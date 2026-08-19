El Gran Rosario busca convertirse en un hub logístico para acompañar el salto del agro y la minería

En la apertura de Exportlog 2026, la provincia puso el foco en la necesidad de anticiparse al crecimiento de nuevas cargas y articular puertos, ferrocarriles y rutas

El Gran Rosario quiere dejar de ser solamente una referencia nacional en el movimiento de granos para convertirse en un verdadero hub logístico capaz de acompañar el próximo ciclo de crecimiento de la economía argentina. El desafío es preparar desde ahora la infraestructura portuaria, ferroviaria y vial de la región para una demanda que podría cambiar en los próximos años con el desarrollo de la minería y de Vaca Muerta.

“ Como ya lo estamos haciendo, al litio que viene del norte y que es exportado a China, queremos servirle el día de mañana al cobre que quiere exportarse de San Juan y a la arena que necesita Vaca Muerta ”, resaltó el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, durante la apertura de Exportlog 2026, la primera exposición portuaria y logística de la región Litoral y Centro , que se desarrolla este miércoles y jueves en la Terminal Fluvial de Rosario.

Durante la inauguración del encuentro organizado por el Instituto de Desarrollo Regional (IDR) junto Global Ports, con el apoyo institucional del gobierno de la provincia, sobresalió el debate sobre cómo preparar al sistema logístico santafesino para una Argentina que necesitará mover más producción y, sobre todo, cargas de naturaleza cada vez más diversa.

El ministro de Desarrollo Productivo habló de las oportunidades que se abren para los puertos del Gran Rosario, tanto para las terminales públicas como privadas. “¿Cómo podemos convertir nuestros puertos públicos y privados para que tengan la posibilidad de implementar todo lo que tiene que ver con lo agroindustrial, pero también con los desarrollos mineros?”, indicó.

El planteo parte de una realidad productiva que Santa Fe ya tiene a favor. El ministro recordó que los puertos del Gran Rosario movilizaron el año pasado casi 76 millones de toneladas de exportaciones y que superaron a los puertos de Santos, en Brasil, y Nueva Orleans, en Estados Unidos. Pero, al mismo tiempo, advirtió que esa fortaleza en el sector agropecuario puede convertirse en una plataforma para una nueva etapa.

“Estamos ubicados en el centro de la República Argentina, conectados directamente a la hidrovía. No todas las provincias argentinas tienen esa particularidad, e incluso algunos países tampoco cuentan con esa salida o entrada a las puertas del mundo”, destacó.

En ese escenario, el objetivo provincial es aprovechar la posición geográfica y productiva de Santa Fe para consolidar un sistema logístico que pueda atender tanto al agro como a las nuevas cadenas productivas. Puccini señaló que, además de los 160 millones de toneladas de producción que proyecta la Bolsa de Comercio de Rosario para los próximos años, existe una perspectiva de crecimiento de la actividad minera que obligará a anticipar inversiones. “Para los próximos 10 o 15 años, se prevé que los minerales en la República Argentina traigan la misma cantidad de dólares que trae el agro. Y ahí hay que adelantarse a la jugada”, sostuvo.

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Una hidrovía que ya no alcanza

El desafío, en ese sentido, excede ampliamente a los puertos. Para Puccini, la discusión logística debe incorporar al sistema ferroviario, las rutas y los aeropuertos y no quedar concentrada exclusivamente en la vía navegable. “Aquí no solo se va a hablar de la logística portuaria. la hidrovía no alcanza para la logística que va a necesitar la Argentina”, afirmó y agregó: “Acá hay que discutir lo que va a pasar con el sistema ferroviario, la licitación que necesita el Belgrano Cargas y el resto de las líneas ferroviarias, con una mirada federal y productiva”.

La discusión sobre el ferrocarril aparece, además, atravesada por una definición que Santa Fe considera estratégica: no plantear el crecimiento del agro y la minería como actividades que compiten por la infraestructura disponible. “Hay que dar un mensaje de complementariedad entre el agro y la minería. No es elegir uno u otro en las trazas ferroviarias”, remarcó el ministro.

