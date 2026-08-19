La Capital | Economía | Santa Fe

Santa Fe pone en marcha una herramienta inédita con el Mercado Argentino de Valores para financiar pymes

El programa de financiamiento productivo provincial suma una nueva línea de descuento de documentos con tasa bonificada a través del mercado de valores. La articulación con el MAV democratiza el acceso a liquidez para empresas de todo el territorio. Paso a paso para acceder

19 de agosto 2026 · 09:40hs
Google Seguir a La Capital en Google
Gustavo Puccini

Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe

El gobierno de Santa Fe implementó un instrumento inédito para que las micro, pequeñas y medianas empresas, y los comercios, accedan a financiarse a través del Mercado Argentino de Valores (MAV), y que puedan hacerlo con los más de 250 Agentes miembros MAV. La medida consiste en que el Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Gustavo Puccini, inyectó un aporte de $ 1.000 millones al MAV para dar inicio formal a una línea de financiamiento que permitirá descontar documentos bursátiles con tasa bonificada.

Esta herramienta novedosa en el país está destinada a quienes busquen financiarse para capital de trabajo mediante el cambio de cheques de pago diferido, pagarés bursátiles electrónicos o facturas de crédito electrónicas.

Desde el gobierno provincial estiman que el fondo podrá financiar alrededor de 8.000 operaciones por hasta $ 122 mil millones de pesos.

>> Leer más: Gustavo Puccini: "Nos adelantamos para que Rosario sea un hub logístico con la minería"

Gustavo Puccini: "La demanda existe y la respuesta del Estado funciona"

El titular de la cartera productiva, Gustavo Puccini, remarcó: “Venimos de demostrar que la demanda existe y que la respuesta del Estado funciona, como lo vimos con los más de 3.200 millones de pesos que movilizamos con el Banco Municipal y con la línea que hoy mantenemos activa en el Banco de Santa Fe”. “Hoy -agregó- damos un paso más al integrar formalmente al Mercado Argentino de Valores: estamos poniendo 1.000 millones de pesos para que, a través de 250 operadores en todo el país, las empresas santafesinas consigan las mejores tasas para trabajar y producir”.

A partir de este aporte, se podrán negociar hasta 8.112 documentos por un volumen estimado de $ 122.000 millones, considerando un valor promedio de $ 15 millones por documento y un plazo promedio de 30 días. De esta manera, el fondeo provincial permite multiplicar significativamente el crédito disponible y ampliar el alcance del financiamiento productivo a través de los más de 250 agentes que el MAV tiene desplegados en todo el país.

“Es una herramienta más que se suma a otros instrumentos impulsados por la provincia, como el Fogafe (Fondo de Garantías de Santa Fe), que están orientados a profundizar el acceso al mercado de capitales y mejorar las condiciones de financiamiento para las PyMEs santafesinas”, destacó el ministro de Economía, Pablo Olivares.

Por su parte, Alberto Curado, presidente de MAV, consideró: “Esta es una demostración fehaciente de que la articulación público privada existe, con voluntad, compromiso y objetivos claros de desarrollo. Estamos seguros que este paso es solo el inicio de un sendero colaborativo mucho más profundo en pos del desarrollo de nuestras PyMEs”.

>> Leer más: Ley tributaria de Santa Fe: en seis meses se generaron más de 8.600 nuevos empleos

La antesala de esta medida se desarrolló también a través del MAV y se usó como Agente de Liquidación al Banco Municipal de Rosario. En esa oportunidad se concretaron 125 operaciones por más de $ 3.215 millones en apenas 90 días. El mismo esquema se implementó con el Banco de Santa Fe y se encuentra vigente. La herramienta permite a cada empresa o comercio negociar instrumentos para capital de trabajo, con un monto máximo por cada usuario de hasta $180 millones de pesos.

Cómo acceder: paso a paso

1. Contacto a un Agente miembro MAV: la pyme interesada se contacta directamente con un Agente registrado. La nómina completa se encuentra disponible en: https://mav-sa.com.ar/agentes/nomina-de-agentes.

