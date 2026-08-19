Balacera cerca del Parque Oeste: internaron a un hombre atacado a tiros en un pasillo

Matías E. denunció que dos delincuentes lo emboscaron a la noche y escaparon a bordo de una motocicleta

La víctima de la balacera fue atendida en el Heca.

Un hombre de 30 años fue hospitalizado este martes a última hora por una balacera cerca del Parque Oeste . La versión preliminar indica que los agresores fueron a buscarlo directamente en un pasillo de la zona y huyeron sin ser identificados.

Fuentes policiales confirmaron que Matías E. recibió un disparo en la pierna mientras estaba en inmediaciones del cruce de Cerrito y Pedro Lino Funes . Los médicos señalaron que se encontraba fuera de peligro luego del ingreso a la guardia para recibir asistencia.

De acuerdo a la denuncia, la víctima fue trasladada hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) . Si bien los encargados del operativo encontraron material balístico, el procedimiento concluyó sin arrestos en la zona del parque Doctor Ricardo Balbín .

La investigación sobre el ataque comenzó alrededor de las 20.30, cuando el Comando Radioeléctrico recibió la denuncia sobre un hombre herido en un pasillo de la zona oeste. El muchacho estaba consciente y advirtió que le habían disparado en una pierna , de modo que el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se encargó de llevarlo hasta el nosocomio municipal.

Los médicos comprobaron que el paciente había recibido un balazo en el muslo derecho. El proyectil atravesó el miembro inferior y en esta instancia no se detectaron mayores complicaciones para asistirlo.

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Según la declaración de Matías E. ante las fuerzas de seguridad provinciales, dos delincuentes desconocidos lo interceptaron a bordo de una motocicleta oscura. En ese momento, uno de ellos abrió fuego y después escapó junto a su cómplice.

Durante la inspección del pasillo, los policías secuestraron una vaina servida. Más tarde, fuentes oficiales apuntaron que la víctima tiene múltiples antecedenes penales, pero no trascendieron indicios sobre el motivo del ataque.