En materia vial, destacó la normativa santafesina que permite la circulación de bitrenes de entre 60 y 75 toneladas y explicó que la provincia está relevando los puentes para establecer rutas estratégicas. También mencionó las inversiones en rutas, accesos, terceros carriles y puentes que lleva adelante Santa Fe. La idea es que todos esos modos de transporte funcionen como partes de un mismo sistema. “Para nosotros es un todo”, resumió Puccini, al incorporar también a los aeropuertos y la posibilidad de utilizar el esquema Export Simple para operaciones de comercio exterior.

Del puerto cerealero a la plataforma minera

Uno de los puntos centrales del planteo oficial es que los puertos que hoy están fuertemente vinculados al complejo agroexportador podrían asumir nuevas funciones en los próximos años. Puccini hizo especial hincapié en que el crecimiento de los proyectos mineros demandará mucho más que un lugar donde un barco pueda cargar o descargar. “Muchos de los puertos privados que hoy operan con granos también van a empezar a complementar temas de logística, quizás con todo lo que pueda venir el día de mañana de la minería”, anticipó.

La advertencia es que la infraestructura existente puede quedar rápidamente exigida si los proyectos que están en carpeta efectivamente avanzan. “Si se desarrollan realmente los proyectos que se están pensando para la República Argentina en los próximos 15 años, no va a ser fácil que la infraestructura actual aguante”, afirmó.

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Por eso, el ministro planteó que algunos puertos privados que actualmente trabajan con granos podrían transformarse en plataformas de servicios para las nuevas actividades. El modelo, explicó, surge en parte de la experiencia que Santa Fe observó recientemente en Chile, donde la infraestructura portuaria vinculada a la minería incluye áreas específicas para almacenar y gestionar los insumos necesarios para los proyectos.

“Como también veíamos en Chile, hay áreas de servicios que ellos llaman patios: patios del cobre, patios de energías renovables, para almacenar los insumos que tienen que llegar para que esos proyectos mineros se desarrollen”, explicó.

La dimensión de esa demanda puede ser considerable. Puccini mencionó como ejemplo los neumáticos utilizados por la minería y las maquinarias pesadas. “No son neumáticos comunes, miden más que una casa, y son muchísimos los que tienen que desembarcar y ser llevados a un lugar”, graficó.

La oportunidad, entonces, no estaría limitada al puerto propiamente dicho. Las zonas que rodean las terminales podrían convertirse en espacios destinados a servicios, almacenamiento y actividades productivas vinculadas a esas nuevas cadenas. “Nuestros puertos podrían servir para eso, y las zonas aledañas a los puertos actuar como parques productivos o parques logísticos de servicio”, sostuvo Puccini.

El objetivo es que Rosario y su área de influencia puedan ofrecer una solución integral frente a la demanda futura. “Creo que es una oportunidad, no es fácil lograrlo, pero si trabajamos en todos estos ámbitos y vamos fomentando estas cosas, lo podemos lograr. Ojalá que así sea, porque eso es trabajo”, señaló.

La experiencia chilena como referencia

La gira que funcionarios santafesinos realizaron recientemente por Chile estuvo vinculada precisamente con este desafío. La provincia buscó conocer de primera mano cómo funcionan los puertos que desde hace años acompañan el desarrollo de la minería y qué inversiones realizaron para convertirse en plataformas capaces de atender esas cargas. “Tuvo que ver con el tema de puertos y con aprender de la experiencia y eficiencia que los puertos chilenos han aportado durante muchos años al sector minero”, explicó Puccini.

Pero también hubo otro componente: observar cómo los propios concesionarios de los puertos rosarinos participan de ese esquema en Chile. “Eso nos permite pensar qué podemos hacer aquí, qué podemos consolidar y trabajar de manera conjunta entre lo público y lo privado para convertir a Rosario realmente en un hub”, afirmó.

