a pie o usar las bicicletas municipales. También existen diferentes líneas de colectivo que conectan los distintos puntos del mapa, así como la posibilidad de pedir taxis o remises desde cualquier lugar y a cualquier hora. Por su parte, quienes lleguen en auto , también podrán ubicarse fácilmente.

El Ente de Turismo de Rosario (Etur) detalla las distintas opciones que tienen los visitantes para moverse por la ciudad.

Moverse en colectivo

El transporte público por excelencia en Rosario es el colectivo. Las líneas de colectivo que integran la red de transporte urbano interconectan la ciudad en todos sus distritos. Te recomendamos usar la herramienta "¿Cómo llego?" para consultar como ir de un lugar a otro. También es recomendable bajar la aplicación MOVI.

El pago del boleto puede hacerse mediante tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard, y las tarjetas asociadas en celulares y relojes con tecnología NFC; y a través de código QR. Para utilizar esta última opción de pago con QR es posible hacerlo desde la app SUBE y desde la billetera electrónica BNA+ del Banco Nación.

Para viajar frecuentemente se usa la tarjeta Sube, que se puede obtener en las Unidades de Gestión SUBE ubicadas en:

Centro Cultural Roberto Fontanarrosa. Plaza Montenegro, Av. San Martín 1080, entre San Juan y San Luis

CMD Sur, Uriburu 637

CMD Noroeste, Provincias Unidas bis 150

CMD Sudoeste, Av. Francia 4435

CMD Oeste, Pte. Perón 4602

CMD Norte, Warnes 1917

Terminal de Ómnibus "Mariano Moreno", Cafferata 702.

Una vez obtenida la tarjeta SUBE las personas usuarias podrán cargarla de manera presencial o electrónica a través de la app Carga SUBE, homebanking o cajeros automáticos. Si se realiza la carga de forma virtual, deberá acreditarse el saldo en la tarjeta mediante la app Carga SUBE o una Terminal Automática, si no, directamente en el colectivo pidiéndole al chofer que la acredite.

Todo lo referido a las recargas en comercios, ubicaciones, horarios, recarga online y la compra del plástico de SUBE se puede consultar aquí. Para más información, se encuentra disponible la línea 147 de Atención al Ciudadano, o en la web de la Municipalidad de Rosario.

Tarifa básica: $1.720

Boleto por hora

Es posible trasbordar entre diferentes líneas o banderas de forma totalmente gratuita, durante un periodo de tiempo determinado. También se puede transbordar de un colectivo a una bici del sistema de bicicletas públicas Mi bici tu bici.

Desde el momento en que se cancela el primer viaje, se puede trasbordar a otras líneas urbanas en los tiempos estipulados:

Días hábiles : de 6 a 22 h con un tiempo máximo de 60 minutos para trasbordar y de 22 a 6 h con un tiempo máximo de 120 minutos para trasbordar.

: de 6 a 22 h con un tiempo máximo de 60 minutos para trasbordar y de 22 a 6 h con un tiempo máximo de 120 minutos para trasbordar. Sábados y medios festivos: de 6 a 14 h con un tempo máximo de 60 minutos para trasbordar y de 14 a 00 h con un tiempo máximo de 120 minutos.

de 6 a 14 h con un tempo máximo de 60 minutos para trasbordar y de 14 a 00 h con un tiempo máximo de 120 minutos. Domingos y festivos: todo el día con un tiempo máximo de 120 minutos para trasbordar.

Pasaje Plus

¿Te quedaste sin saldo y no podés cargar tu SUBE? La tarjeta cuenta con un sistema de "saldo negativo" que te permite acceder a 1 viaje extra para cuando no tenés crédito. El saldo de estos pasajes se debitan la próxima vez que uses la tarjeta con carga, es decir, una vez que recargues tu tarjeta y vuelvas a usarla se descontará el pasaje de ese momento y los dos viajes extras que usaste.

Transporte interurbano

El transporte interurbano conecta con localidades cercanas a Rosario. Hay diferentes opciones para viajar en colectivo. Algunas de las líneas aceptan el pago con tarjeta SUBE y otras dinero en efectivo. La mayoría de estos colectivos pasan o salen de la Terminal de Ómnibus.

>>Leer más: Rosario para tu bolsillo: planes económicos y gratuitos

Moverse en Taxi

Otra de las maneras para trasladarse en Rosario es en taxi o remise. En la ciudad el servicio se abona en efectivo dentro del coche, aunque la mayoría ya acepta transferencias o pagos con Mercado Pago. Consultá las empresas de taxis y remises habilitadas.

