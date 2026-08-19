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Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas

La víctima fue atacada este miércoles por su expareja en una farmacia. El sospechoso fue detenido. Se suma a los crímenes de Débora Bordón y Gabriela Banach

19 de agosto 2026 · 16:05hs
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Femicidio de Débora Bordón: más de veinte puñaladas y fuga por el balcón.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

Femicidio de Débora Bordón: más de veinte puñaladas y fuga por el balcón.

Una mujer fue asesinada a puñaladas este miércoles por la mañana dentro de una farmacia ubicada en Dorrego y Zeballos, en pleno centro de Rosario. El presunto agresor, que sería su expareja, fue detenido minutos después en la zona de Colón al 2000. El crimen se suma a otros dos asesinatos de mujeres ocurridos en Rosario durante las últimas dos semanas y enciende las alarmas en la ciudad.

El ataque ocurrió alrededor de las 9.40. Según las primeras informaciones, el hombre ingresó al comercio, fue directamente hacia la mujer y la atacó con un arma blanca. Después escapó corriendo por calle Zeballos en dirección al este.

Cuando llegaron los efectivos policiales y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), los médicos constataron que la víctima había fallecido. La mujer se llamaba Carina Andrea Candelas, de 56 años, y trabajaba en la farmacia.

Poco después, agentes de la Brigada Motorizada localizaron al sospechoso, identificado como Martín B., en Colón al 2000. De acuerdo con la información preliminar, se trataría de su domicilio. Al momento de la detención llevaba una botella en la mano y manifestaba intenciones de quitarse la vida.

>> Leer más: Femicidio en el centro: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

La investigación busca ahora reconstruir las circunstancias del ataque y establecer con precisión el vínculo entre la víctima y el hombre detenido. Por el momento, la información disponible es preliminar.

Tres femicidios en dos semanas

El crimen ocurrido este miércoles se produce a poco más de dos semanas del asesinato de Débora Giuliana Bordón, de 31 años, ocurrido el 4 de agosto en un departamento de barrio Agote.

Por ese hecho está detenido Axel Alejandro Mendoza, de 23 años, quien quedó en prisión preventiva por el plazo de ley luego de ser imputado por homicidio calificado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer y mediando violencia de género, es decir, femicidio.

Según la acusación de la Fiscalía, Bordón había concurrido al departamento de Crespo al 500 para un encuentro íntimo en el marco de su trabajo sexual. El acusado la atacó con un hacha de cocina y un cuchillo. La autopsia determinó que recibió 21 lesiones de arma blanca y murió como consecuencia de heridas cervicales graves.

>> Leer más: Femicidio de Débora Bordón: más de veinte puñaladas y fuga por el balcón

La fiscal Anabel Cerutti sostuvo durante la audiencia imputativa que el ataque estuvo atravesado por una situación de vulnerabilidad y describió un contexto de “dominación, cosificación y violencia machista sobre el cuerpo de la mujer”.

Familiares y amigos de Débora Bordón a la espera de la audiencia en el Centro de Justicia Penal

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El segundo caso ocurrió apenas unos días después. Gabriela Denisse Banach, una mujer trans de 47 años y referente de la comunidad LGBTIQ+, fue encontrada muerta en su departamento de Cerrito al 600, en barrio La Sexta.

>> Leer más: Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

La autopsia estableció que murió como consecuencia de un traumatismo de cráneo y que presentaba golpes. La Fiscalía investiga el caso como un posible femicidio, aunque hasta el momento no hay personas identificadas como sospechosas.

Antes del hallazgo, vecinos habían escuchado una discusión y una mujer que pedía auxilio. La investigación quedó a cargo del fiscal Rodrigo Urruticochea, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas.

La muerte de Banach generó además una movilización de organizaciones y compañeras de la comunidad trans, que reclamaron justicia y pusieron el foco en las condiciones de vulnerabilidad que atraviesa ese colectivo.

Crimen de Gabriela Banach: la comunidad travesti trans se manifestó para pedir Justicia.

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Este miércoles, con un nuevo asesinato de una mujer y la detención de quien sería su expareja, Rosario acumula tres muertes investigadas como femicidios en apenas 15 días.

Los datos nacionales sobre femicidios

Los tres casos de Rosario se inscriben en un escenario nacional de violencia de género que distintos relevamientos vienen siguiendo durante el año.

Según un relevamiento realizado a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, entre el 1º de enero y el 31 de julio de 2026 se registraron al menos 147 víctimas letales de la violencia de género: 119 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios/transfemicidios. Así lo informó el observatorio Ahora que sí nos ven.

El mismo informe contabilizó 234 intentos de femicidio durante ese período, además de 24 víctimas letales durante julio. De acuerdo con sus datos, el 15% de las víctimas había realizado al menos una denuncia previa y el 64% de los agresores eran parejas o exparejas.

El relevamiento también señala que el 45,6% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima y que al menos 145 niños y niñas quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes.

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Durante los 39 días que duró el Mundial de Fútbol 2026, el mismo registro contabilizó 27 víctimas letales de violencia de género: 20 femicidios directos, cinco vinculados y dos instigaciones al suicidio.

Entre esos casos figura el de Lara Carballo, asesinada en Rosario, junto con otros tres femicidios ocurridos mientras se disputaba la final del Mundial entre Argentina y España: Rocío Gómez, en Córdoba; Norma Tula, en Catamarca, y Sandra Bilau, en Misiones.

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