Para que ese proceso se concrete, no existe una fecha única. El desarrollo dependerá de la evolución de los proyectos mineros y, sobre todo, de las decisiones de inversión que se tomen. Las empresas que impulsan proyectos de cobre, litio, oro y plata ya están evaluando sus alternativas logísticas como parte de sus planes de desarrollo. “Las mineras están pidiendo la aprobación de muchos proyectos. Para esa aprobación, están haciendo sus números; para esos números, están mirando qué bases logísticas van a usar, y esto se está discutiendo en estos momentos”, explicó el funcionario.

En ese proceso, Santa Fe busca que sus puertos formen parte de las decisiones de largo plazo. “Ojalá en los próximos años —o en el cortísimo plazo— logren contratos a mediano y largo plazo para que nuestros puertos sean ese soporte logístico”, expresó.

Juan Carlos Venesia, presidente del Instituto de Desarrollo Regional (IDR), institución que junto a Global Ports organizó el encuentro.

Un sistema que busca integrarse

La apertura de Exportlog también puso en escena la intención de construir una agenda común entre el sector público, las empresas portuarias, los operadores logísticos y los distintos niveles del Estado. El presidente del IDR, Juan Carlos Venesia, destacó que la muestra busca reunir a buena parte del ecosistema portuario y logístico y consolidar a Rosario como punto de referencia de la Hidrovía Paraná-Paraguay. “La vía navegable troncal, lo que ustedes llaman básicamente hidrovía, hace 25 años le dio a la región del Gran Rosario un lugar en el mundo, su calado y su balizamiento fueron determinantes”, señaló Venesia.

Según explicó, aquella transformación permitió multiplicar por tres los embarques y duplicar la superficie productiva de la región. Ahora, considera que existe un desafío similar, aunque con una matriz de cargas más amplia. “Hoy estamos ante un desafío similar. Todas las mujeres y hombres que forman parte de este ecosistema tienen la oportunidad de un desarrollo para captar 60 millones de toneladas y reconvertir esta área para captar minerales, no solo de la cordillera argentina, sino fundamentalmente del Alto Paraná y del Alto Paraguay”, sostuvo, al tiempo que también mencionó como actores del sistema a los gremios vinculados al sector que se manifestaban afuera de la Fluvial para expresar su descontento con la posibilidad de una desregulación de la actividad de la marina mercante.

La apuesta de fondo es que la infraestructura que durante décadas se desarrolló alrededor del complejo agroexportador pueda evolucionar hacia un sistema logístico más amplio, capaz de acompañar el crecimiento de distintas economías regionales y de las nuevas actividades que comienzan a tomar escala.

En esa mirada, Rosario no aparece solamente como una ciudad portuaria sino como el punto de articulación de una red que incluye rutas, ferrocarriles, aeropuertos, terminales, parques logísticos y zonas productivas. “Santa Fe le está diciendo al país que aquí hay un hub logístico y que quiere jugar en las plataformas internacionales, como de hecho lo está haciendo”, afirmó Puccini.

La apuesta es ambiciosa y también supone competencia. El propio ministro mencionó a Bahía Blanca, Zárate y Campana como otros nodos con los que Rosario deberá disputar parte de las nuevas cargas. Pero planteó que el objetivo no es necesariamente desplazar a otros puertos, sino encontrar una especialización y mejorar la eficiencia del sistema. “Habrá trabajo para todos y cada puerto cumplirá un rol. Nosotros queremos cumplir el mejor y hacer de nuestros puertos lo más eficiente posible”, resaltó.

En ese contexto, Exportlog 2026 funciona como una primera plataforma para poner en común una discusión que excede a los dos días de exposición: cómo preparar la infraestructura argentina para una economía que, además de producir y exportar más, necesitará mover cargas diferentes y conectar de manera más eficiente al interior productivo con los mercados internacionales.