Tené en cuenta que las tarifas actuales para este servicio son:

Taxis

$ 2.117 bajada de bandera

$ 89 la ficha

$ 89 por cada minuto de espera

Remises

Tarifa diurna (de 6 a 22 h)

$ 1.932 bajada de bandera

$ 100 la ficha

$ 151 por cada minuto de espera

Tarifa nocturna (de 22 a 6 h).

$ 2.386 bajada de bandera

$ 114 la ficha

$ 172 por cada minuto de espera

>>Leer más: 24 horas en Rosario: cómo conocer la ciudad en un día

Moverse en auto

Si venís en auto a la ciudad o preferís alquilar uno para desplazarte por Rosario existen ciertos recaudos para tomar. Sobre todo, tener en cuenta que existe tolerancia cero de alcoholemia al volante.

Carriles exclusivos

La ciudad cuenta con un sistema de carriles reservados para el transporte público, taxis, remises, transportes escolares y vehículos de emergencia (policía, ambulancias, bomberos). Estos espacios están sobre el margen derecho en las calles:

> San Lorenzo de Laprida a Moreno

> Laprida de San Lorenzo a Av. Pellegrini

> Santa Fe de Maipú a Cafferata

> Maipú de Santa Fe a Av. Pellegrini

> Córdoba de Bv. Oroño a Cafferata

> Av. Alberdi - MOVIBUS NORTE

Los carriles exclusivos funcionan de 8 a 20 h. los días hábiles y por sus calles está prohibido doblar hacia la derecha. Tampoco se permite estacionar sobre ellos los días hábiles de 7 a 21 h.

Estacionamiento medido

La zona céntrica de Rosario cuenta con un sistema de estacionamiento medido de forma tal que para dejar el auto se debe abonar una tarifa por el tiempo de estadía que no puede superar las 3 horas.

Esto aplica para la zona comprendida entre las calles Rivadavia, Alvear, Cochabamba, Juan Manuel de Rosas y el río. Los horarios de funcionamiento son:

> Lunes a viernes de 9 a 20 h.

> Sábados y medio feriados de 9 a 12 h.

> Domingos y feriados sin cargo.

La tarifa del estacionamiento varía según la zona del centro donde estés (ver mapa de zonas) y va desde $937 a $2115 la hora según la zona y duración de la estadía. Los parquímetros se encuentran en las esquinas. El pago puede realizarse con cospeles que podés adquirir en estos puntos de venta o con monedas. Lo más práctico es abonar con la tarjeta MOVI o a través de la app Sistema Movil TR.

Dato: si vas a estacionar por un tiempo no mayor a 10 minutos no tenés que pagar el estacionamiento medido.

Sistema de videocontrol

En Rosario se encuentra en funcionamiento un sistema de videocontrol con el objetivo de aportar mayor seguridad en la vía pública y ordenar el tránsito. Te sugerimos revisar en esta nota las velocidades máximas de las diferentes calles de la ciudad así como también las ubicaciones de las cámaras de control. En caso de recibir la notificación de una infracción, es posible realizar un descargo o tener una audiencia virtual para salvar cualquier inconveniente. Los pagos también pueden realizarse de manera virtual.

>>Leer más: Tres días en Rosario: qué hacer en tu primera visita

Moverse en bici

Rosario cuenta con 120 km de senderos exclusivos para bicicletas que permiten disfrutar de paseos donde combinar paisaje urbano, ejercicio físico y el contacto con la naturaleza. La ciudad es una de las que más viajes en bici realiza en latinoamérica y su calle recreativa es reconocida en todo el mundo.

Ciclovías y bicisendas

No dejes de consultar el mapa de carriles exclusivos para bicicletas para andar de forma segura y rápida por la ciudad.

Mi Bici Tu Bici

La ciudad tiene un sistema de bicis públicas para alquilar. Mi Bici Tu Bici se abona con cualquier billetera virtual o tarjeta de crédito a través de la aplicación o de la web (www.mibicitubici.gob.ar).

Calle Recreativa

Los domingos los espacios libres de vehículos motorizados se amplían. Por la mañana funciona la Calle Recreativa, un circuito de 35 km de extensión libre de autos, motos y transporte público. Ideal para caminar, correr, andar en bici, en skate o en rollers.

App para moverte en Rosario

La app MOVI – Rosario (disponible para sistemas Android y iOS) es una excelente forma de tener toda la información para desplazarte por la ciudad en tu celular. Podés consultar cuándo llega el colectivo a tu parada, cuánto saldo tiene tu tarjeta, cómo llegar de un punto a otro, pedir un taxi, chequear las bicisendas o recorridos en bici y mucho más.