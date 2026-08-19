Rosario con chicos: todos los planes para disfrutar en familia

La ciudad del Río Paraná y el Monumento a la Bandera ofrece variedad de planes para toda la familia. Qué hacer en tu visita con chicos

La Estación Embarcaderos es un gran lugaar para disfrutar en familia de Rosario

La Granja de la Infancia es una de las actividades favoritas de los chicos en Rosario

Al sudeste de la provincia de Santa Fe se encuentra una de las ciudades más modernas y vibrantes, con paisajes inolvidables y una historia que vale la pena conocer. Rosario , distinguida como la Cuna de la Bandera Argentina, es una visita imperdible para realizar con toda la familia.

Rosario es la urbe más poblada de la provincia y la tercera del país. Universitaria, deportiva, cultural y comercial, tiene tantas facetas como encantos. Entre sus calles, cada miembro de la familia puede encontrar una actividad para su gusto, e incluso los más chicos tienen decenas de opciones para disfrutar de la ciudad.

Con una gastronomía destacada, museos y edificios históricos, paisajes naturales , variedad en hotelería y cientos de actividades para realizar, Rosario atrae cientos de turistas. Y lo mejor es que, con poco tiempo, se puede organizar una visita ideal para todos.

Rosario con chicos: qué actividades ofrece la ciudad

El Ente Turístico de Rosario (Etur) recomienda distintas actividades ideales para los más chicos, donde la familia entera podrá disfrutar. Entre ellas, hay 10 imperdibles:

La Isla de los Inventos

Ubicado en la vieja estación ferroviaria Rosario Central, existe un espacio mágico con salas y talleres para jugar, crear y aprender, desplegado a lo largo de una antigua y reciclada estación de trenes. (Entrada por presidente Roca y el río).

Algunas de las actividades propuestas por La Isla de los Inventos son: “Palabra Giratoria”, “Parte del aire”, “Llegar más lejos”, “Teatrillo de comediantes”, “Mar de fueguitos”, “Los verbos del nosotros”, “Iluminar la memoria”, “Mapa del nombre”, “Taller de corazones”, “Ciudades para construir”, “La fábrica de papel”, “El espacio infinito”, “Instalación ferroviaria”.

La Granja de la Infancia

Un enorme predio verde diseñado para conectarse con la naturaleza, amasar, tejer, jugar y divertirse al aire libre. Además hay circo, danza, picnics familiares y música.

La temática de la Granja de la Infancia enfoca la integración del hombre y la naturaleza, permitiendo que los chicos jueguen, aprendan a relacionarse con el medio ambiente y se sientan, a la vez, responsables de sus cambios. Además de observar animales de la región, los visitantes pueden participar de actividades como hacer pan casero, sembrar, regar, podar o cosechar en la huerta. Se suman distintos espacios cubiertos para jugar y experimentar.

El Jardín de los Niños

Ubicado en el corazón del Parque de la Independencia, este gran parque lúdico rinde homenaje a la imaginación y la creación, invitando a chicos y grandes a "volar".

Entre las propuestas se encuentran:

La montañita encantada , un recorrido laberíntico con alteraciones, entradas falsas, puntos de duda, obstáculos y señales.

, un recorrido laberíntico con alteraciones, entradas falsas, puntos de duda, obstáculos y señales. Leonardo, el inventor , una instalación escenográfica-educativa.

, una instalación escenográfica-educativa. La máquina de volar , con vuelos y deslizadores, balanceos y recorridos con arneses.

, con vuelos y deslizadores, balanceos y recorridos con arneses. La máquina de trepar , dos bergantines del siglo XVI convertidos en grandes trepadores que pueden abordarse desde distintos puntos.

, dos bergantines del siglo XVI convertidos en grandes trepadores que pueden abordarse desde distintos puntos. La máquina de sonar , combina el lenguaje sonoro y el corporal para lograr composiciones musicales con la participación de los más chicos.

, combina el lenguaje sonoro y el corporal para lograr composiciones musicales con la participación de los más chicos. Tiempos Modernos, una muestra interactiva con juegos para celebrar a los artistas que pintaron como niños: Calder, Mondrian, Miró, Picasso, Klee, Kandinsky y otros.

Bosque de los Constituyentes

Una imponente reserva natural de más de 40.000 árboles, ideal para caminatas tranquilas, senderismo y avistaje de aves.

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Museo del Deporte Santafesino

Una experiencia tecnológica, sorprendente y emotiva a través de la gloriosa historia deportiva de la provincia que vio nacer a los mejores del mundo. Se encuentra en la zona sur de la ciudad, en el predio del ex Batallón 121, en el parque Héroes de Malvinas.

Los contenidos se producen a través de historias y relatos que recrean los hechos, los protagonistas y los momentos inolvidables del deporte, además de poner en valor los objetos exhibidos, que van desde camisetas a botines, cascos y autos, con modernas intervenciones audiovisuales que colocan al espacio entre los museos más importantes del mundo, considerando al visitante como protagonista activo de la experiencia.

Complejo Astronómico Municipal

Ideal para mentes curiosas. Cuenta con Planetario, el Museo Experimental de Ciencias, observaciones en el observatorio y una divertida Maratón de Salas de Escape. Allí se puede disfrutar de proyecciones Fulldome, observaciones al cielo y recorridos guiados por el museo.

Estación Embarcaderos

La Estación Embarcaderos es un espacio dedicado a las infancias ubicado en una antigua estación de ferrocarril. Cuenta con salas de juego en su interior y lugares para descansar y divertirse en su gran jardín.

Frente se localiza el Barquito de Papel, una emblemática obra que simboliza la relación entre el río y la ciudad.

Estación Rosario 300

Se puede realizar un viaje inmersivo por la historia de la ciudad en el Galpón 17 del Parque Nacional a la Bandera (Estévez Boero 640).Estación Rosario 300 es una propuesta única que combina tecnología, arte e historia para revivir los momentos más emblemáticos de la ciudad a bordo de un tren.

Durante 25 minutos, la invitación es a sumergirse en un viaje multisensorial con imágenes, sonidos y efectos 4D, donde monumentos, edificios emblemáticos y esculturas se convierten en protagonistas. La combinación de luces, vibraciones, aromas, viento y agua te hará sentir parte de la historia.

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Museos de la ciudad

Los museos de la ciudad son ideales para adentrarse en la cultura local. Además, durante los meses de frío se constituyen como una actividad ideal para conocer la ciudad y refugiarse de las bajas temperaturas. Algunos de los clásicos son el Museo Castagnino, Museo de la Ciudad y el MACRO (Museo de Arte Contemporáneo). Además hay otros museos que te van a deslumbrar como Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estévez, el Museo de la Democracia, el Museo de la Memoria y el CELChe.

Centros Culturales y otras experiencias

No dejes de visitar el Cultural Fontanarrosa, el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), el Galpón 11, el Teatro La Comedia, la Escuela Municipal de Artes Urbanas, el Cine Lumiere, Cine El Cairo, Plataforma Lavardén, entre otros.

La ciudad cuenta con shoppings como el Alto Rosario, Portal Rosario y Shopping del Siglo, complejos donde se pueden realizar compras, sumarse a las funciones de cine y disfrutar de la gastronomía en el patio de comidas.

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Aire libre y naturaleza

La ciudad cuenta con distintos espacios verdes que vale la pena recorrer. Allí siempre hay juegos para niños y lugares para relajarse.