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Baja de imputabilidad: el gobierno de Santa Fe dice estar listo y manda un mensaje a la Justicia

Ante la entrada en vigencia del nuevo régimen juvenil, la Casa Gris asegura que todo el sistema está preparado. Respuesta y aviso al Poder Judicial

19 de agosto 2026 · 11:11hs
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La vocera del gobierno provincial

La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, explicó que el sistema está preparado para el nuevo régimen

A principios de septiembre entrará en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, que baja de 16 a 14 años la edad mínima de punibilidad. Ante esto, el gobierno de Santa Fe afirma que la provincia está preparada operativamente para la nueva normativa y dice que ahora la Justicia tendrá que actuar en consecuencia.

Santa Fe está preparada para afrontar la baja de edad de imputabilidad, un proyecto que el gobernador Pullaro sostuvo y acompañó”, sostuvo en conferencia de prensa la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes.

Probablemente sea un mensaje a la Justicia ante las advertencias hechas días atrás por el juez penal juvenil rosarino Alejandro Cardinale, quien había expresado dudas sobre la existencia de recursos suficientes para implementar integralmente la reforma.

Baja de imputabilidad

Coudannes parece contestarle directamente: “Santa Fe está preparada en materia de infraestructura. No es necesario generar ni cargos, ni oficinas ni nuevos recursos humanos porque veníamos preparándonos”.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni salieron a defender el proyecto de reforma en seguridad.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni salieron a defender el proyecto de reforma en seguridad.

Luego destacó que el nuevo régimen contempla medidas alternativas y también privativas de la libertad, desde la prisión domiciliaria hasta establecimientos de puertas abiertas -que ya existen en la provincia- y de puertas cerradas, con un régimen similar al penitenciario. “Santa Fe cuenta con un Estado capaz de responder a los cambios normativos de manera eficiente, eficaz y rápida”, sostuvo.

Luego, la vocera filtró otro mensaje a la Justicia en general. “Es importante destacar los roles de un Poder Ejecutivo que se tiene que hacer cargo con la estructura, y de una Justicia que tendrá que analizar cada uno de los casos y normativas vigentes en relación a la baja de edad de imputabilidad desde los 14 años”, dijo Coudannes, acentuando el rol que le toca a la Justicia.

Desde un primer momento el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad (punibilidad) en los menores de edad que terminó aprobándose en marzo.

"Lo planteé con mucha claridad porque entendía que el juzgamiento o la pena tenía que ver principalmente con el delito cometido y no con la edad de quien lo comete. Tal vez el Código Penal, cuando se pensó la escala de penas, era de una Argentina diferente a la de hoy", señaló Pullaro ante la prensa en su momento.

El Régimen Penal Juvenil nacional comenzará a regir el próximo 5 de septiembre, luego de la aprobación de la ley 27.801. Esta normativa reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece un sistema procesal y penal especializado para los adolescentes.

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