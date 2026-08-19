Sindicatos rosarinos salieron a protestar contra la desregulación de la marina mercante

Los gremios y organizaciones pertenecientes a la Catt se manifestaron en contra de la pérdida de soberanía y en defensa de sus puestos de trabajo

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) y otras organizaciones fueron a protestar el miércoles 19 de agosto de 2026 a La Fluvial.

En vísperas de la visita del presidente Javier Milei a la Bolsa de Comercio Rosario (BCR) , este miércoles se puso en marcha una protesta de sindicatos locales en la ribera central. El escenario no es casual, ya que uno de los reclamos principales se refiere al plan de desregulación de la actividad de la marina mercante en Argentina .

La manifestación comenzó a las 9 de la mañana en la entrada a la Estación Fluvial . La convocatoria de la delegación regional de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) incluyó el reparto de volantes con un mensaje contra la política económica del gobierno nacional en torno al funcionamiento de la hidrovía Paraná-Paraguay .

" Necesitamos hacerle saber a la gente que hay un sector de gremios importante en lo fluvial, que vamos a pelear y no nos vamos a dejar avasallar", manifestó Edgardo Arrieta , titular de la organización en la ciudad, en diálogo con LT8 . Así expresó el rechazo al decreto de desregulación de los servicios de prácticos de marina mercante , suspendido hace dos semanas después de un paro en los puertos de todo el país.

Los integrantes de la Catt se reunieron frente a La Fluvial para criticar la iniciativa del gobierno nacional con respecto a la operatoria de los barcos de ultramar. En cuanto al proyecto de flexibilización, el referente rosarino de la confederación señaló: "Acá estamos perdiendo soberanía" .

Foto: La Capital/Marcelo Bustamante.

A modo de ejemplo sobre los problemas que puede generar la desregulación, Arrieta recordó que a mediados de mayo se produjo un choque de embarcaciones frente a Rosario. En este sentido, indicó que la colisión se produjo por "falta de profesionalismo".

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El representante de la Catt sostuvo que los trabajadores no sólo corren riesgo de perder su empleo, sino que además tampoco tienen la posibilidad de formar parte de la discusión sobre la regulación de las actividades fluviales. "Pareciera que somos sapos de otro pozo, que no tenemos diálogo para llevar adelante nuestras ideas", acotó.

Foto: La Capital/Marcelo Bustamante.

Los organizadores de la protesta en el marco del inicio de la ExportLog 2026 señalaron que la marina mercante es "estratégica para el desarrollo productivo" de Argentina. Con respecto a la situación de los operarios, indicaron: "Somos un eslabón importante que no está siendo tenido en cuenta".