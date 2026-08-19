Un policía fuera de servicio murió tras un siniestro vial en la zona sur de Rosario

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Balacera cerca del Parque Oeste: internaron a un hombre atacado a tiros en un pasillo
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Zonas cálidas: el gobierno logró un acuerdo con los gobernadores del norte
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Reforma electoral en Santa Fe: Unidos busca la media sanción en Diputados
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"El objetivo es claro: que los rosarinos estén en paz", destacó Angelini