2. Gestión y envío: el Agente se encarga de solicitar a la Provincia el Certificado de Elegibilidad y envía la operación al Mercado Argentino de Valores (MAV).

3. Liquidación con tasa bonificada: el MAV acredita el monto directamente en la cuenta de la empresa, aplicando la bonificación de tasa que otorga la Provincia de Santa Fe.

La iniciativa se complementa con un esquema integral de asistencia técnica, capacitación y difusión financiera desplegado por la Provincia en articulación con el MAV y los gobiernos locales. De esta manera, el programa no solo resuelve la necesidad inmediata de liquidez para capital de trabajo, sino que promueve una modernización estructural y la inclusión financiera del ecosistema productivo santafesino.

Noticias relacionadas
La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor recibió entre enero y julio de 2026, 7.465 denuncias vinculadas a relaciones de consumo

En Santa Fe aumentaron casi un 77 % los reclamos por servicios financieros

Imagen ilustrativa. Gravísimas acusaciones en el Sistema Penitenciario

Detuvieron a los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar de un compañero

Cada vez se registran más casos de pubertad precoz. Foto ilustrativa

Familias santafesinas reclaman el acceso al tratamiento de la pubertad precoz: "Reglamenten la ley"

La inflación en Santa Fe llegó al 1,9 por ciento en julio, con fuerte impacto en las verduras

Inflación en Santa Fe: el costo de vida aumentó 1,9% en julio

Ver comentarios

Las más leídas

Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

A qué jugador titular sigue de cerca Jorge Almirón pensando en el choque ante Corinthians

A qué jugador titular sigue de cerca Jorge Almirón pensando en el choque ante Corinthians

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera

Tini Stoessel: se reveló por qué sus padres no irían al casamiento con De Paul

Tini Stoessel: se reveló por qué sus padres no irían al casamiento con De Paul

Lo último

Favio Posca en Rosario: Es un show filosófico que cabalga sobre la risa y el delirio

Favio Posca en Rosario: "Es un show filosófico que cabalga sobre la risa y el delirio"

Baja de imputabilidad: la provincia dice que está lista y le apunta a la Justicia

Baja de imputabilidad: la provincia dice que está lista y le apunta a la Justicia

Es mi sueño: una participante de 11 años se llevó 100 millones de pesos

"Es mi sueño": una participante de 11 años se llevó 100 millones de pesos

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Sucedió en Dorrego y Zeballos. La policía detuvo al presunto agresor, expareja de la víctima, en Colón al 2000
Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia
Baja de imputabilidad: la provincia dice que está lista y le apunta a la Justicia
Política

Baja de imputabilidad: la provincia dice que está lista y le apunta a la Justicia

Alerta contra racismo en Brasil: Central difundió una guía para el viaje de los hinchas
Ovación

Alerta contra racismo en Brasil: Central difundió una guía para el viaje de los hinchas

Sindicatos rosarinos salieron a protestar contra la desregulación de la marina mercante
Economía

Sindicatos rosarinos salieron a protestar contra la desregulación de la marina mercante

Amenazas en el microcentro: arrestaron a un sospechoso armado dentro de una pensión
Policiales

Amenazas en el microcentro: arrestaron a un sospechoso armado dentro de una pensión

El plan de Provincia para que León XIV pase por Rosario en su visita a Argentina
La Ciudad

El plan de Provincia para que León XIV pase por Rosario en su visita a Argentina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera

A qué jugador titular sigue de cerca Jorge Almirón pensando en el choque ante Corinthians

A qué jugador titular sigue de cerca Jorge Almirón pensando en el choque ante Corinthians

Tini Stoessel: se reveló por qué sus padres no irían al casamiento con De Paul

Tini Stoessel: se reveló por qué sus padres no irían al casamiento con De Paul

Un auto se incendió y murió el conductor tras un choque frontal en Fighiera

Un auto se incendió y murió el conductor tras un choque frontal en Fighiera

Ovación
Corinthians vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Corinthians vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Corinthians vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Corinthians vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Alerta contra racismo en Brasil: Central difundió una guía para el viaje de los hinchas

