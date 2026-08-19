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"El triángulo perfecto": una "trieja" de santafesinos se casó en Uruguay y festejó con temática de Boca

Walter y Aldana le propusieron a Fiama sumarse a la pareja, viajaron al vecino país para unirse formalmente y regresaron a la provincia para la fiesta

19 de agosto 2026 · 16:27hs
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Aldana

Aldana, Walter y Fiama, la "trieja" de santafesinos que viajó a Uruguay para formalizar su unión.

Tres santafesinos son noticia por estos días luego de que decidieran viajar a Uruguay para formalizar la "trieja" que conformaron recientemente. Al no existir una figura legal que los ampare en la Argentina, tuvieron que dirigirse hacia el vecino país, donde tampoco es legal este procedimiento pero al que pudieron acceder tras pagar una multa.

El festejo fue al regreso de la formalización en Santo Tomé, con unos 100 invitados y temática de Boca Juniors.

Walter y Aldana viven en Sauce Viejo y están juntos hace 13 años, pero la mujer propuso, hace tres meses, sumar a Fiama a la relación. La química entre los tres fue total porque en cuestión de días se unieron, comenzaron a vivir juntos y se casaron, algo que también reflejaron en la tarjeta de invitación al casamiento en el que se presentaron como "el triángulo perfecto".

La historia de la trieja de santafesinos

Si bien el casamiento puede ser un paso muy pensado y premeditado, los tres santafesinos se pusieron de acuerdo en cuestión de días antes de viajar hacia Uruguay para formalizar la unión.

El propio Walter contó que a los dos días de que se conocieron entre los tres, se fueron "unos días a Carlos Paz" y luego volvieron, comenzaron a vivir juntos y "ya a los tres días o cuatro nos fuimos a Concordia y pasamos a Uruguay”, relató a Aire.

El casamiento en Uruguay se dio el 30 de mayo, pero su historia se conoció recién ahora luego de que se concretara la celebración el pasado fin de semana. El hombre comentó que todavía siguen buscando una posibilidad de formalizar el procedimiento en el país, aunque sin resultados positivos.

Casamiento y festejos

A pesar de no poder formalizar el trámite en el país, Walter, Aldana y Fiama festejaron a lo grande en Santo Tomé. La temática de la fiesta fue Boca Juniors, con el novio usando corbata dorada con un traje azul, una torta con los colores del Xeneize en el centro y una camiseta azul y amarilla en la parte superior.

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A pocos días de casarse, los tres siguen viviendo juntos, compartiendo desde la casa hasta la cama. Lo hacen en dos casas en un mismo terreno, en donde vive la nueva "trieja" junto a seis hijos que tienen en total.

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