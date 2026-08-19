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Siete cadetes del Servicio Penitenciario fueron imputados por abuso sexual de un compañero

El ataque sucedió el jueves pasado en la escuela que funciona en la cárcel de Las Flores en Santa Fe.

19 de agosto 2026 · 08:49hs
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Siete cadetes del Servicio Penitenciario fueron imputados por abuso sexual de un compañero

Siete cadetes de la Escuela del Servicio Penitenciario Provincial, cuyas edades van de los 18 a 29 años, fueron imputados en el marco de una investigación de delitos contra la integridad sexual en perjuicio de un compañero. El ataque sucedió en esa institución que funciona en la cárcel de Las Flores de Santa Fe.

Las atribuciones delictivas fueron realizadas por la fiscal Jorgelina Moser Ferro ante el juez José Luis García Troiano, en una audiencia que se desarrolló el martes en los tribunales de la capital provincial.

Al describir los hechos, la fiscal indicó que “el jueves de la semana pasada alrededor de las 19, los imputados abordaron con violencia al cadete que resultó víctima, quien luego de rendir un examen había ingresado a un cuarto del establecimiento”.

Cómo se dio la agresión

Según la acusación de la funcionaria, “los agresores atacaron con patadas a su compañero, lo hicieron caer al suelo y lo abusaron sexualmente”. Al respecto, resaltó que “el accionar delictivo cesó gracias a que otros tres cadetes intervinieron para socorrer a la víctima”.

>> Leer más: Denuncia de abuso en la escuela del Servicio Penitenciario de Santa Fe: cómo fue el ataque

Moser Ferro expuso que “la investigación penal se originó a raíz de que una autoridad del Servicio Penitenciario denunció lo sucedido y la policía, a su vez, nos lo informó a través del Sistema de Consultas Centralizadas de Flagrancia y de Turno (0800-MPA)”.

Qué delitos les imputaron a los acusados

La fiscal les atribuyó a los cadetes la coautoría de los delitos de abuso sexual simple agravado (por haber sido cometido por dos o más personas) y lesiones leves.

Las medidas cautelares se debatirán el próximo viernes en una audiencia que se llevará a cabo en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). En tal sentido, la fiscal Moser Ferro adelantó que solicitará la prisión preventiva para las siete personas investigadas

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