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Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

La víctima tenía 56 años y fue apuñalada este miércoles por su expareja. El hombre fue detenido poco después en barrio República de la Sexta, donde vive

19 de agosto 2026 · 11:49hs
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La farmacia de Dorrego y Zeballos donde ocurrió el femicidio. Conmoción en el centro de Rosario

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La farmacia de Dorrego y Zeballos donde ocurrió el femicidio. Conmoción en el centro de Rosario
La farmacia de Dorrego y Zeballos donde ocurrió el femicidio. Conmoción en el centro de Rosario

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La farmacia de Dorrego y Zeballos donde ocurrió el femicidio. Conmoción en el centro de Rosario

Rosario se vio conmovida este miércoles a la mañana con otro femicidio. Esta vez, la víctima fue Carina Andrea Candelas, de 56 años, quien fue apuñalada en su lugar de trabajo, la farmacia de Dorrego y Zeballos, por su expareja.

Carina, según los primeros testimonios obtenidos en el lugar, era la encargada de ese comercio ubicado en la ochava sudeste que es sucursal de una conocida cadena de farmacias. Llevaba muchos años trabajando en ese lugar y muchos vecinos ya la conocían como “Cary".

Por eso, el caso conmovió a los habitantes de esa zona. Una mujer que fue testigo de lo ocurrido contó a LT8 que, cuando sucedió el homicidio, ella se encontraba en la vereda de enfrente desde donde escuchó los gritos de la víctima.

La farmacia de Dorrego y Zeballos donde ocurrió el femicidio. Conmoción en el centro de Rosario

La farmacia de Dorrego y Zeballos donde ocurrió el femicidio. Conmoción en el centro de Rosario

Primeros testimonios del femicidio

“Crucé la calle para ver qué sucedía. Pensaba que se trataba de un robo, pero una chica que salía de comprar me dijo ‘parece que fue el exmarido que le dio varias puñaladas’. Detrás de ella, salieron otras empleadas de la farmacia en estado de shock, pidiendo sábanas para cubrir las heridas. Gritaban pidiendo ayuda porque la veían mal”, narró la mujer.

>> Leer más: Femicidio en el centro: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Los testimonios recogidos en el lugar señalaban que el femicida huyó rápidamente del lugar, que se subió a un auto y se fue”, narró la mujer.

Otra vecina del lugar contó que Cary “llevaba varios años como encargada de la farmacia” y que el hombre que la mató había sido su pareja. El hombre (por el agresor) no estaba en sus cabales, pero nunca se me ocurrió que podría hacer algo así. Estamos todos consternados. Hace muchos años que la farmacia funciona acá y Carina era muy conocida en el barrio. Se que una de las compañeras intentó detener el ataque, pero no pudo”.

Cómo detuvieron al femicida

La investigación del caso quedó a cargo de la fiscal María Laura Riccardo de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva. Según la reconstrucción preliminar que trascendió del caso, tras cometer el hecho, el femicida a su auto Citröen Elysee de color azul y se huyó del lugar.

En base al testimonio de testigos, la policía pudo montar rápidamente un operativo y llegó a interceptar al acusado cuando llegaba a su departamento ubicado en Colón al 2000. Las fuentes indicaron que al momento de ser apresado, el hombre, identificado como Martín B., habría manifestado su intención de quitarse. La policía lo apresó cuando intentaba subir ingresar en su casa.

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