Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera El siniestro vial se produjo el martes a la tarde entre un automóvil y camión sobre la ruta provincial 21 19 de agosto 2026 · 07:48hs

Foto: Policía de Santa Fe. Choque frontal e incendio en Fighiera. Un automovilista murió el acto

Fuentes policiales identificaron al hombre que falleció el martes a la tarde en el impactante choque frontal e incendio entre un auto y un camión en la ruta provincial 21, cerca de Fighiera. El tránsito en el lugar del siniestro vial estuvo interrumpido durante varias para permitir el trabajo de peritos.

Se trata de Albreto Gustavo Zalazar, de 56 años, quien conducía el Renault Duster que impactó contra un camión Mercedes Benz acoplado que era manejado por Juan G., de 72 años.

El trágico siniestro sucedió alrededor de las 17.30 sobre la ruta 21, entre las localidades de Fighiera y Pavón, unos 40 kilómetros de Rosario. Como consecuencia del impacto frontal, el automóvil quedó incrustado debajo del camión y prendió fuego. Las llamas se extendieron hasta la cabina del camión.

Cómo fue el rescate de la víctima El camionero consiguió escapar por una ventanilla, mientras que el otro conductor quedó atrapado en su auto. Bomberos voluntarios que sofocaron el fuego lo retiraron del vehículo ya sin vida. El cuerpo estaba carbonizado y la víctima pudo ser identificada horas después.

>> Leer más: Un auto se incendió y murió el conductor tras un choque frontal en la ruta 21, cerca de Fighiera El tránsito en la ruta estuvo interrumpido durante varias horas para permitir el trabajo de peritos y del personal de policial y de salud. Según trascendió el camionero salió ileso del impacto. Cerca de la medianoche, la situación en ese sector de la ruta 21 quedó normalizada.