Un policía fuera de servicio murió tras un siniestro vial en la zona sur de Rosario

Un joven de 28 años derrapó con su motocicleta en Moreno y Dean Funes y falleció a pesar de los esfuerzos médicos. Se investiga la participación de un auto

La Policía trabajó en Moreno y Dean Funes por el siniestro de un colega

A pesar de los esfuerzos del personal de salud, un agente de la Policía Motorizada falleció este miércoles en la zona sur de Rosario tras protagonizar un siniestro vial a bordo de su motocicleta particular . Según relataron testigos, hubo un auto involucrado que se dio a la fuga.

La central del 911 recibió antes de las 10.30 de este miércoles un llamado por un siniestro vial en Dean Funes y Moreno por el derrape de un motociclista, que tras confirmar su muerte se supo que era un agente fuera de servicio, que chocó contra un árbol.

Cuando personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) llegó al lugar intentó realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero el joven de 28 años finalmente falleció.

Vecinos de la zona relataron que el joven a bordo de una Honda Titan negra intentó esquivar a un vehículo particular mientras circulaba por calle Moreno. La maniobra, aun se intenta determinar la responsabilidad de cada actor en el siniestro, concluyó con el joven de 28 años derrapando e impactando contra un árbol.

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El vehículo apuntado por los testigos se dio a la fuga y ni se detuvo tras la colisión del motociclista. Según registraron los agentes de la Policía de Santa fe que llegaron a la zona, la esquina tiene gran presencia de cámaras que podrá aportar más datos al hecho.

Durante gran parte de la mañana, Moreno entre pasaje Blanqué y Lord Kelvin estuvo cortada al tránsito.