Alerta contra racismo en Brasil: Central difundió una guía para el viaje de los hinchas

Estudiantes triunfó y se enfrentará al ganador de Central y Corinthians

Estudiantes triunfó y se enfrentará al ganador de Central y Corinthians

Policiales
Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia
Policiales

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Amenazas en el microcentro: arrestaron a un sospechoso armado dentro de una pensión

Amenazas en el microcentro: arrestaron a un sospechoso armado dentro de una pensión

Cadetes penitenciarios, imputados por abuso sexual de un compañero

Cadetes penitenciarios, imputados por abuso sexual de un compañero

Balacera cerca del Parque Oeste: internaron a un hombre atacado a tiros en un pasillo

Balacera cerca del Parque Oeste: internaron a un hombre atacado a tiros en un pasillo

La Ciudad
Bitácora Mundialista: trabajadores de prensa de Rosario cuentan cómo cubrieron el Mundial 2026
La Ciudad

Bitácora Mundialista: trabajadores de prensa de Rosario cuentan cómo cubrieron el Mundial 2026

El plan de Provincia para que León XIV pase por Rosario en su visita a Argentina

El plan de Provincia para que León XIV pase por Rosario en su visita a Argentina

Rosario será sede de una gran exposición del puerto y la logística

Rosario será sede de una gran exposición del puerto y la logística

Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

Un ataque de Newells disminuido por la ausencia de dos titulares y la ilusión del regreso de uno

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un ataque de Newell's disminuido por la ausencia de dos titulares y la ilusión del regreso de uno

Rosario será sede de una gran exposición del puerto y la logística
La Ciudad

Rosario será sede de una gran exposición del puerto y la logística

Formalizaron la imputación contra el administrador del clan Cantero
Policiales

Formalizaron la imputación contra el administrador del clan Cantero

El Mar Negro suma tensión al trigo y Estados Unidos pone la lupa sobre maíz y soja
Agro

El Mar Negro suma tensión al trigo y Estados Unidos pone la lupa sobre maíz y soja

Innovación y ciencia en Rosario: desarrollan un test rápido de dengue

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Innovación y ciencia en Rosario: desarrollan un test rápido de dengue

El tiempo en Rosario:  miércoles con neblina y luego, quizás, un poco de sol
La Ciudad

El tiempo en Rosario:  miércoles con neblina y luego, quizás, un poco de sol

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: una causa donde no todos dicen lo que saben
La Ciudad

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: una causa donde "no todos dicen lo que saben"

Escuela de Oficios de la UNR: más de 3.000 personas ya se inscribieron en los cursos
La Ciudad

Escuela de Oficios de la UNR: más de 3.000 personas ya se inscribieron en los cursos

Juego online y deudas: desestimaron la denuncia de Jonatan Gómez por extorsión

Por Gonzalo Santamaría
Policiales

Juego online y deudas: desestimaron la denuncia de Jonatan Gómez por extorsión

Zonas cálidas: el gobierno logró un acuerdo con los gobernadores del norte
Política

Zonas cálidas: el gobierno logró un acuerdo con los gobernadores del norte

No viene a Central: Chimy Ávila quedó a un paso de firmar con Independiente
Ovación

No viene a Central: Chimy Ávila quedó a un paso de firmar con Independiente

Lucas Carrizo y su llegada a Newells: Cuando me lo propusieron, no lo dudé

Por Hernán Cabrera
Ovación

Lucas Carrizo y su llegada a Newell's: "Cuando me lo propusieron, no lo dudé"

Alvear: enjuician a acusado de balaceras, que cayó por ocultar mal la patente

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Alvear: enjuician a acusado de balaceras, que cayó por ocultar mal la patente

Reforma electoral en Santa Fe: Unidos busca la media sanción en Diputados

Por Javier Felcaro
Política

Reforma electoral en Santa Fe: Unidos busca la media sanción en Diputados

El objetivo es claro: que los rosarinos estén en paz, destacó Angelini
Policiales

"El objetivo es claro: que los rosarinos estén en paz", destacó Angelini