Baja de imputabilidad: el gobierno de Santa Fe dice estar listo y manda un mensaje a la Justicia

Ante la entrada en vigencia del nuevo régimen juvenil, la Casa Gris asegura que todo el sistema está preparado. Respuesta y aviso al Poder Judicial

La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, explicó que el sistema está preparado para el nuevo régimen

A principios de septiembre entrará en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, que baja de 16 a 14 años la edad mínima de punibilidad. Ante esto, el gobierno de Santa Fe afirma que la provincia está preparada operativamente para la nueva normativa y dice que ahora la Justicia tendrá que actuar en consecuencia.

“ Santa Fe está preparada para afrontar la baja de edad de imputabilidad , un proyecto que el gobernador Pullaro sostuvo y acompañó”, sostuvo en conferencia de prensa la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes .

Probablemente sea un mensaje a la Justicia ante las advertencias hechas días atrás por el juez penal juvenil rosarino Alejandro Cardinale , quien había expresado dudas sobre la existencia de recursos suficientes para implementar integralmente la reforma.

Coudannes parece contestarle directamente: “Santa Fe está preparada en materia de infraestructura. No es necesario generar ni cargos, ni oficinas ni nuevos recursos humanos porque veníamos preparándonos”.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni salieron a defender el proyecto de reforma en seguridad. Foto: La Capital / Virginia Benedetto.

Luego destacó que el nuevo régimen contempla medidas alternativas y también privativas de la libertad, desde la prisión domiciliaria hasta establecimientos de puertas abiertas -que ya existen en la provincia- y de puertas cerradas, con un régimen similar al penitenciario. “Santa Fe cuenta con un Estado capaz de responder a los cambios normativos de manera eficiente, eficaz y rápida”, sostuvo.

Luego, la vocera filtró otro mensaje a la Justicia en general. “Es importante destacar los roles de un Poder Ejecutivo que se tiene que hacer cargo con la estructura, y de una Justicia que tendrá que analizar cada uno de los casos y normativas vigentes en relación a la baja de edad de imputabilidad desde los 14 años”, dijo Coudannes, acentuando el rol que le toca a la Justicia.

Desde un primer momento el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad (punibilidad) en los menores de edad que terminó aprobándose en marzo.

"Lo planteé con mucha claridad porque entendía que el juzgamiento o la pena tenía que ver principalmente con el delito cometido y no con la edad de quien lo comete. Tal vez el Código Penal, cuando se pensó la escala de penas, era de una Argentina diferente a la de hoy", señaló Pullaro ante la prensa en su momento.

El Régimen Penal Juvenil nacional comenzará a regir el próximo 5 de septiembre, luego de la aprobación de la ley 27.801. Esta normativa reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece un sistema procesal y penal especializado para los adolescentes.