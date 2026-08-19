¿Central o Corinthians?: el técnico de Estudiantes dijo contra quién prefiere jugar en cuartos de final

El Canalla enfrenta este jueves al equipo brasileño y el ganador de esta llave se cruzará en cuartos de final contra el equipo platense

Alexander Medina da indicaciones en Santiago, donde Estudiantes goleó 3 a 0. El Cacique dio a entender que prefiere jugar contra Central.

Central enfrentará este jueves a Corinthians en San Pablo, en la revancha de la serie por los octavos de final de la Copa Libertadores, el gran objetivo canalla en la temporada. En el partido de ida igualaron 0 a 0 en el Gigante de Arroyito y ahora chocarán en el Neo Química Arena.

El que pase en esta serie enfrentará en cuartos de final a Estudiantes, que viene de eliminar a Universidad Católica. Pasará el que gane en los 90 minutos o en la tanda de penales, en caso de que haya empate.

Mientras el Canalla afronta un compromiso difícil para seguir alimentando su sueño en la Libertadores, Estudiantes ya espera para conocer a su rival en cuartos de final. El equipo platense cerró la serie con Universidad Católica con una contundente goleada por 3 a 0 en Santiago, tras haber igualado 1 a 1 en su cancha.

Qué dijo el Cacique Medina sobre el rival de Estudiantes

Tras la victoria ante el equipo chileno, le preguntaron al entrenador de Estudiantes, Alexander Medina, a quién prefería enfrentar en la próxima ronda. El uruguayo no dio una respuesta directa, pero con una frase elíptica dio a entender que elegiría jugar contra Central.

“Prefiero que pasen todos los equipos argentinos para darle nivel a nuestra liga”, aseguró el Cacique Medina, que mencionó puntualmente a Central y Platense.

Si Central dejara en el camino a Corinthians y llegara a cuartos de final, habrá un cruce picante entre los equipos de Rosario y La Plata, como fueron los últimos enfrentamientos entre ambos. Es que, después del pasillo de espaldas de los jugadores de Estudiantes a los de Central, ya nada fue igual entre estos equipos.

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Además, Central viene de perder ante Estudiantes en la Copa Argentina, que los enfrentó en un cruce prematuro. Por otra parte, ambos deben definir la final de la Supercopa Internacional el 26 de septiembre, en una final que aún no tiene sede ni horario confirmados.