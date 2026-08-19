Pymes de Santa Fe se suman a una movida nacional frente a la Casa Rosada para visibilizar la crisis

Bajo el lema "Las pymes también son argentinas", aseguran que desde que asumió el gobierno de Javier Milei ya cerraron 30 mil empresas

Asociaciones empresarias vinculadas a la pequeña y mediana empresa nacional confluirán este jueves frente a la Casa Rosada para defender del entramado productivo nacional tras el cierre de 30 mil pymes como consecuencia de las políticas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. En el marco del Día del Empresario Nacional, reclaman la ley de emergencia pyme para "paliar" la crisis profunda que atraviesa el sector.

Dirigentes del sector se reunirán desde las 9, en Plaza de Mayo, bajo el lema " Las pymes también son argentinas " , en un juego de palabras que alude a la bandera desplegada por el seleccionado nacional tras la victoria ante Inglaterra en el Mundial, en defensa de la soberanía de Malvinas.

Durante la jornada, empresarios y empresarias compartirán un desayuno en Plaza de Mayo y realizarán una foto colectiva frente a Casa Rosada para poner en agenda la situación de las empresas nacionales , la pérdida de unidades productivas y las dificultades que atraviesan las PyMEs para sostener su actividad.

"Este 16 de agosto fue el Día del Empresario Nacional, pero consideramos que no hay nada que festejar porque nuestras empresas no paran de cerrar como consecuencia de la falta de consumo" , aseguró en declaraciones a La Capital el secretario general de la Asociación de Empresarios para el Desarrollo Argentino (Enac) en Santa Fe , Cristian del Valle. La Enac cuenta con 25 asociados en la provincia y cerca de 500 en todo el país.

La convocatoria tendrá como antecedente una actividad realizada por ENAC en 2024, cuando alrededor de 150 empresarios y empresarias de todo el país se reunieron frente a Casa Rosada para reclamar por una Ley de Emergencia Pyme en el marco del cierre de 10 mil empresas en los primeros seis meses de gobierno de Milei.

"Queremos que el Congreso trate esta ley para que sea, al menos, un paliativo después de las 30 mil empresas que se cerraron desde que está este gobierno", comentó para indicar que en agosto de 2024 ya habían alertado de la situación que atravesaba el sector empresarial.

Junto con la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la Cámara Industrial de la Manufactura del Cuero y Afines de la República Argentina (CIM), la Fundación Pro Tejer, la Central de Entidades de Empresas Nacionales, la Cámara Económica Sanmartinense (CES), Pyme Sur, la Confederación General de la Producción (CGP) y la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de San Martín (Capyme), entre otras entidades, reclamarán el tratamiento de la ley emergencia pyme.

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"En ese momento ya alertábamos lo que estaba pasando y nadie nos escuchó. Por eso mañana nos vamos a juntar en Plaza de Mayo porque las pymes estamos en franco deterioro y cierre porque la gente no tiene poder adquisitivo para movilizar nuevamente el consumo", aseguró.

Números alarmantes

De acuerdo un informe del Observatorio Pyme, durante el segundo trimestre del año la actividad de las pymes registró una caída interanual del 11% en la producción y una contracción del empleo del 4,5%.

Seis de las siete actividades relevadas mostraron caídas en la comparación interanual. Los mayores descensos se concentraron en Textil e indumentaria (-5,6%), Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-5,5%) y Alimentos y bebidas (-5,4%). En contraste, el único rubro que logró terreno positivo fue Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (+1%).

En términos generales, desde diciembre de 2023, Argentina perdió 30.633 empresas, según el último informe de Fundar. La cifra representa el 6% del total de firmas que había al comienzo de la actual gestión y, de acuerdo con el organismo, constituye la mayor caída registrada durante los primeros 30 meses de cualquier gobierno.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), las ventas minoristas de las pymes tuvieron un retroceso interanual de 3,8% durante julio y de 2,1% respecto a junio. De esta manera, en los primeros siete meses del año, el rojo acumulado fue de 2,7%.

Frente a mayo de 2025, se contabilizaron 16.560 empresas menos, una contracción del 3,3% de forma interanual. De esta manera, la serie acumula 27 meses consecutivos de caídas interanuales, es decir, más de dos años en los que la cantidad de firmas es inferior a la registrada doce meses antes.