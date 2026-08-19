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Ley electoral: Unidos y la oposición negocian hasta último momento los cambios clave

El oficialismo busca acercar posiciones sobre el piso para repartir bancas y la cantidad de boletas. El dictamen se definirá antes de la sesión de Diputados

19 de agosto 2026 · 21:45hs
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La nueva ley electoral de Santa Fe sigue dividiendo posiciones entre el peronismo y la oposición. 

LA CAPITAL/Celina Mutti Lovera

La nueva ley electoral de Santa Fe sigue dividiendo posiciones entre el peronismo y la oposición. 

La nueva ley electoral de Santa Fe se discutirá hasta el último minuto. La definición del dictamen quedó para este jueves, antes de la sesión de la Cámara de Diputados.

Lo resolvió este miércoles el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto. Ambas, presididas por legisladoras de Unidos: una por la socialista Lionella Cattalini; la otra, por la radical Jimena Senn.

Según deslizaron a La Capital, el clima de la reunión que se realizó en el recinto de la Cámara baja fue bueno.

Dado que Unidos abrió el juego para que cada fuerza presente su propio proyecto, el oficialismo no presentó un dictamen unificado y se trabajó sobre el texto del socialismo.

Los temas que generan más discusión quedaron para este jueves, a las 11, y se repasaron los aspectos en los que sí hay consenso.

Acuerdos y diferencias sobre la ley electoral

En ese sentido, existe un acuerdo generalizado en la política santafesina sobre mantener las Paso como hasta ahora: obligatorias y con cinco boletas.

Las diferencias empiezan en las reglas para las generales. Sobre todo, con los pisos para acceder al reparto de bancas y la cantidad de boletas que se usarán.

El peronismo propuso llevar el umbral al 3,5 por ciento del padrón, pero aceptaría que se mantenga en 3 por ciento. También planteó sostener las cinco boletas, una por cada categoría: gobernador, diputado, senador, intendente y concejal.

La alianza que agrupa al radicalismo, al socialismo, al PRO y otras fuerzas pretende subir el piso hacia la zona del 4 por ciento.

Eso va de la mano con otro cambio: reducir la cantidad de boletas a tres. Una para gobernador y diputado, otra para senador y otra para intendente y concejal.

El trasfondo es que después de la reforma constitucional se terminó la mayoría automática en Diputados. El oficialismo quiere evitar una fragmentación excesiva de la Cámara baja que dificulte los acuerdos y paralice la Legislatura.

En esa línea está la posibilidad de incluir el casillero de lista completa, para facilitar el efecto arrastre de la categoría ejecutiva —gobernador e intendente— sobre la legislativa.

El bloque de Amalia Granata propuso eliminar del proyecto la obligación de que una lista para diputados provinciales tenga que estar atada a una lista para gobernador.

En el peronismo se mostraron dispuestos a acompañar este planteo, que también tendría eco en el oficialismo.

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Otra discusión que quedó postergada para este jueves es si se habilita a que en las primarias un mismo precandidato a gobernador pueda presentarse en distintas fórmulas.

Es una idea que ganó terreno en los últimos días y le permitiría a Unidos dirimir en las urnas quién acompaña a Maximiliano Pullaro, que irá por la reelección.

Respecto del tribunal electoral, hay acuerdo en la política de designar por sorteo a un juez contencioso administrativo por un período de cuatro años.

El tribunal de alzada tendría tres integrantes, siempre del mismo fuero, y la Corte Suprema sólo intervendría como última instancia para los recursos de inconstitucionalidad. “Está bastante allanado”, dicen en la Legislatura.

Mayorías en juego

En el PJ quieren esperar el texto final para definir si votarán a favor. “El criterio es votar unificados y con los senadores”, indican en el bloque justicialista en la Cámara baja.

El tema tiene preferencia, por lo que si el plenario de comisiones emite dictamen se podrá tratar en la sesión convocada para este jueves, a las 15.

Unidos tiene mayorías en ambas Cámaras para aprobar el proyecto sólo con sus votos, aunque apunta a sumar otros espacios opositores. Dada la sensibilidad del tema, el oficialismo pretende que la nueva ley electoral tenga una legitimidad robusta.

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El bloque que ya adelantó su rechazo es el Frente Amplio por la Soberanía (FAS). El espacio referenciado en Carlos del Frade plantea eliminar el piso tanto para las primarias como para el reparto de bancas en las generales.

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